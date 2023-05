Làm gỏi gà măng cụt đu trend, phải cẩn trọng điều này với măng cụt nếu không gánh 'tam tai' chính là bạn

Dẫu có nhiều tác dụng tích cực với sức khỏe con người, song không phải ai cũng nên ăn măng cụt và không phải măng cụt có thể ăn chung bất kể loại thực phẩm nào.

Thời gian gần đây, gỏi gà măng cụt đang là món ăn "gây sốt" khắp nơi từ trên mạng xã hội cho đến ngoài đời thực. Bắt nguồn là đặc sản miệt vườn Nam Bộ, giờ đây nhà nhà người khắp nơi đều đổ xô đi trổ tài làm món gỏi gà với nguyên liệu là thức quả đặc biệt - măng cụt xanh.

Được biết, từ lâu măng cụt vốn là loại trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe như: chống oxy hóa, tăng cường vitamin C, kẽm và selen giúp bảo vệ da khỏi các tác động của môi trường và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các bệnh nhiễm trùng, chống viêm, khỏe đường ruột,...

Dẫu có nhiều tác dụng tích cực với sức khỏe con người, song không phải ai cũng nên ăn măng cụt và không phải măng cụt có thể ăn chung bất kể loại thực phẩm nào.

Theo chuyên gia, nếu sử dụng măng cụt không đúng cách, không đúng liều lượng, vẫn có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như:

Gây dị ứng ở các mức độ nhất định

Với những người mẫn cảm với các thành phần trong măng cụt, một số triệu chứng có thể xảy ra khi ăn măng cụt có: da mẩn đỏ, sưng ngứa, phát ban hoặc thậm chí là tức ngực, sưng môi, họng…

Gây cản trở đến điều trị hóa trị và xạ trị

Măng cụt có chứa các chất chống ôxi hóa mạnh mẽ, loại bỏ các tế bào gốc tự do. Trong khi đó, một số loại thuốc họa trị tiêu diệt khối u bằng cách phụ thuộc vào các gốc tự do. Do đó, đối với người bệnh đang phải hóa trị và xạ trị, ăn măng cụt sẽ gây ảnh hưởng đến việc điều trị.

Can thiệp đến quá trình đông máu

Xanthone có thể khiến quá trình đông máu không được diễn ra bình thường. Xanthone còn có thể gây xuất huyết tiêu hóa do tương tác với các loại thuốc làm loãng máu như warfarin.

Măng cụt kiêng kỵ với gì?

Thức uống có ga: Khi ăn măng cụt mà uống nước có ga, đường tinh luyện trong nước có ga kết hợp với axit cao trong măng cụt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, do các phản ứng hóa học xảy ra có thể khiến cơ thể con người bị suy yếu, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa…

Đường cát: Ăn măng cụt cùng lúc với đường cát sẽ gây đau đầu, đau bụng, rối loạn giấc ngủ, chóng mặt, khó thở…

Thiên An