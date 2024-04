Min Hee Jin - Người phụ nữ làm náo loạn cả đế chế giải trí Hàn Quốc

HYBE đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Theo đại diện của tập đoàn, lý do dẫn đến lục đục là CEO Min Hee Jin có hành vi rò rỉ thông tin bí mật và chiếm đoạt quyền quản lý.

Những ngày qua, cộng đồng fan Kpop đứng ngồi không yên vì những ồn ào liên tục nổ ra, đầu tiên là tranh cãi Le Sserafim hát quá tệ ở Coachella và tiếp đến là tranh đấu nội bộ của tập đoàn HYBE. Một chuyên gia nhận định với No Cut News, HYBE hiện chiếm thị phần lớn nhất Kpop. Với hàng loạt công ty con và những nhóm nhạc nổi tiếng như BTS, Le Sserafim, Seventeen, TXT, NewJeans… HYBE chính là đế chế lớn mạnh và quyền lực nhất nhì Kpop hiện tại.

Ồn ào ở tập đoàn hàng đầu Kpop

Mâu thuẫn nội bộ trong tập đoàn HYBE bị phanh phui vào tối 22/4. Khi đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin HYBE bắt đầu kiểm toán việc quản lý tại ADOR, công ty con do Min Hee Jin đứng đầu và quản lý nhóm nhạc NewJeans.

Theo đó, HYBE triệu tập một cuộc họp cổ đông tại công ty con ADOR và yêu cầu Giám đốc điều hành Min Hee Jin từ chức. HYBE cáo buộc những người đứng đầu ADOR muốn chiếm đoạt quyền quản lý. Ngoài ra, theo HYBE, ADOR đã làm rò rỉ nhiều tài liệu bí mật của tập đoàn để thu hút nhà tài trợ với mục đích nhanh chóng thoát khỏi quyền quản lý của HYBE.

Money Today đưa tin nhóm kiểm tra của HYBE đã khôi phục dữ liệu máy tính từ khu vực làm việc của các quản lý ADOR, phân tích chúng và tìm thấy tài liệu phác thảo kế hoạch phân chia quyền quản lý. Ngoài ra, HYBE cũng yêu cầu CEO Min và cộng sự giải trình nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn rò rỉ bí mật kinh doanh, âm mưu chiếm quyền quản lý hay lôi kéo nhân sự.

Min Hee Jin bị tố làm rò rỉ thông tin nội bộ của HYBE. Ảnh: Hankyung.

ADOR là công ty con trực thuộc HYBE, được thành lập bởi CEO Min Hee Jin vào năm 2021. Tại công ty này, HYBE sở hữu 80% cổ phần. 20% còn lại do CEO Min và các giám đốc điều hành ADOR khác nắm giữ.

Liên quan đến vấn đề này, HYBE xác nhận ngắn gọn với DongA: “Quyền kiểm toán đã được kích hoạt”.

Giám đốc điều hành Min Hee Jin là nhà sản xuất nổi tiếng, từng góp phần làm nên thành công cho rất nhiều nhóm nhạc hàng đầu tại SM Entertainment, chẳng hạn SNSD, SHINee, EXO. Sau khi chuyển đến HYBE, cô chịu trách nhiệm xây dựng thương hiệu mới. Năm 2022, cô ra mắt NewJeans, một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop hiện nay.

Sau đó, Hankyung đưa tin, Min Hee Jin lên tiếng về cáo buộc của HYBE. Min Hee Jin khẳng định cáo buộc của HYBE về việc ADOR muốn chiếm đoạt quyền quản lý là sai sự thật. Min Hee Jin nói thêm lý do cô và HYBE mâu thuẫn là ILLIT liên tục sao chép NewJeans. ILLIT là nhóm nhạc mới của HYBE nhưng do công ty con Belift Lab quản lý.

CEO Min Hee Jin cho biết: “Thật không may, những thành tựu văn hóa NewJeans đạt được đang bị HYBE vi phạm nghiêm trọng nhất”. Min Hee Jin nhấn mạnh HYBE nên sớm ngăn chặn điều này, nhưng thay vào đó họ lại tỏ thái độ thờ ơ, thậm chí tiếp tay. Min Hee Jin đã bày tỏ quan điểm này với HYBE nhưng chưa nhận được phản hồi.

ILLIT được cho là lý do khiến HYBE và Min Hee Jin mâu thuẫn. Ảnh: Herald Corp.

Nữ CEO tiếp tục: "Không chỉ Belift Lab mà HYBE cũng cố biến ILLIT thành bản sao NewJeans. HYBE là công ty Kpop hàng đầu nhưng đang bị mù quáng bởi lợi nhuận ngắn hạn và sao chép nội dung văn hóa. ADOR chưa bao giờ cho phép hoặc đồng ý cho bất kỳ ai sao chép thành tích của NewJeans”.

