Người đẹp "xấu lạ" đóng phim người lớn mãi không nổi tiếng giờ thay đổi ngỡ ngàng

Mới đây, tờ HK01 đưa tin về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên Thực Kính Văn (King-Man Chik) khiến nhiều khán giả tò mò. Đối với khán giả Việt Nam, Thực Kính Văn là cái tên mới lạ trên màn ảnh nhưng thực tế, cô đóng phim từ những năm 1990. Vì chủ yếu đóng vai phụ lại không có nhan sắc nổi bật nên ít ai nhớ tới cái tên của cô.

Diễn viên Thực Kính Văn.

Thực Kính Văn sinh năm 1969 tại Hong Kong (Trung Quốc). Năm 1989, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1989 và vào tới vòng chung kết. Vương miện cuộc thi năm đó thuộc về Trần Pháp Dung. Dù không giành được bất cứ giải phụ nào nhưng Thực Kính Văn cũng nhanh chân gia nhập làng giải trí.

Xuất thân không có bối cảnh, ngoại hình và nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật, Thực Kính Văn chỉ được biết đến khi lọt vào chung kết Hoa hậu Hong Kong 1989. Thời gian đầu, cô chỉ nhận được những vai phụ không tên, không lời thoại trong phim Đổ thánh.

Nữ diễn viên họ Thực thời thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc)

Trong phim Yêu ma đạo do Trương Mẫn, Châu Huệ Mẫn, Nghê Chấn đóng chính, Thực Kính Văn cũng chỉ được giao vai phụ là nữ quỷ phản diện. Phim Doanh gia chuyên gia của Lâm Chánh Anh, Vương Tinh, Ngô Quân Như, cô đào cũng góp mặt với một vai phản diện. Trong phim Chí tại xuất vị do Trương Mạn Ngọc, Chung Trấn Đào đóng chính, Thực Kính Văn cũng đóng vai khách mời chỉ xuất hiện lướt qua trên màn ảnh.

Năm 1991, Thực Kính Văn quyết định đóng phim người lớn để có sự đột phá trong diễn xuất và nhằm mục đích nổi tiếng như những đồng nghiệp cùng thời khác. Trong Liêu trai diễm đàm chi ngũ thông thần do Trần Gia Linh đóng chính, Thực Kính Văn đóng vai nữ phụ ba - một cô thôn nữ ngây thơ.

Người đẹp 6X quyết định đóng phim người lớn.

Năm 1992, nữ diễn viên sinh năm 1969 nhận lời tham gia Liêu trai diễm đàm chi đăng thảo hoà thượng do Trần Bảo Liên và Hoàng Đức Bân đóng. Dù được đóng nữ thứ nhưng vì Trần Bảo Liên đóng quá xuất sắc, Thực Kính Văn hoàn toàn bị lu mờ. Cùng năm đó, cô được giao vai nữ chính trong phim Người tình của vợ tôi/My Wife's Lover. Đây cũng là bộ phim giúp Thực Kính Văn toả sáng. Trong phim, cô tự tin thực hiện cảnh nóng với cả đồng nghiệp nam lẫn nữ.

Năm 1998, Thực Kính Văn tham gia bộ phim người lớn cuối cùng trong sự nghiệp là Nhục bồ đoàn 3 quan nhân ngã yếu.

Thực Kính Văn trong phim "Người tình của vợ tôi".

Theo QQ, lý do khiến Thực Kính Văn đóng nhiều phim cấp ba nhưng không nổi tiếng như Diệp Tử My, Khâu Thục Trinh, Lý Lệ Trân, Diệp Ngọc Khanh vì không sở hữu nhan sắc thực sự cuốn hút. So với những đồng nghiệp khác, Thực Kính Văn bị cho là thua kém về ngoại hình lẫn nhan sắc. Cô sở hữu vẻ đẹp "xấu lạ", không ngây thơ như Lý Lệ Trân, chẳng gợi cảm như Khâu Thục Trinh nên khó có thể "bứt phá" thành sao.

Chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật nhưng Thực Kính Văn không nổi tiếng, cô đành chấp nhận đóng vai phụ trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình khác, nói không với việc đóng phim "cấm".

Cô tham gia nhiều bộ phim như Bạch Mai Côi của Trương Mạn Ngọc, Sát thủ đích đồng thoại của Lưu Đức Hoa, Tuý sinh mộng tử của Nhậm Đạt Hoa, Người trong giang hồ Hồng Hưng Thập Tam Muội của Ngô Quân Như,... Ngoài ra, Thực Kính Văn còn đóng vai khách mời trong Người trong giang hồ 1.

Nữ diễn viên và Nhậm Đạt Hoa trong một cảnh quay phim "Người trong giang hồ 1".

Trong phim, cô đảm nhận vai cô bồ của ông trùm xã hội đen do Nhậm Đạt Hoa đóng. Thời điểm đó, Thực Kính Văn chỉ mới 27 tuổi sở hữu vóc dáng gợi cảm nhưng chỉ được giao những vai phụ, không tên tuổi trên màn ảnh. Bộ phim cuối cùng của Thực Kính Văn đóng vào năm 2007, cũng là một vai phụ.

Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cho bộ phim Thập nhật đàm, cựu diễn viên phim người lớn cũng lặng lẽ rời làng giải trí. Theo HK01, gần đây, Thực Kính Văn mới sử dụng mạng xã hội và cập nhật hình ảnh cuộc sống với khán giả.

Thực Kính Văn trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 54.

Qua những bức ảnh nữ diễn viên đăng tải có thể thấy ở tuổi 54, Thực Kính Văn trông vẫn rất trẻ trung, quyến rũ. Dù nhiều năm không đứng trước ống kính máy ảnh nhưng cựu diễn viên vẫn rất tự tin, tạo nhiều dáng chuyên nghiệp.

Vào năm 2022, Thực Kính Văn có xuất hiện trong một chương trình truyền hình của một người bạn thân thiết. Trong chương trình, nữ diễn viên 54 tuổi cho biết, cô không có ý định quay lại làng giải trí. Người đẹp thích cuộc sống bình dị, an yên của hiện tại.

Lấy chồng giàu có, cô đào không có ý định quay lại showbiz.

Thông tin trên tờ Sohu cho biết thêm, sau khi rời làng giải trí, Thực Kính Văn đã kết hôn với một người ngoài ngành giải trí, làm kinh doanh. Nhờ công việc kinh doanh của ông xã phát triển thuận lợi, Thực Kính Văn có cuộc sống dư dả, không lo về tiền bạc. Do đó, cô cũng không có kế hoạch tái xuất showbiz như những đồng nghiệp cùng thời.

Mặc Hy (Theo HK01, QQ, Sohu)