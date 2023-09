Mùa đông năm nay ở miền Bắc sẽ đến muộn và ấm hơn trung bình nhiều năm

Theo dự báo, trong mùa đông năm nay, các đợt rét đậm, rét hại sẽ đến muộn và diễn ra trong thời gian ngắn, nền nhiệt các tháng mùa đông phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo mùa đông năm nay sẽ ấm hơn so với trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong ba tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 90 - 95%.

Những nghiên cứu trước đây cho thấy, trong điều kiện El Nino, hầu hết các vùng trong cả nước nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường. Cùng với nắng nóng gia tăng, trong những năm El Nino số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn bình thường.

Thống kê cho thấy, số đợt không khí lạnh qua Hà Nội của các tháng trong năm chỉ bằng 70% so với trung bình nhiều năm. Thời gian kết thúc hoạt động của không khí lạnh ở Việt Nam cũng sớm hơn bình thường.

Do sự chi phối của El Nino, mùa đông năm nay được nhận định đến muộn và ấm hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo trong thời kỳ đầu mùa đông, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn, số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Tháng 10/2023, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 11 - 12/2023, phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C.

Nhận định xa hơn, trong 3 tháng đầu năm 2024, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85 - 95% và cường độ có xu hướng giảm dần. Từ tháng 1 - 3/2024, số ngày rét đậm, rét hại ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại cũng có xu hướng không kéo dài. Từ tháng 1 - 3/2024, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 0,5 - 1,5 độ C.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, các đợt không khí lạnh đầu mùa tuy không làm nền nhiệt giảm sâu nhưng thường gây ra mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng nhận định, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3 - 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 - 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Thu Trang