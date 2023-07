Mưa dông ở Bắc Bộ tập trung vào chiều tối và đêm, cảnh báo lũ quét và lốc xoáy

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 3/8, với thời gian tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của mưa dông và lốc xoáy trong vài ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được đánh giá ở mức cấp 1.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 31/7 đến đêm 1/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự kiến sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, đặc biệt cục bộ có thể xuất hiện mưa rất to với lượng mưa dự kiến từ 50-100mm, có nơi có thể vượt qua con số 170mm.

Trong khi đó, các tỉnh Bắc Bộ như Bắc Trung Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận cũng sẽ chịu ảnh hưởng của mưa rào và dông vào ngày và đêm 31/7. Cục bộ có thể xuất hiện mưa to với lượng mưa dự kiến từ 20-40mm, có nơi có thể lên đến 70mm. Đáng chú ý, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và lốc xoáy.

Mưa dông ở Bắc Bộ và khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng kéo dài trong vài ngày tới, khiến cảnh báo rủi ro thiên tai cần được lưu ý và quan tâm. Các chương trình du lịch, hoạt động ngoài trời, đặc biệt là việc di chuyển và lưu thông trong thời tiết xấu cần được đảm bảo an toàn. Hành khách có kế hoạch đi lại cần cân nhắc và theo dõi thông tin thời tiết để đảm bảo chuyến đi thuận lợi và an toàn.

Ngoài ra, trong các vùng biển từ vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa), Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan cũng có thể ghi nhận mưa rào và dông mạnh. Trong điều kiện mưa dông, có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ cảnh báo rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được đánh giá là cấp 2.Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Từ ngày 31/7, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế dự kiến có mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực có nắng nóng vào ban ngày. Mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét và mưa đá. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20-29 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất dự kiến từ 26-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng dự kiến ghi nhận mưa rào và dông rải rác trong ngày và đêm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm, có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét và mưa đá. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất dự kiến từ 30-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự kiến có mưa vừa, mưa to, thậm chí mưa rất to và dông trong vài ngày tới. Mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét và mưa đá. Nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ 20-29 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất từ 26-31 độ C.

Trong bối cảnh thời tiết biến đổi phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai, cần đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời và theo dõi thông tin thời tiết từ các nguồn đáng tin cậy để có kế hoạch đi lại và phòng tránh tình huống không mong muốn.