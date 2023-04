Từ 2009 đến 2015, Kang Han Byul đóng thêm 7 bộ phim nữa, tất cả đều là những vai diễn nhỏ xuất hiện hiện tương đối ít, sau đó thì nghỉ hẳn việc diễn xuất. Tác phẩm cuối cùng là Kang Han Byul là Orange Marmalade, lên sóng vào năm 2015. Gần đây nhất anh cũng xuất hiện ở chương trình I Can See Your Voice với tư cách khách mời.