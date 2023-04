Mẹ nữ sinh trường chuyên tự tử: 'Con tôi bị lập nhóm anti trên mạng'

Gần 1 tuần trôi qua, mẹ của nữ sinh N. vẫn không tin con gái đã ra đi. Chị nghẹn ngào cho biết N. từng bị lập nhóm anti trên mạng và những tin nhắn gửi mẹ, em nói về nỗi sợ khi phải đến trường.

Chiều 20/4, tại góc nhỏ của một ngôi chùa ở TP Vinh (Nghệ An), chị P.T.T.V - mẹ của nữ sinh N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15 Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, cho biết gia đình đã hoàn tất các thủ tục mai táng cho con gái theo phong tục địa phương.

Gia đình chị V., đến nay, vẫn không tin con gái lại đột ngột ra đi như vậy...

'Con tôi bị lập nhóm anti trên mạng'

Chị V. chia sẻ những ngày qua, có rất nhiều người tới thăm hỏi, động viên gia đình và dư luận rất quan tâm tới vụ việc của con chị.

Theo đó, tại trường, con gái của chị V. thường xuyên bị cô lập, bị bạo lực học đường bằng nhiều hình thức khác nhau. Không chỉ có em N. mà 3 học sinh khác trong lớp 10A15 cũng chịu hoàn cảnh tương tự.

“Những học sinh này lập nhóm trên mạng xã hội như: ‘Anti thành phần khốn nạn’ hay ‘Anti…Y.N." - chị V. xót xa.

Chị P.T.T.V (mẹ nữ sinh N.) chia sẻ trước sự ra đi đột ngột của con gái. Ảnh: Trần Tuyên

Mẹ nữ sinh thông tin, ngày 3/3, N. hoảng sợ nhắn về việc bị một nhóm học sinh (cả học sinh trong và ngoài trường) chặn đánh ngay trước cổng trường. Nữ sinh này "cầu cứu" mẹ đến đón về.

“Tôi bỏ cả công việc, lập tức tới đón con. Tối đó, tôi có trao đổi sự việc với cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15. Giáo viên này có hứa ngày hôm sau sẽ làm việc với các học sinh, yêu cầu viết bản tường trình”, chị V. trao đổi.

'Không chỉ tôi, 3 phụ huynh khác cũng có con bị cô lập'

Người mẹ này cũng cho biết, đã 2 lần chị lên tìm gặp ban giám hiệu nhà trường để phản ánh việc con gái bị bạo lực học đường, cô lập và xin được chuyển lớp cho con.

Theo đó, vào khoảng tháng 11/2022, lần thứ nhất chị V. tìm gặp ông Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Vinh nhưng thầy đi vắng. Sáng hôm sau, chị đưa con gái đi học rồi tiếp tục đến gặp hiệu trưởng.

Ông Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Vinh, trả lời báo chí. Ảnh: TT

“Tôi và con gái trao đổi với thầy Chung hơn 1 tiếng đồng hồ về việc xin chuyển lớp cho con. Thầy Chung hứa sẽ tìm hiểu lại những vấn đề mà gia đình phản ánh, nếu đúng sẽ chấn chỉnh những học sinh có liên quan. Đồng thời, xem xét đề xuất xin chuyển lớp cho con của gia đình", người mẹ này nói.

Cũng theo người phụ nữ này, không chỉ mình chị có đến 3 phụ huynh khác cũng có con bị cô lập ở lớp.

Người nhà nữ sinh N.T.Y.N. đã cung cấp thêm cho phóng viên nhiều đoạn tin nhắn trò chuyện giữa 2 mẹ con trước khi em tự tử. Trong những cuộc trò chuyện ấy, em N. đã nhiều lần chia sẻ nỗi sợ hãi với việc phải đến trường.

Sau sự việc xảy ra, chị V. cho biết, có rất nhiều người đến chia sẻ, động viên gia đình, trong đó, có cả những nạn nhân của bạo lực học đường. “Nhiều bạn là học sinh THPT trên địa bàn TP Vinh, sinh viên trường đại học, là những người từng trải, họ đều thương và đồng cảm cho N.”, chị V. bật khóc cũng là lúc tiếng chuông chùa chiều muộn vang lên.

Theo chị V., lãnh đạo Trường THPT Chuyên ĐH Vinh, trong đó, có Hiệu trưởng trường, ông Phạm Xuân Chung đã đến thắp hương, xin lỗi gia đình.

“Vấn đề của N., thầy Chung cho biết nhà trường có trách nhiệm làm rõ. Thầy Chung nói “ngàn vạn lần xin lỗi” và không nhớ về việc tôi đến gặp thầy. Điều gia đình cần lúc này là họ nhận thấy cái sai, phải nhận thức được trách nhiệm của những người làm giáo dục”, chị V. nhấn mạnh.

Ở lớp, N. thường xuyên chơi thân với một nhóm bạn. Tuy nhiên, trước ngày 20/11 năm ngoái, nhóm bạn này không còn chơi chung với nhau.

Trước đó, Cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 cũng chia sẻ: “Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, khi nắm được sự việc, tôi có gặp riêng nhóm bạn này, tìm hiểu nguyên nhân thì chỉ nhận được lý do vì không hợp”.

Theo cô Hà, thời gian gần đây, gia đình em N. thường xuyên nhắn tin xin cho em nghỉ học với lý do sức khỏe. Khoảng cuối học kỳ I, em N. có nhắn tin riêng cho cô Hà hỏi về mẫu đơn xin chuyển lớp.

Ông Phạm Xuân Chung – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Vinh, cũng thông tin giữa học kỳ năm học này, N. có trực tiếp gặp thầy trao đổi đến việc chuyển lớp.

“Tôi đã phân tích để N. hiểu, khuyên em về cố gắng học tập tốt, nhà trường sẽ xem xét. Trong năm 2022, có 3 học sinh đề đạt nguyện vọng xin được chuyển lớp, trong đó có em N". Ông Chung khẳng định, em N. chỉ lên gặp một lần và có nguyện vọng xin chuyển lớp.

Chiều cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Xuân Chung cho biết Công an TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An đang làm việc với ông tại nhà trường.

“Bây giờ, chờ kết luận của các cơ quan chức năng trước sự việc, lãnh đạo Trường ĐH Vinh sẽ trả lời chính thức” – ông Chung nói.

Theo VietNamNet