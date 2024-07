NHỮNG PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ SUY GIÃN TĨNH MẠCH  

Có đến 30-40% dân số trưởng thành mắc suy giãn tĩnh mạch chi dưới nhưng phần lớn chủ quan với triệu chứng nặng mỏi, nổi gân xanh ở chân, hoặc e ngại điều trị vì sợ mổ và chi phí cao.

Theo chuyên gia mạch máu tại Trung tâm điều trị chuyên sâu Suy giãn tĩnh mạch Bernard, hiện nay các phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch ít xâm lấn, kỹ thuật cao như laser nội mạch (ELVA), sóng cao tần (RFA), tiêm xơ… được xem như bước tiến trong điều trị suy giãn tĩnh mạch với hiệu quả và an toàn cao, không phẫu thuật, không sẹo, không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Phương pháp tiêm xơ

Tiêm xơ là phương pháp hiệu quả giúp loại bỏ các tĩnh mạch mạng nhện, tĩnh mạch lưới có kích thước nhỏ 1-3mm. Bác sĩ mạch máu tiêm một lượng chất vừa đủ gây xơ hóa vào tĩnh mạch bị bệnh, làm teo xơ và loại bỏ tĩnh mạch bị giãn. Bệnh nhân được gây tê tại chỗ, đầu kim cực nhỏ nên hoàn toàn không đau, bệnh nhân thoải mái, tỉnh táo trong suốt quá trình tiêm xơ.

Tiêm xơ thấy ngay hiệu quả thẩm mỹ, chân giảm hẳn gân xanh nổi dưới da, giảm triệu chứng tê mỏi chân (Nguồn ảnh: Bernard Healthcare)

Theo đó, các mạch máu nổi li ti trên da sẽ biến mất ngay sau tiêm xơ, triệu chứng mỏi, tê ở chân cũng không giảm rõ rệt. Thời gian điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng tiêm xơ chỉ mất khoảng 15 phút cho một chân.

Phương pháp laser nội mạch (EVLA)

Điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng laser nội mạch (EVLA) là phương pháp giúp loại bỏ các tĩnh mạch bị suy giãn bên trong mà không cần phẫu thuật, xâm lấn. Laser nội mạch sử dụng năng lượng nhiệt xơ hóa ngay bên trong lòng tĩnh mạch, giúp đóng lại tĩnh mạch bị giãn.

Đây là phương pháp được các Hiệp hội tĩnh mạch trên thế giới khuyến nghị ở mức độ cao nhất (khuyến cáo mức I, bằng chứng loại A theo y học thực chứng), vì tính an toàn cao đồng thời giúp điều trị hiệu quả hơn 95%, không để lại sẹo, thời gian hồi phục nhanh chóng. Sau can thiệp laser, bệnh nhân được trở về ngay trong ngày và có thể sinh hoạt, làm việc bình thường.

Laser nội mạch điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa mạch máu để đảm bảo an toàn

Cần lưu ý laser nội mạch là thủ thuật ít xâm lấn, nhưng nếu không được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa mạch máu vẫn có nguy cơ cao xảy ra các tác dụng phụ hoặc biến chứng như sưng bầm, tái phát, hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu…

Phương pháp sóng cao tần (RFA)

Đây là phương pháp dùng nhiệt sóng cao tần loại bỏ đoạn tĩnh mạch bị suy giãn, triệt tiêu dòng máu trào ngược trong tĩnh mạch. So với phương pháp phẫu thuật truyền thống, phương pháp này ít xâm lấn, ít đau, ít sưng bầm, hạn chế tối đa biến chứng, bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể xuất viện trong ngày.

RFA được chỉ định cho các trường hợp suy giãn tĩnh mạch chi dưới mạn tính có triệu chứng và có phân độ CEAP trên lâm sàng từ C2 trở lên. Đáp ứng trên siêu âm Doppler tư thế đứng khảo sát thời gian dòng trào ngược trên 0,5s đối với tĩnh mạch hiển và tĩnh mạch xuyên.

Thời gian can thiệp RFA nội tĩnh mạch chỉ mất khoảng 30 - 45 phút, hiệu quả điều trị đạt trên 95%.

Điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới bằng phương pháp sóng cao tần RFA

Keo sinh học (Venaseal)

Phương pháp này thường áp dụng cho tĩnh mạch nông mức độ từ C2, được FDA cấp phép vào tháng 2/2015 và đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Ưu điểm của keo sinh học là phương pháp ít xâm lấn, không dùng nhiệt, khắc phục hạn chế của phương pháp nhiệt gây tổn thương thần kinh sát thành mạch. Bệnh nhân có thể đi lại, sinh hoạt bình thường ngay sau thủ thuật, không cần dùng thuốc kháng sinh hay giảm đau.

Điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới bằng phương pháp bơm keo sinh học

Điều trị suy giãn tĩnh mạch kỹ thuật cao, trực tiếp bởi bác sĩ mạch máu

Suy giãn tĩnh mạch là bệnh lý mạch máu, cần được thăm khám chuyên sâu và điều trị trực tiếp bởi bác sĩ mạch máu, am hiểu hệ giải phẫu mạch máu chi dưới để đảm bảo an toàn, giảm thiểu biến chứng điều trị như sưng bầm, đau, biến chứng huyết khối… và tăng hiệu quả điều trị.

Bernard Healthcare là một trong số ít cơ sở y tế tại TP.HCM được cấp phép Danh mục kỹ thuật điều trị chuyên sâu suy giãn tĩnh mạch chi dưới bằng kỹ thuật cao, trực tiếp bởi bác sĩ mạch máu.

Đồng thời, bệnh nhân nên thăm khám ở các cơ sở y tế được cấp phép điều trị suy giãn tĩnh mạch.