Tết 2025 đang đến gần, bạn đã sẵn sàng biến ngôi nhà thành không gian tràn ngập vượng khí và phúc lộc chưa? Từ việc lựa chọn cây cảnh như đào, mai, quất đến cách bố trí đồ vật phong thủy, những ý tưởng sáng tạo này không chỉ mang lại may mắn mà còn làm ngôi nhà thêm rực rỡ, ấm cúng.

1. Trang trí Tết với hoa tươi

Hoa tươi là một phần không thể thiếu trong ngày Tết, mang lại sức sống và sắc xuân rực rỡ cho ngôi nhà của bạn. Mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho những điều tốt lành. Trong đó, hoa mai và hoa đào là hai loại hoa không thể thiếu, biểu tượng cho Tết truyền thống của Việt Nam.

Ngoài ra, các loại hoa mang ý nghĩa tài lộc và may mắn như hoa đồng tiền, hướng dương, vạn thọ cũng được nhiều gia đình lựa chọn. Những loài hoa này thường được dùng để trang trí bàn thờ gia tiên, bàn uống nước, bàn ăn hay nơi tiếp khách, góp phần làm không gian thêm ấm cúng và tràn đầy phúc lộc.

2. Trang trí Tết với đèn nháy

Đèn nháy là yếu tố không thể thiếu để làm cho ngôi nhà thêm rực rỡ, lung linh và ấm áp trong dịp Tết. Bạn có thể sử dụng đèn nháy để trang trí bên ngoài như sân, vườn, ngõ hoặc các cây cảnh, vật dụng trong nhà. Đặc biệt, việc gắn đèn nháy lên cây mai, cây đào hay cây quất sẽ làm nổi bật không gian Tết.

Có nhiều loại đèn nháy phù hợp để bạn lựa chọn, từ đèn dây bóng tròn nhỏ, đèn LED dây đến các loại đèn dây phổ biến, mang lại sự ấm cúng cho ngôi nhà. Nếu bạn muốn trang trí không gian rộng hơn như sân vườn, các loại đèn quả mây, đèn lồng sẽ là lựa chọn tuyệt vời, không chỉ làm sáng bừng không gian mà còn tạo vẻ sang trọng và ấm áp cho những ngày đầu năm.

3. Trang trí Tết với những phụ kiện treo may mắn

Trong dịp Tết, mọi người thường cầu mong một năm mới đầy may mắn và tài lộc, vì vậy các phụ kiện treo may mắn trở thành lựa chọn phổ biến. Những món đồ trang trí với màu sắc chủ đạo đỏ và vàng không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn tạo không khí Tết rực rỡ, ấm cúng.

Bạn có thể sử dụng đèn lồng, câu đối, giấy dán trang trí hoặc các phụ kiện như túi tiền vàng, thỏi vàng, bao lì xì để treo lên cành mai, cành đào. Ngoài ra, để tăng thêm nét đặc trưng cho ngày Tết truyền thống, một chùm pháo đỏ treo trước cửa sẽ mang lại sự nhộn nhịp, vui tươi, làm nổi bật không khí Tết đang tràn ngập khắp nơi.

4. Trang trí nhà cửa đón Tết với câu đối đỏ

Câu đối đỏ là món đồ trang trí không thể thiếu trong mỗi dịp Tết, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Những câu đối mang ý nghĩa tốt đẹp, thường là lời cầu chúc cho một năm mới "an khang thịnh vượng", "thuận buồm xuôi gió", hay sự bình an và may mắn cho gia đình.

Câu đối đỏ thường được treo hai bên cửa nhà hoặc hai bên bàn thờ gia tiên, không chỉ mang lại không khí Tết rộn ràng mà còn làm cho không gian sống thêm ấm cúng, nổi bật. Đây chính là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn, tạo nên sắc xuân rực rỡ trong ngôi nhà của bạn.

5. Trang trí bàn thờ gia tiên ngày Tết

Bàn thờ gia tiên giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong văn hóa người Việt, là nơi con cháu sum họp và thể hiện lòng thành kính, hiếu thảo với tổ tiên trong dịp Tết đến xuân về. Đây là một nét đẹp truyền thống lâu đời, thể hiện sự gắn kết với cội nguồn của dân tộc.

Việc vệ sinh và trang trí bàn thờ gia tiên trước Tết là điều cần thiết để bày tỏ lòng tôn kính.

Vì vậy, việc vệ sinh và trang trí bàn thờ gia tiên trước Tết là điều cần thiết để bày tỏ lòng tôn kính. Đầu tiên, cần lau dọn sạch sẽ các vật phẩm trên bàn thờ như lư hương, chung nhang, ly rượu, đôi đèn… Sau đó, bày biện mâm lễ cúng với những món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, mứt Tết, mâm ngũ quả và những loại hoa tươi, góp phần tạo nên không khí Tết trang nghiêm và ấm cúng.



6. Trang trí Tết với mâm ngũ quả ngày Tết



Mâm ngũ quả là phần không thể thiếu trong ngày Tết, bởi mỗi loại quả với màu sắc và tên gọi của nó đều mang ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện những mong ước về một năm mới thuận lợi, bình an của gia chủ. Năm loại quả trên mâm tượng trưng cho ngũ hành, với ý nghĩa cầu mong mọi việc hanh thông, tài lộc và may mắn.

Mâm ngũ quả thường được bày trên bàn thờ gia tiên, là nét đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền của người Việt. Dù mỗi vùng miền có cách chọn trái cây khác nhau, điểm chung là các loại quả đều rực rỡ với màu sắc như xanh, đỏ, vàng, tránh các màu như trắng, đen, xám. Tất cả đều thể hiện lời cầu chúc cho một năm mới an khang, thịnh vượng và đầy may mắn.

7. Chuẩn bị bánh, mứt trang trí cho ngày Tết

Tết đến không thể thiếu các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét và các loại mứt Tết. Đây là những món được bày trên bàn thờ gia tiên để cầu mong một năm mới ấm no, sung túc và thịnh vượng.

Ngoài ra, bánh mứt còn là món quà chiêu đãi khách quý ghé thăm hoặc để gia đình cùng nhau thưởng thức bên tách trà ấm, tạo nên không khí ấm áp, đậm chất Tết trong tiết trời xuân se lạnh. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại khay đựng mứt với thiết kế từ truyền thống đến hiện đại, giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp để trang trí ngôi nhà và Làm đẹp không gian ngày Tết.

8. Trang trí nhà cửa đón Tết với cây cảnh

Ngoài hoa tươi, cây cảnh cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích để trang trí nhà cửa dịp Tết. Những loại cây phổ biến như mồng gà, cúc, vạn thọ… hay các chậu cảnh độc đáo như bonsai, quất không chỉ làm ngôi nhà thêm tươi mát, bình yên mà còn mang ý nghĩa phong thủy, đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.