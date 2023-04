Lee Seung Gi lần đầu lộ diện sau hôn lễ, hé lộ chi tiết lãng mạn như phim ở căn hộ của Son Ye Jin

Lee Seung Gi nói gì về căn hộ nơi Son Ye Jin từng sống trước khi kết hôn với Hyun Bin?

Trong chương trình Master in the House phát sóng hôm 23/4, Lee Seung Gi đã có màn xuất hiện đặc biệt, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Được biết, đây là lần lộ diện đầu tiên của nam tài tử Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng tại Hàn Quốc sau hôn lễ ồn ào với con gái "Mama Chuê" - Lee Da In. Trước ống kính, Lee Seung Gi lộ rõ vẻ mặt rạng rỡ, hạnh phúc, cho thấy anh không bị ảnh hưởng bởi những ý kiến trái chiều từ khán giả trong suốt thời gian vừa qua.

Ở tập phát sóng mới đây, nam tài tử sinh năm 1987 chia sẻ về những điều mà anh ấn tượng trong thời gian còn là thành viên chính của Master in the House. Trong đó, Lee Seung Gi nhắc tới Son Ye Jin như là vị khách mời đáng nhớ nhất.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ đình đám cũng chọn ngôi nhà trước kia của đàn chị họ Son là không gian sống để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với anh: "Hồi năm 2018, ngay khi bước chân vào nhà cũ của chị Son Ye Jin, tôi đã thấy giống với nơi ở của 1 nữ diễn viên rồi. Căn hộ của tiền bối có rất nhiều hoa. Tôi nhớ dàn cast của show khi đó cũng rất bất ngờ, phải thốt lên rằng 'Nơi này có nhiều hoa thật đấy' khi tới thăm nhà chị Son Ye Jin".

Lee Seung Gi lần đầu lộ diện sau hôn lễ với Lee Da In.

Nam diễn viên sinh năm 1987 khen ngợi không gian sống trước kia của đàn chị họ Son.

Son Ye Jin đã bán căn hộ của mình trước khi kết hôn với Hyun Bin.

Qua lời kể của nam tài tử họ Lee, căn hộ nơi Son Ye Jin từng sống hiện lên vô cùng lãng mạn, như trên phim. Có thể thấy, mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh rất thích được hòa mình với thiên nhiên. Nắm bắt được tâm lý bà xã, Hyun Bin đã chọn mua 1 penthouse gần gũi với thiên nhiên, trùng khớp với sở thích của vợ yêu.