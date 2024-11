Ông Thích Minh Tuệ thông báo không đi khất thực nữa

Ông Thích Minh Tuệ sẽ dừng việc đi bộ khất thực vì ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn xã hội.

Bức thư viết tay của ông Thích Minh Tuệ được dư luận chú ý khi chia sẻ rộng rãi vào ngày 18/11. Ông Minh Tuệ xưng "con", cho biết bản thân lập nguyện phát tâm học tập, tu theo chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni song vì điều kiện Xã hội, an ninh chính trị phức tạp, chưa phù hợp với việc học tập theo hạnh khất thực.

"Con chỉ tập học khất thực khi nào đủ điều kiện, đảm bảo về an toàn giao thông, an toàn xã hội, an ninh chính trị, không tụ tập đông người đi khất thực và bộ hành", ông Thích Minh Tuệ bày tỏ.

Bức thư viết tay của ông Thích Minh Tuệ.

Ông khẳng định quá trình khất thực không cần người đi theo bảo vệ hay chào đón, kêu gào không đúng với chánh pháp. Việc tập trung đông như vậy rất mất trật tự và lộn xộn, ảnh hưởng quá trình tu tập.

"Mọi người tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tụ tập đông người phải đúng nơi quy định và phù hợp với thực tế điều kiện và hoàn cảnh. Nếu được như vậy thì rất hạnh phúc và tốt đẹp, mong mọi người giúp đỡ", ông Minh Tuệ viết.

Hôm 14/11, ông Thích Minh Tuệ cũng gửi đơn tới cơ quan chức năng, tổ chức gia đình, cá nhân và xã hội về việc không tụ tập đông người và phát tán hình ảnh cá nhân của ông lên mạng xã hội.

Ông Minh Tuệ đề nghị không phát tán hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội.

Trong đơn, ông Minh Tuệ đề nghị không phát tán hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội khi chưa được phép của ông nhằm không ảnh hưởng đến quá trình tu tập, học tập theo 13 hạnh đầu đà theo lời Phật dạy, cũng như theo quy định của Pháp luật.

Ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Từ năm 2017 đến năm 2023, ông tự tu, thực hành hạnh khất thực, ba lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại.

Năm 2024 là lần thứ tư ông đi bộ từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng - Hà Giang và sau đó đi chiều ngược trở lại. Khi đi đến khu vực miền Trung (tỉnh Thừa Thiên - Huế), rất đông người dân đi theo ông, gây náo loạn.