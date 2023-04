Nhóm tự xưng 'Trừ quỷ Bảo Lộc' lại giở chiêu trò mới

Bị cơ quan chức năng và người dân lật tẩy những chiêu trò dàn dựng hoang đường, ma mị, gây ảnh hưởng tới ANTT nhằm lôi kéo người thiếu hiểu biết tham gia vào nhóm tự xưng 'Trừ quỷ Bảo Lộc', nay trước cơn suy tàn, những người cầm đầu nhóm này là linh mục Nguyễn Chu Truyền (SN 1948, nguyên quản hạt, quản xứ Bảo Lộc) và Nguyễn Thị Thương (SN 1975) lại tiếp tục giở chiêu trò khác, tuyên bố lập dòng mới nhằm lôi kéo nhiều người trong và ngoài nước tham gia.

Bản chất của “Trừ quỷ Bảo Lộc”

Từ 2015, một nhóm nhỏ tín hữu thuộc Giáo xứ Bảo Lộc (Giáo phận Đà Lạt) đã ngộ nhận rằng họ được Chúa cha “trực tiếp mạc khải”, làm “thư ký cho Chúa cha”, và được Chúa cha ban đặc ân “trừ quỷ”. Nhóm này lôi kéo được một số linh mục, tu sĩ tham gia nên nhiều tín hữu dễ dàng tin theo con đường lầm lạc. Người sáng lập và cầm đầu nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” là Nguyễn Chu Truyền và Nguyễn Thị Thương, dưới sự hỗ trợ của một số người cốt cán, hoạt động tích cực.

Ngay khi nhóm tự xưng này hình thành, Giáo phận Đà Lạt đã kiên nhẫn lắng nghe và khuyên nhủ, kể cả ra khuyến cáo và kỷ luật linh mục Truyền. Dù vậy, nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” đã thể hiện sự bất tuân một cách rõ ràng, công khai gây tổn hại đến sự hiệp nhất của đoàn chiên Chúa nơi Giáo phận Đà Lạt. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần mời những người cầm đầu nhóm “Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc” để giải thích, chỉ rõ những hành vi vi phạm và không ít lần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nguyễn Chu Truyền (ngoài cùng bên trái) và Nguyễn Thị Thương (thứ hai từ phải sang) là người cầm đầu nhóm tự xưng “Trừ quỷ Bảo Lộc”.

Bản chất của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” đã được lực lượng chức năng và Tòa Giám mục Đà Lạt bóc trần. Phần lớn người dân đã tránh xa, nói không với nhóm tự xưng này bất chấp những đối tượng cầm đầu liên tục có hoạt động nhằm lôi kéo mọi người tham gia. Hai năm qua, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an, nhóm tự xưng “Trừ quỷ Bảo Lộc” không thể mở rộng được “tổ chức”, thậm chí có dấu hiệu “tàn lụi”, bị quần chúng địa phương cô lập, tẩy chay.

Trước những hoạt động tiếp tục có dấu hiệu vi phạm pháp luật của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”, tối 6/4 vừa qua, Công an TP Bảo Lộc đã kiểm tra hành chính căn nhà do Nguyễn Thị Thùy Uyên (SN 2000, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 7 người là Việt kiều Úc, tất cả đều tin theo nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”, lưu trú bất hợp pháp nên đã lập biên bản vi phạm hành chính. Uyên là người thường nhận kiều hối gửi về cho nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” và có mẹ ruột tham gia vào nhóm tự xưng này.

Tiếp đó, ngày 7/4, đoàn công tác liên ngành TP Bảo Lộc tiến hành kiểm tra hành chính “nhà chúa cha” tại số 53/5 đường Hồ Tùng Mậu, TP Bảo Lộc, do vợ chồng Nguyễn Thị Thương, Trần Vũ Lê Thanh Quảng làm chủ. Tại đây có 38 người, trong đó có 3 linh mục người nước ngoài gốc Việt Nam, 5 đối tượng cốt cán của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” đang giúp việc cho Nguyễn Thị Thương cùng 30 người đến từ nhiều địa phương trong cả nước (không đăng ký lưu trú) đang tổ chức hoạt động cầu nguyện.

Ngày 8/4, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Bảo Lộc tiếp tục kiểm tra hành chính “nhà chúa cha” của Nguyễn Thị Thương, phát hiện 13 người có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành đang tụ tập. Tất cả những hành vi vi phạm của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” và những người liên quan đã được cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định xử phạt Trần Vũ Lê Thanh Quảng (chồng của Thương) và Nguyễn Thị Thùy Uyên 10 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Bị tẩy chay, đòi lập dòng mới

Để cứu nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” trước cơn suy tàn, Nguyễn Chu Truyền và Nguyễn Thị Thương lại tiếp tục bày ra những chiêu trò lạ. Nhóm này tiếp tục tung hô nhau, tổ chức làm lễ với nội dung chúa cha chỉ định cho Nguyễn Chu Truyền và Nguyễn Thị Thương đồng sáng lập dòng mới. Dòng này quy tụ những tu sĩ “đã xuất tu” từ nhiều dòng khác nhau, hầu hết đã thực hiện nghi thức khấn trọn. Nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” công bố hiến pháp của dòng, mục đích, cơ cấu, công thức khấn dòng, tự xưng là chúa cha hướng dẫn.

Ngày 11/2/2023, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã ra văn thư, yêu cầu linh mục Nguyễn Chu Truyền giải trình về việc làm lễ, trong đó có việc lập dòng, đồng thời cảnh báo linh mục Truyền đã bị vạ huyền chức, không được cử hành thánh lễ và các bí tích nếu tiếp tục vi phạm, buộc phải áp dụng những hình phạt nặng hơn, kể cả báo cáo Tòa Thánh giải bậc giáo sĩ đối với Nguyễn Chu Truyền. Tuy nhiên, Nguyễn Chu Truyền vẫn ngoan cố khẳng định mình “làm theo ý chúa cha” bất chấp cảnh báo của Giám mục Giáo phận, đồng thời gây cớ vấp phạm nghiêm trọng cho nhiều người và gây phương hại cho sự hiệp nhất của giáo hội.

Hội đồng giám mục Việt Nam đã phải trao cho Ủy ban Giáo lý đức tin ra thông cáo về nhóm về nhóm này. Thông cáo khẳng định, ai tự xưng mình được chúa cha trực tiếp mạc khải là đã phủ nhận vai trò của Chúa Kitô và xúc phạm nặng nề đến đức tin công giáo. Việc tự xưng là “quỷ nhập” và “trừ quỷ” để thực hiện những hành vi trừ tà mang màu sắc mê tín, ma thuật là không đúng với giáo lý và thực hành của Hội Thánh công giáo.

Ủy ban giáo lý đức tin của Hội đồng giám mục Việt Nam cũng đã cảnh giác các tín hữu cần tránh xa những thực hành của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” và những thông tin loan truyền từ nhóm này. “Tránh xa mọi chiêu bài lan truyền sự sai lạc về giáo lý, sự lôi kéo quyến rũ dựa trên tâm lý “yếu vía” của người bình dân “có bệnh thì vái tứ phương” mà hậu quả là lung lạc đức tin và gây chia rẽ phương hại cho sự hiệp nhất của hội thánh…”, thông báo ngày 30/3/2023 của Tòa Giám mục Đà Lạt nêu rõ.

Khắc Lịch