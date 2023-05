Nữ diễn viên Thái Lan bị điều tra vì mua chất độc xyanua

Sau nhiều đồn đoán từ công chúng, Ice Preechaya Pongthananikorn thừa nhận là người đã đặt mua chất độc xyanua và bị cảnh sát triệu tập.

Mới đây, tờ Khaosod đưa tin một nữ diễn viên nổi tiếng có tác phẩm điện ảnh thu về hơn 100 triệu baht đã đặt mua chất độc xyanua.

Trong quá trình điều tra vụ án giết chết 13 người bằng chất độc xyanua đang gây chấn động Thái Lan, cảnh sát phát hiện nghi phạm Sararat Rangsiwuthaporn mua thuốc tại một nhà máy ở khu vực Lat Krabang. Đáng nói, sau đó, cơ quan chức năng phát hiện tên của một diễn viên nổi tiếng xuất hiện trong danh sách mua hàng. Nữ diễn viên này bị triệu tập để điều tra vào 8/5.

Theo MGR Online, sau khi đọc tin tức, công chúng nhắc tên Baifern Pimchanok và Sai Intira Charoenpura. Tuy nhiên, cả hai diễn viên khẳng định họ không liên quan tới vụ việc. Quản lý của Baifern Pimchanok cho biết không nhận được bất cứ thông tin gì hay yêu cầu triệu tập từ cảnh sát.

Tới 5/5, Khaosod cùng hàng loạt phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin Ice Preechaya Pongthananikorn lên tiếng thừa nhận cô là nữ diễn viên được nhắc đến. Cô đặt mua xyanua từ 25/4 và nhận hàng ngày 27/4. Nữ diễn viên giải thích cô mua chất kịch độc để đuổi rắn rết và các loài bò sát khác.

Ice Preechaya Pongthananikorn bị triệu tập vào 8/5.

Do nhà bị sạt lở đất nên xảy ra tình trạng bò sát tấn công vật nuôi. Gia đình cô đã cố gắng tìm giải pháp nhưng đều không hiệu quả. Xuất hiện trong chương trình Nod Krasae ngày 5/5, Ice Preechaya bật khóc khi nhắc tới vụ việc. Cô thừa nhận bản thân đã sai lầm và không hay biết việc mua xyanua là nguy hiểm, bất hợp pháp. Nữ diễn viên khẳng định cô chấp nhận mọi hình phạt vì lỗi lầm của bản thân.

Khaosod cho biết theo Đạo luật về chất độc hại năm 1992, bất kỳ ai sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc sở hữu chất độc hại loại 3 như xyanua trái phép sẽ bị phạt tù với thời hạn không quá 2 năm. Hình thức khác là phạt tiền không quá 200.000 baht hoặc cả hai.

Ice Preechaya sinh năm 1990, là người mẫu kiêm diễn viên Thái Lan. Cô nổi tiếng sau khi đảm nhận vai chính trong 2 phim điện ảnh ATM: Er Rak Error (2012) và I Fine Thank You Love You (2014). Trong đó, tính tới thời điểm ra rạp, ATM: Er Rak Error trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Thái Lan. Dự án giành giải thưởng Phim có doanh thu cao nhất tại Bangkok Critic's Assembly năm 2013.

Ice Preechaya cũng góp mặt trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng khác như Switch, Confusedly In Love, Love Under The Moonlight…