Một người vay nợ, cả nhà bị "khủng bố"

Mòn mỏi chờ điều tra

Sau 4 tháng khởi tố, ngày 3-9-2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú ra quyết định tạm đình chỉ vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra ở quán ăn tại phường Tân Quý với lý do: Hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được can phạm.

Đến 9 ngày sau (ngày 12-9-2022), cơ quan này lại phục hồi điều tra vụ án. Thế nhưng cho đến nay, gia đình ông Vĩnh vẫn mòn mỏi chờ kết quả điều tra.