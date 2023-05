Người đàn ông lõa thể nằm bất động giữa nhà, lại gần kiểm tra hàng xóm liền khiếp vía với cảnh trước mắt

Vào chiều 1/5, người dân phát hiện ông Đ.V.C. (45 tuổi) không mặc quần áo, nằm bất động trong căn nhà ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi lại gần kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện ông C. đã tử vong với nhiều vết thương.

Ngày 2/5, thông tin với Người Lao Động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nghi án người đàn ông bị sát hại trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 1/5, người dân phát hiện ông Đ.V.C. (45 tuổi) không mặc quần áo, nằm bất động trong căn nhà ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi lại gần kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện ông C. đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm, máu loang lổ dưới nền nhà.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Người Lao Động)

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với lực lượng Công an thị xã Phú Mỹ có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định đây là một vụ án mạng.

Theo người dân sống gần nhà nạn nhân, ông C. làm nghề xẻ gỗ và sống một mình tại căn nhà trên. Ông C. sống hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Trước khi ông C. bị sát hại hàng xóm không thấy gì bất thường trong nhà.

Thiên An