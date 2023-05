Người đàn ông thủng dạ dày vì uống thuốc xương khớp mua qua quảng cáo

Người bệnh cho biết đã tự mua thuốc qua quảng cáo về uống để điều trị đau xương khớp, dẫn đến tình trạng viêm dạ dày biến chứng thủng dạ dày.

Trung tâm Y tế huyện Yên Lập (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công ca thủng dạ dày do uống thuốc điều trị xương khớp, theo Pháp luật Việt Nam.

Người bệnh là anh D.T.L. (ở xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập) nhập viện ngày 6/4, trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, đau liên tục kèm theo chướng hơi đầy bụng.

Người bệnh cho biết đã tự mua thuốc qua quảng cáo về uống để điều trị đau xương khớp, dẫn đến tình trạng viêm dạ dày biến chứng thủng dạ dày.

Hình ảnh trên chụp CT-Scanner người bệnh hiện rõ có nhiều khí tự do vùng thượng vị, dịch tự do ổ bụng vùng thấp trong tiểu khung. Sau hội chẩn thống nhất chẩn đoán thủng dạ dày do biến chứng dùng thuốc điều trị bệnh xương khớp, người bệnh được tiến hành phẫu thuật cấp cứu mổ nội soi bơm rửa sạch ổ bụng, khâu lỗ thủng vị trí bờ cong nhỏ dạ dày, dẫn lưu ổ bụng.

Bệnh nhân bị thủng dạ dày do biến chứng dùng thuốc điều trị bệnh xương khớp. Ảnh: Vietnamnet.

BS Hoàng Mạnh Thuần - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Chuyên khoa, trưởng kíp phẫu thuật cho người bệnh nhận định, đây là ca cấp cứu ngoại bụng nặng. Người bệnh bị viêm phúc mạc ổ bụng toàn thể do có nhiều dịch tiêu hóa và thức ăn tràn vào ổ bụng qua lỗ thủng, ổ bụng có nhiều dịch đục, bẩn, vùng góc gan nhiều dịch lẫn giả mạc.

Sau mổ 5 ngày người bệnh tỉnh táo, không đau, bụng không chướng, ăn uống sinh hoạt, đi lại bình thường, được rút dẫn lưu.

Trung tâm Y tế Yên Lập cho biết gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh vào viện mổ cấp cứu vì thủng dạ dày, tá tràng do biến chứng của việc tự ý mua và sử dụng thuốc điều trị bệnh lý cơ xương khớp.

Việc này được cảnh báo là rất nguy hiểm do người bệnh không được chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ, có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm loét dạ dày tá tràng, xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày tá tràng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

BS Thuần khuyến cáo nếu mắc bệnh lý xương khớp, bệnh nhân phải đi khám và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Các bệnh nhân bị bệnh lý dạ dày, tá tràng, phải được thăm định kỳ, điều trị kịp thời, phòng nguy cơ bị viêm phúc mạc toàn thể, dẫn đến bị sốc nhiễm trùng, nguy hiểm hơn có thể tử vong, theo Vietnamnet.

