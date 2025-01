Miền Bắc nắng ấm trước khi không khí lạnh tràn về dịp Tết

Từ nay đến ngày 25/1, thời tiết tại Hà Nội cùng nhiều khu vực ở miền Bắc duy trì trạng thái khô ráo, ban ngày nắng ấm dễ chịu. Tuy nhiên, theo dự báo, từ đêm 25/1, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về, khiến nhiệt độ giảm sâu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, đêm nay và sáng sớm ngày 22/1, Hà Nội cùng nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục khô ráo, trời rét nhẹ. Đến trưa và chiều, mây giảm, nhường chỗ cho nắng ấm.

Dự báo trạng thái thời tiết này sẽ kéo dài đến hết ngày 25/1. Tuy nhiên, từ đêm 25/1, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, khiến thời tiết chuyển xấu. Hà Nội và nhiều khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm đáng kể.

Từ ngày 27/1 đến 30/1, miền Bắc bước vào giai đoạn rét đậm, rét hại. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ dao động từ 10-13°C, trong khi trưa và chiều tăng nhẹ lên mức 16-20°C. Trời ít mưa nhưng giá lạnh bao trùm toàn khu vực.

Những ngày qua, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội tăng cao đáng báo động. Phần lớn khu vực có chỉ số AQI ở ngưỡng xấu hoặc rất xấu, tiềm ẩn nguy cơ lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Theo dự báo, chất lượng không khí tại Thủ đô trong những ngày tới vẫn duy trì ở mức không tốt, đòi hỏi người dân cần thận trọng, đặc biệt khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Khu vực Bắc Bộ ban ngày trời nắng ấm trước khi đón không khí lạnh mạnh từ đêm 25/1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 21/1 đến 20/2, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Miền Bắc có thể trải qua nhiều ngày rét đậm, rét hại, kèm theo hiện tượng sương muối và băng giá ở một số nơi.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ trong cùng thời kỳ có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, kèm theo một số cơn dông cục bộ. Người dân cần lưu ý theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Dự báo thời tiết ngày 22/1 các vùng trên cả nước

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.