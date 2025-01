Người dân sẽ được hưởng gì khi làm thẻ căn cước online trước năm 2026?

Thực hiện làm thẻ căn cước online không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức mà còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này.

Quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước online trước năm 2026

Mức thu lệ phí làm thẻ căn cước được quy định tại khoản 1 và 3 Điều 4 Thông tư 73/2024/TT-BTC. Cụ thể:

1. Mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau:

a) Cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước: 30.000 đồng/thẻ căn cước;

b) Cấp đổi thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước: 50.000 đồng/thẻ căn cước;

c) Cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước: 70.000 đồng/thẻ căn cước.

3. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, mức thu lệ phí khi công dân nộp hồ sơ cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo hình thức trực tuyến bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều này. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Căn cứ các quy định trên, khi làm thẻ căn cước online trước năm 2026, công dân chỉ phải nộp mức lệ phí bằng 50% mức lệ phí làm trực tiếp.



Khi làm thẻ căn cước online trước năm 2026, công dân chỉ phải nộp mức lệ phí bằng 50% mức lệ phí làm trực tiếp. (Ảnh: Sưu tầm)

Hướng dẫn làm thẻ căn cước online đơn giản

Công dân có thể làm thẻ căn cước theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, chỉ có người dưới 6 tuổi mới được nhận thẻ căn cước tại nhà. Công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi làm thẻ căn cước online chỉ là bước điền thông tin và đặt lịch hẹn. Sau đó, công dân phải có mặt tại cơ quan công an để thực hiện việc lấy vân tay, mống mắt, ảnh khuôn mặt...

Để làm thẻ căn cước online, công dân cần truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html và sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập.

Tại thanh tìm kiếm, nhập từ khóa "Căn cước". Cổng dịch vụ trả ra các kết quả liên quan. Chọn thủ tục "Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên (thực hiện tại cấp huyện)".

Hệ thống tự điền các thông tin của người kê khai. Người dân chỉ cần chọn thông tin tại khung “Hình thức cấp”, bao gồm lý do cấp và chọn cơ quan công an cấp tỉnh => chọn cơ quan công an cấp huyện.

Tích chọn vào ô "Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật".

Ấn nút lưu và tiếp tục.

Tiếp đó, người dân chọn ngày có thể đến cơ quan công an để thu thập thông tin về vân tay, ảnh khuôn mặt... để hoàn tất thủ tục làm thẻ căn cước.

Sau khi đặt lịch hẹn thành công, người dân có thể tiến hành kiểm tra kết quả về thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công.

Công dân đến cơ quan công an theo lịch hẹn để làm thẻ căn cước.