Tuy nhiên, HYBE phản pháo Min Hee Jin. Đại diện tập đoàn tuyên bố đã gửi phản hồi gồm hàng chục trang A4 để giải thích với Min Hee Jin về vấn đề ILLIT sao chép NewJeans.

Tương lai của NewJeans về đâu

NewJeans hiện là nhóm nhạc nữ thành công nhất nhì Kpop. Họ được Min Hee Jin sản xuất, lên ý tưởng. Do đó, khi vụ mâu thuẫn giữa HYBE và Min Hee Jin nổ ra, điều công chúng quan tâm nhất lúc này là tương lai của NewJeans.

Theo Iplus, động thái của HYBE được coi là đột ngột vì NewJeans đang lên kế hoạch trở lại với đĩa đơn mới vào 24/5, đồng thời chính thức ra mắt sản phẩm tại Nhật Bản vào tháng 6. Họ thậm chí có kế hoạch tổ chức fanmeeting tại Tokyo Dome. Các nhà đầu tư và công chúng vốn đang rất kỳ vọng vào lần trở lại sắp tới của NewJeans. Thế nhưng ồn ào nổ ra, làm ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của nhóm nhạc này.

Money Today đưa tin khi mâu thuẫn giữa HYBE và CEO Min nổ ra, giá cổ phiếu của tập đoàn đóng cửa ở mức 212.500 won, giảm 7,81% so với ngày giao dịch trước đó. Do đó, vốn hóa thị trường của HYBE đã bốc hơi 749 tỷ won.

Lee Ki Hoon, nhà nghiên cứu tại Hana Securities trao đổi với Money Today: “Công ty con có tiềm năng tăng trưởng cao nhất là ADOR. Họ đang tăng trưởng với tốc độ chưa từng thấy, đạt doanh thu hàng năm 100 tỷ won trong thời gian ngắn nhất (một năm rưỡi)”.

Ông tiếp tục: “Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng NewJeans phát triển ngang tầm với BlackPink sau khi so sánh thành tích của hai nhóm tại HOT 100 và 200 của Billboard. Theo phân tích của Hana Securities, doanh thu của BlackPink trong khoảng một năm rưỡi, từ khi trở lại cho đến chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới là 350 tỷ won. Trong khi đó, doanh thu và lợi nhuận ​​của ADOR năm 2025 dự kiến ​​lần lượt là 300 tỷ won và 90 tỷ won”.

Tuy nhiên, trao đổi với Money Today, các nhà phân tích chứng khoán dự đoán xung đột lần này khó có thể ảnh hưởng tới hoạt động lâu dài của NewJeans.

Khán giả lo lắng cho tương lai của NewJeans. Ảnh: Yonhap News.

Doyoung Ahn, nhà nghiên cứu tại Korea Investment & Securities, cho biết: "NewJeans đã ký hợp đồng độc quyền với ADOR và miễn là HYBE sở hữu 80% cổ phần của ADOR thì NewJeans tiếp tục là IP (quyền sở hữu trí tuệ) của HYBE. NewJeans vì thế khó bị tổn hại. Nhưng album dự kiến phát hành vào tháng 5 có thể bị ảnh hưởng".

Lee Hwa Jeong, nhà nghiên cứu tại NH Investment & Securities, cho biết: "Trừ khi có yêu cầu riêng từ ADOR, HYBE vẫn sẽ hỗ trợ các hoạt động đã lên lịch của NewJeans để mọi thứ được tiến hành bình thường. Vì chỉ còn một tháng nữa là đến ngày họ trở lại nên việc để họ tạm dừng hoạt động cũng không thu được lợi ích gì. Ngay cả khi các hoạt động của NewJeans bị tạm dừng trong nửa cuối năm, họ sẽ chỉ bị tạm gián đoạn và chịu tác động về thành tích trong năm nay mà thôi”.

Lúc này NewJeans bị kẹt ở giữa cuộc chiến. Theo Newsen, trong tuyên bố gần nhất, Min Hee Jin khẳng định thông báo của cô được đưa ra sau khi đã thảo luận với các thành viên NewJeans. Động thái của Min Hee Jin nhằm nhấn mạnh các thành viên có chung quan điểm với cô.

Trên thực tế, CEO Min Hee Jin và các thành viên NewJeans đã liên tục công khai mối quan hệ bền chặt của họ kể từ khi ra mắt. Họ liên tục chia sẻ hình ảnh trao đổi quà tặng và thư từ trên mạng xã hội. Khi xuất hiện cùng nhau trên You Quiz on the Block của tvN, CEO Min Hee Jin nhấn mạnh cô là “mẹ của NewJeans”. CEO Min Hee Jin tiết lộ cô cũng có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ của các thành viên.

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi các thành viên của NewJeans có cùng quan điểm như CEO Min Hee Jin tuyên bố. Vấn đề là việc tách khỏi HYBE cùng CEO Min Hee Jin có thể gây ra trở ngại lớn cho các hoạt động trong tương lai của NewJeans. Do đó, hành động của các thành viên quyết định tương lai của nhóm nhạc này.