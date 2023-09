One Piece live-action công phá toàn cầu - đứng đầu Netflix tại 86 quốc gia

Mới đây, phim live action (người đóng) của truyện tranh kinh điển One Piece (Vua hải tặc) gây sốt toàn cầu sau khi chiếu trực tuyến.

Cho đến thời điểm này, không ngoa khi nói rằng One Piece live-action là một trong những dự án live-action thành công nhất của Netflix.

Những dự án chuyển thể người đóng (live-action) từ truyện tranh hay phim hoạt hình Nhật Bản thường thất bại, bị gọi là thảm họa bởi cả fan nguyên tác lẫn người xem phim bình thường. Trong số các tác phẩm live action, đến nay chỉ có một số được gọi là đại thành công, ví dụ loạt phim Rurouni Kenshin, Alice in Borderland, Battle Angel Alita hay Blade of the Immortal.

Khi thông tin về One Piece live action được Netflix công bố, các fan trung thành của series này đã hồi hộp không biết tác phẩm cuối cùng sẽ ra sao. Vì trước đó, các bản live action lên sóng Netflix như Cowboy Bebop, Death Note hay Bleach đã khiến người xem phải thất vọng.

Nhưng khi phim ra mắt hôm 31/8 vừa qua, One Piece lập tức được đánh giá là xuất sắc, và bước vào hàng phim bom tấn hút khách nhất của Netflix trong dịp chớm thu năm nay.

Hình ảnh trong phim live-action One Piece

One Piece do tác giả Eiichiro Oda tạo ra, kể về cậu bé Luffy với ước mơ chinh phục biển cả và trở thành Vua hải tặc. Cậu kết giao với nhiều đồng đội tạo thành băng hải tặc Mũ Rơm. Họ cùng nhau trải qua sinh tử, nhiều cuộc chiến khốc liệt để dần đến với mục tiêu của mình.

Trung thành và sáng tạo

One Piece live-action được đầu tư lên đến 18 triệu USD/tập, kể cô đọng và hấp dẫn 44 tập anime và 95 chương manga trong tám tập phim.

Băng Mũ Rơm tập hợp những con người khác biệt với hoài bão riêng. Đó là Luffy (Godoy) lạc quan và nhiệt huyết; Roronoa Zoro (Mackenyu) muốn trở thành kiếm sĩ vĩ đại; Nami (Emily Rudd) muốn vẽ bản đồ thế giới; đầu bếp Sanji (Taz Skyler) khao khát nấu được mọi món ngon trên đời và Usopp (Jacob Romero Gibson) ước làm chiến binh dũng cảm của biển cả.

Hành trình tìm kho báu của họ đối mặt nhiều nguy hiểm, bị truy đuổi khắp đại dương, bị bao vây bởi cướp biển, chạm trán người cá, hải quân, tên hề sát thủ...

'One Piece' live-action 'nổ tung' trên Netflix - Một cơn sốt không thể bỏ qua

Đây là tác phẩm chuyển thể từ manga thành công nhất của Netflix từ trước đến nay. So với truyện, hành trình của Luffy được kể nghiêm túc và tăm tối hơn, bớt tếu táo. Giữ nguyên những chi tiết cốt lõi, phim thêm thắt nhiều tình tiết mới thú vị, ly kỳ và sinh động hơn. Phim được khán giả đánh giá cao bởi lược bớt những yếu tố phi thường, kì lạ vốn chỉ phù hợp xuất hiện trong truyện tranh. Đoàn làm phim cũng không quá lạm dụng CGI và VFX như những phim gần đây của Netflix.

One Piece ăn điểm bởi cách triển khai tình tiết nhanh gọn, đúng trọng tâm, sát nguyên tác. Được biết, tác giả Oda Eiichiro không chỉ tham gia góp ý kịch bản mà cả việc tuyển chọn diễn viên. Kết quả là người hâm mộ One Piece được chiêm ngưỡng dàn nhân vật như xé truyện bước ra.

Bộ phim đã chiếm lĩnh vị trí số 1 trên Netflix Top TV show Toàn Cầu ở hơn 80 quốc gia. Top 1 về tổng mức độ tương tác của khán giả trực tuyết và Top 1 chương trình nổi tiếng nhất trên Rotten Tomatoes. Không những vậy, bộ phim cũng đang nằm top trending trên Twitter ở nhiều quốc gia. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sức nóng của One Piece live-action.

ZORO bản One Piece live action khiến dân mạng dạy sóng vì quá "MLEM"

Trái với thất bại của Death Note hay Cowboy Bebop trước đó, với thành công của phần đầu, khán giả hoàn toàn có thể hi vọng rằng One Piece live-action sẽ có phần 2. Hiện công chúng đang vô cùng mong đợi phần tiếp theo với sự xuất hiện của các thành viên còn lại như Nico Robin, Jinbei, Franky, Tony Tony Chopper và Brook.

Trailer cuối cùng của One Piece bản live-action khi được tung ra đã gây sốt toàn cầu.

One Piece live-action thắng lớn nhờ tôn trọng nguyên tác

Nhiều phân cảnh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì vô cùng giống nguyên tác. (Ảnh: Bazaar)

Với thể loại anime/manga, việc chuyển thể các tác phẩm kinh điển là một thử thách lớn đối với nhà sản xuất. Vì người hâm mộ của nguyên tác đặc biệt quan tâm tới khả năng live-action theo sát cốt truyện gốc, cũng như đòi hỏi cao về độ chính xác của từng bối cảnh, nhân vật khi chuyển thể.

Chính vì vậy, khi tác giả Eiichiro Oda lên tiếng về việc tham gia kiểm soát toàn bộ quá trình, từ tuyển chọn diễn viên cho tới quay phim, đã trấn an fan hâm mộ. Thậm chí, “cha đẻ” của One Piece còn nhiều lần yêu cầu Netflix ghi hình lại một số cảnh mà theo ông là chưa đủ tốt. Những thông tin này giúp live-action “ra khơi” thuận lợi khi được lòng các fan hâm mộ.

Những cảnh quay trong phim đều được Eiichiro Oda giám sát. (Ảnh: Bazaar)

Dù bộ phim vẫn có một số thay đổi nhỏ về cốt truyện để đảm bảo vừa vặn với thời lượng 8 tập phát sóng, One Piece live- action vẫn khiến người hâm mộ thích thú vì giữ được tinh thần của nguyên tác, truyền tải đầy đủ thông điệp cốt lõi về tình bạn và đào sâu vào cuộc phiêu lưu theo đuổi giấc mơ – yếu tố đã làm nên thành công toàn cầu cho bộ truyện gốc.

Ngân Hà