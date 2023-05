Nữ ca sĩ Hàn Quốc tự tử ở tuổi 30, để lại thư tuyệt mệnh tại hiện trường

Nữ ca sĩ này từng theo học chuyên ngành âm nhạc truyền thống và tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin 1 nữ ca sĩ nhạc trot qua đời tại ký túc xá từ ngày 12/5. Nữ ca sĩ năm nay 30 tuổi, cô để lại thư tuyệt mệnh tại hiện trường. Chính vì vậy, cảnh sát đã đi đến kết luận nữ ca sĩ tự tử và thông báo sẽ đưa thi hài về với gia đình sớm nhất có thể.

Được biết, nữ ca sĩ quá cố theo học chuyên ngành âm nhạc truyền thống Hàn Quốc tại trường đại học. Thời gian gần đây, cô tích cực xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, giải trí. Đến nay, nữ ca sĩ nhạc trot này được cho là Hae Soo.

Nữ ca sĩ nhạc trot Hae Soo được cho là đã tự tử ở tuổi 30

Starnews đã cố gắng gọi điện thoại cho Hae Soo nhưng không ai nghe máy. Những người liên quan đến cô cũng không trả lời cuộc gọi. Trên Instagram và Fancafe của Hae Soo, xuất hiện nhiều bình luận như "Cầu mong người đã khuất an nghỉ". Ngay cả những người quen của nữ ca sĩ cũng bình luận đầy lo lắng: "Có phải cậu không Hae Soo?", "Hãy trả lời tin nhắn của tôi", "Ôi người bạn tôi yêu quý"...

Hae Soo sinh năm 1993, cô từng theo học chuyên ngành Pansori (1 loại hình âm nhạc truyền thống Hàn Quốc) tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Nữ ca sĩ phát hành album đầu tiên vào năm 2019 và tiếp tục phát hành album thứ 2 vào năm 2021. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều chương trình truyền hình gồm Gayo Stage, Morning Yard, The Trot Show, How Do You Play... Lần cuối cùng Hae Soo xuất hiện trên truyền hình là trong chương trình Tết Nguyên đán đặc biệt của KBS TV2, vào tháng 1 vừa qua.

Hae Soo từng tham gia chương trình How Do You Play với MC quốc dân Yoo Jae Suk

Nguồn: Starnews

Minh Hồng