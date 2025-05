Nữ diễn viên nổi tiếng phát hiện chồng lừa đảo 360 tỷ sau 1 tuần kết hôn

Scandal chấn động của nữ diễn viên vừa phát hiện chồng mới cưới lừa đảo hơn 360 tỷ.

Ngày 26/5, dư luận Hàn Quốc rúng động trước thông tin doanh nhân Lee Chang Sub – chồng của nữ diễn viên Im Sung Eon – đang bị điều tra với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và vi phạm Pháp luật trong lĩnh vực bất động sản. Tổng thiệt hại ước tính vượt quá 20 tỷ won (tương đương hơn 360 tỷ đồng). Đáng chú ý, ông Lee từng có ba tiền án liên quan đến lừa đảo bất động sản và hiện đang bị cấm xuất cảnh trong quá trình điều tra.

Nữ diễn viên Im Sung Eon và chồng doanh nhân tại đám cưới (Ảnh: Dispatch).

Bất chấp những cáo buộc nghiêm trọng, ngày 17/5 vừa qua, Lee Chang Sub và nữ diễn viên Im Sung Eon đã tổ chức một lễ cưới hoành tráng tại khách sạn 5 sao ở khu Gangnam, Seoul. Sự kiện thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng khi có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng như Leeteuk (Super Junior), danh hài Byeon Ki Soo trong vai trò MC, cùng những vòng hoa chúc mừng từ các chính khách hàng đầu Hàn Quốc như cựu Thủ tướng Chung Sye Kyun, Phó Chủ tịch Quốc hội Joo Ho Young, Tỉnh trưởng Gyeonggi Kim Dong Yeon và nhiều nghị sĩ từ cả đảng cầm quyền và phe đối lập.

Theo điều tra từ Dispatch, Lee Chang Sub bị cáo buộc đã huy động vốn từ nhiều dự án nhà ở tại các khu vực như Osan, Osong và Daejeon. Ông đã thu tiền từ hàng ngàn người dân, mỗi người góp từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, nhưng không triển khai xây dựng hoặc cố tình trì hoãn dự án. Thậm chí, ông còn bị cáo buộc rút ruột hàng chục tỷ won từ các khoản phí dịch vụ và chi phí góp vốn ban đầu. Hiện một số khu vực liên quan đang đối mặt với các vụ kiện lên tới hàng trăm tỷ won.

Nữ diễn viên Im Sung Eon (Ảnh: KBIZoom).

Mặc dù đang đối mặt với khoản nợ khổng lồ, Lee Chang Sub vẫn sở hữu hai chiếc siêu xe và hào phóng tặng nữ diễn viên Im Sung Eon một chiếc xe sang. Theo nguồn tin thân cận tiết lộ với Dispatch, ông Lee đã kết hôn ba lần trước đó và thường khoe khoang rằng lần này mình cưới được người nổi tiếng nên không ai có thể nghi ngờ ông ta lừa đảo. Được biết, cặp đôi sẽ hưởng tuần trăng mật tại đảo Jeju do ông Lee đang bị cấm xuất cảnh.

Trước những cáo buộc lừa đảo, Lee Chang Sub đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Đại diện pháp lý của ông cho biết, một phóng viên và một chủ nợ từng có tranh chấp pháp lý đã đột nhập trái phép vào đám cưới riêng tư, tiến hành quay Phim, chụp ảnh và khai thác thông tin bất hợp pháp. Do đó, phía ông Lee đã nộp đơn kiện phóng viên và chủ nợ nói trên vào ngày 19/5/2025 và vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trong khi đó, công ty quản lý của nữ diễn viên Im Sung Eon cho biết họ hoàn toàn bất ngờ trước thông tin gây chấn động này và hiện đang làm rõ sự việc với nữ diễn viên.

Im Sung Eon ra mắt năm 2002 qua phim truyền hình "Always Love" và được biết đến qua các tác phẩm như "White Tower", "Scandal in Cheongdam-dong", "One Spring Night". Cô từng gây chú ý với hình tượng "mỹ nhân má lúm" qua chương trình hẹn hò "Romance Wars".