Người đàn ông Nhật Bản biến nhà riêng thành bảo tàng búp bê tình dục

Nhật Bản nổi tiếng là nơi có nền văn hóa lập dị và khác lạ nhất thế giới. Một người đàn ông chứng minh nhận định đó bằng cách biến ngôi nhà hai tầng của mình thành bảo tàng búp bê tình dục tư nhân.

Biến nhà riêng thành bảo tàng búp bê tình dục

Nằm ngay bên ngoài Tokyo, cụ thể là ngoại ô thành phố Yashio, tỉnh Saitama (Nhật Bản), Yashio Hihokan (tạm dịch là Bảo tàng người lớn Yashio theo tiếng Anh) trưng bày bộ sưu tập “búp bê tình yêu” cá nhân của Yoshitaka Hyodo, với từng cm trong ngôi nhà được sắp xếp tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Đây là nhà riêng của người đàn ông 49 tuổi, độc thân. Bảo tàng tự tạo không chỉ chứa những con búp bê trong nhiều tư thế và trang phục khác nhau, mà còn có nhiều loại hình khiêu dâm, triển lãm rùng rợn và đồ sưu tầm đồ cổ đầy mê hoặc.

“Từ khi còn nhỏ, tôi bị cuốn hút bởi người máy và các dạng sống nhân tạo. Trước khi tôi ý thức được điều đó, số phận tôi đã gắn liền với những thứ như vậy và ngôi nhà của tôi trở thành một kho báu”, anh Hyodo viết trên blog.

Hyodo bắt đầu tạo ra bộ sưu tập búp bê từ hơn 20 năm trước khi anh phát hiện một con ma nơ canh trong bãi rác. Nó khơi gợi lên khao khát được bao quanh bởi búp bê. Kể từ đó, anh sở hữu khoảng 50 con búp bê, bao gồm búp bê tình dục, ma nơ canh và nhiều mô hình giải phẫu khác.

Hyodo cho biết khoảng một nửa bộ sưu tập búp bê tình yêu do anh tự bỏ tiền mua, phần còn lại có được từ những người quen do họ không cần đến món đồ chơi vì kết hôn, chăm sóc cha mẹ hoặc những lý do cá nhân khác.

Hầu hết búp bê tình dục của Hyodo đến từ Orient Industry, công ty có trụ sở ở Tokyo chuyên sản xuất đồ chơi người lớn chất lượng cao từ năm 1977. Công ty nổi tiếng tạo ra mô hình cơ thể phụ nữ sống động như thật hàng đầu trong ngành, với mức giá không hề rẻ, khoảng 700.000 yên (4.780 USD).

Người đàn ông độc thân có đam mê khác lạ

Hyodo không chỉ là người đam mê búp bê tình dục thông thường. Anh xuất thân là nhiếp ảnh gia búp bê tình dục, thường tạo ra bối cảnh cho chúng ở các khu tàn tích và những địa điểm khác để chụp ảnh. Các tác phẩm do Hyodo tạo ra từng được triển lãm ở Paris và Tokyo. Anh thậm chí còn có bộ phim tài liệu ghi lại cuộc đời, được trình chiếu tại một số rạp chiếu phim chọn lọc trên khắp Nhật Bản vào tháng 9/2022.

Năm 2021, Hyodo thành lập Dai Nippon Rabu Dooru To (Đảng búp bê tình yêu Nhật Bản tuyệt vời) để chống lại Tokyo Deep Annai, trang web mà anh cho rằng gây ra những nhận thức tiêu cực về thành phố Yashio với những người chỉ trích vô căn cứ, và một đài truyền hình lớn – bị Hyodo tố tạo ra những câu chuyện sau sự thật về anh trong một bộ phim tài liệu.

Trải nghiệm trên khiến Hyodo mất thiện cảm với ngành phát thanh truyền hình tư nhân. Anh cũng đồng cảm với Hana Kimura, diễn viên của chương trình truyền hình thực tế Terrace House đã tự sát vào năm 2020 sau khi bị bắt nạt trên mạng xã hội.

“Trong tôi có cảm giác rằng nếu lúc đó tôi chiến đấu mạnh mẽ hơn (để chống lại bạo lực mạng), sự cố đó có lẽ đã không xảy ra. Bởi vì 7 năm trước, tôi từng cảnh báo rằng ngành công nghiệp phát thanh truyền hình Nhật Bản cuối cùng sẽ giết chết ai đó”, Hyodo chia sẻ với SCMP.

Hyodo nhiều lần đối diện với cái chết. Năm 14 tuổi, anh bị cuốn vào cuộc xung đột yakuza (xã hội đen Nhật Bản) trong vùng núi sâu ở Shikoku, miền tây Nhật Bản. Khi trưởng thành, anh nhiều lần lên cơn đau tim và gặp các biến chứng sức khỏe do có khối u ở tuyến yên 10 năm trước.

Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia cho biết cuộc sống của anh có bước chuyển biến tốt đẹp hơn kể từ khi mở bảo tàng tư nhân vào năm 2015. Yashio Hihokan ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Anh dự kiến tiếp đón khoảng 300 du khách trong năm nay.

“Tôi có thể tương tác với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả là tôi tham gia nhiều hơn các sự kiện và sự việc bất ngờ khác nhau. Cuộc sống tôi luôn có những thăng trầm đáng kể, nhưng giờ đây nó còn tăng lên nhiều hơn”, anh kể.

Theo nhà sưu tập búp bê tình dục, lượng du khách nước ngoài hứng thú với Yashio Hihokan tăng lên đáng kể từ khi các hạn chế về COVID-19 được dỡ bỏ. Anh tiếp đón nhiều người từ các quốc gia khác nhau như Mỹ, Trung Quốc, Antigua và Barbuda hay Ukraine... Một chương trình truyền hình Hong Kong (Trung Quốc) còn đến xin quay phim.

Hyodo luôn rộng cửa chào đón các du khách quốc tế. Anh biết ơn vì có cơ hội được tiếp xúc với mọi người trên khắp thế giới bởi anh không thể du lịch nước ngoài do tình trạng sức khỏe yếu.

Joe McReynolds (37 tuổi), học giả nghiên cứu đô thị người Mỹ tại Đại học Keio (Nhật Bản), lần đầu đến thăm bảo tàng búp bê tình dục vào tháng 11/2019 nhân dịp kỷ niệm ra mắt Blade Runner, bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng của đạo diễn Ridley Scott năm 1982. Tác phẩm điện ảnh này là nguồn cảm hứng lớn cho Hyodo khi thiết kế bảo tàng.

“Tôi thấy thú vị khi được ở trong không gian phản ánh một cách độc đáo tầm nhìn đặc biệt và toàn diện của một người đàn ông”, McReynolds nhận xét.

Chuyên gia chỉ ra mặc dù “nghệ thuật cực đoan” của Hyodo có thể không dành cho tất cả mọi người, nhưng sự tồn tại của bảo tàng vẫn có ý nghĩa quan trọng. Nó cho thấy Tokyo là thành phố chấp nhận cá nhân có tầm nhìn khác lạ, mang phong cách riêng biệt và thể hiện tính cá nhân đó cho mọi người thông qua bảo tàng đặc biệt.

Tú Oanh