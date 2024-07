Những xét nghiệm nào không cần nhịn ăn khi đi khám?

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát đi cảnh báo về xu hướng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng . Đặc biệt đang nổi lên hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "làm nhiệm vụ tình một đêm" với cách tiếp cận mới, nhắm tới nạn nhân là những người đàn ông tò mò, muốn tìm hiểu.Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, trong tháng 7 năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông V.Q.X, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về việc bản thân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "làm nhiệm vụ tình một đêm". Ông X. đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng bằng thủ đoạn này. Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát đi cảnh báo về xu hướng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng . Đặc biệt đang nổi lên hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "làm nhiệm vụ tình một đêm" với cách tiếp cận mới, nhắm tới nạn nhân là những người đàn ông tò mò, muốn tìm hiểu.

