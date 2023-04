Lý giải việc đại gia mất 15 tỷ đồng sau cuộc gọi với người tự xưng thiếu tướng

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với bị can Phạm Thị Lùng (34 tuổi, trú xã An Xuyên, TP Cà Mau) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

