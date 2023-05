'Lật Mặt 6' vượt doanh thu 100 tỷ, Lý Hải viết tâm thư

Nhiều người kỳ vọng Lật Mặt 6 sẽ xô đổ kỷ lục doanh thu 156 tỷ đồng của Lật mặt 5 cũng như vượt qua những thành tích của phim điện ảnh Việt.

'Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh' với phong cách hành động, tâm lý, giật gân hiện đang là bộ phim ăn khách nhất ngoài rạp chiếu.

Phim cũng được đánh giá cao khi quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu như Quốc Cường, Trung Dũng, Huy Khánh cùng những gương mặt mới như Huỳnh Thi, Trần Kim Hải,…

Bộ phim lấy bối cảnh làng chiếu truyền thống Định Yên ở Đồng Tháp kể về một nhóm bạn gồm 6 người mua chung một tờ vé số.

Thanh Thức vào vai An - một thợ chiếu nghèo, sống lay lắt với vợ ở dưới ghe cả chục năm nay. An luôn mong ước có đủ tiền mua một căn nhà để ổn định cho vợ chồng anh sinh sống. Khát khao này càng bùng cháy khi An biết vợ đã có thai.

Tiếc thay, khi tờ vé nổ số độc đắc, An - người được giao giữ vé đột ngột chết vì tai nạn trước khi kịp chạm đến giấc mộng trăm tỉ. Buồn hơn, An bị chính những người bạn tri kỷ của mình quật mộ để tìm kiếm tấm vé số độc đắc.

Bộ phim còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, ngày càng lên tay trong việc đạo diễn lẫn viết kịch bản của nam nghệ sĩ. Phần lớn khán giả nhận xét kịch bản phần 6 hấp dẫn hơn các phần trước mặc dù phim vẫn còn vài lỗi phi logic trong chuyển đổi tâm lý nhân vật.

Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của Lý Hải đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng yêu điện ảnh.

Vừa qua, theo Box Office Việt Nam (đơn vị thống kê doanh thu độc lập) tính đến 9h ngày 2/5, Lật mặt 6 của Lý Hải đã thu về gần 120 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng ngày 30/4, Lật mặt 6 thu về gần 25 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại thị trường phía Nam như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương...

Đặc biệt vào ngày 1/5, Lý Hải đã gửi tâm thư tới khán giả trước đồn đoán vô căn cứ về việc Lật mặt 6 dùng chiêu trò hạ bệ đối thủ: "Các bạn cũng biết tính Lý Hải không muốn ảnh hưởng tới bất kỳ ai nên có thương thì thương cho trót. Mong mọi người đừng đề cập đến những nội dung hoặc người khác không liên quan đến phim tránh hiểu lầm không đáng có.

Hơn 30 năm trong nghề, Lý Hải không bao giờ dùng chiêu trò. Vì vậy, mong mọi người hãy lan tỏa yêu thương và trao cho nhau những điều tốt đẹp".

Bên cạnh đó, Lý Hải cũng lên tiếng kêu gọi: "Hãy lan tỏa yêu thương và trao cho nhau những điều tốt đẹp, sống trên đời thương nhau còn không hết ai nỡ làm hại nhau. Xin đừng làm tổn thương nhau bằng những câu nói hay bằng những sự việc mà chưa có sự kiểm chứng rõ ràng. Thương nhau nhé các bạn ơi!".

Hiện tại, bộ phim vẫn tiếp tục nhận được sự ưu ái rất lớn từ khán giả, do đó nhiều người kỳ vọng Lật Mặt 6 sẽ xô đổ kỷ lục doanh thu 156 tỷ đồng của Lật mặt 5 cũng như vượt qua những thành tích của phim điện ảnh Việt trong quá khứ.

Tuệ An