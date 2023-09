Ngày 27/9, mưa dông tiếp tục mở rộng ra khắp miền Bắc, đồng thời duy trì ở Trung Bộ với trọng tâm từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tổng lượng mưa tại một số nơi có thể trên 300mm/đợt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp diễn tình trạng mưa lớn trên diện rộng. Đợt mưa này khả năng kéo dài hết ngày 28/9 với tổng lượng phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm/đợt.

Cùng lúc, mưa dông duy trì ở đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình trong hôm nay. Lượng mưa trong 24 giờ tới dao động 60-120mm, có nơi trên 150mm. Từ sáng 28/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần.

Những giờ tới, nền nhiệt tại Hà Nội giảm nhẹ khi mưa dông xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, thấp nhất 23-25 độ C, trời mát. Thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, âm u và mưa dông kéo dài cả ngày, có lúc mưa to đến rất to.

Tại Nam Bộ, mưa dông gia tăng vào chiều tối và đêm nay. Một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn với lượng 30-70mm, có nơi trên 100mm/đợt.

Mưa lớn kéo dài trong ngày 26/9 tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khiến một số tuyến đường ngập sâu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong khi đó, các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa dao động 15-30mm, một số nơi trên 60mm.

Như vậy, mưa dông phổ biến khắp các vùng trên cả nước trong hôm nay (ngày 27/9) và tập trung cao điểm ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Người dân đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể ngập úng tại các khu đô thị. Đồng thời, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở các địa phương trong ngày 27/9 (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo từ đêm 26 đến ngày 28/9, trên các sông ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tại thượng lưu 3-6m, hạ lưu 1,5-3m.

Trong đợt này, mực nước đỉnh lũ trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) lên báo động 1 và trên báo động 1, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động 2; hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả và sông La (Hà Tĩnh) ở dưới báo động 1.

Vì vậy, người dân đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Mức độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2.

Lũ trên các sông cũng có thể gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.