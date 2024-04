Ông Trump nhập nhằng tiền bạc, ông Biden lập tức công khai thu nhập

Trong khi cựu Tổng thống Trump đang bị xét xử hình sự vì những nhập nhằng tài chính, ông Biden đã lập tức công khai mức thu nhập trước công chúng, thể hiện sự đối lập với người tiền nhiệm. Nước cờ khôn ngoan của Tổng thống Mỹ đang đem lại những lợi thế cho ông trên đường đua vào Nhà Trắng.

Tổng thống Biden tự nhận “không có tiền”

Theo bản công khai tài chính trong Ngày Thuế 15/4, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill lần lượt kiếm được 4/5 thu nhập từ công việc chính với tư cách là người đứng đầu Nhà Trắng và giảng viên tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia. Ông Biden có mức lương 400.000 USD, trong khi Đệ nhất phu nhân Jill kiếm được 85.985 USD từ việc dạy Anh văn.

Ngoài ra, hai vợ chồng Tổng thống cũng có nguồn thu khác từ tiền lãi đầu tư, lương hưu và tiền bản quyền sách. Tổng thu nhập của vợ chồng Tổng thống Mỹ là 619.976 USD và hai người đóng thuế liên bang với mức 23,7% thu nhập, không chênh lệch đáng kể so với năm 2022.

Gia đình Tổng thống Biden cũng quyên góp 20.477 USD cho tổ chức từ thiện, bao gồm các nhà thờ hay tổ chức y tế công cộng, tương ứng khoảng 3,3% thu nhập.

"Tổng thống Biden tin rằng tất cả những người làm việc trong Phòng Bầu dục phải cởi mở và trung thực với người dân Mỹ, đồng thời truyền thống lâu đời về việc công bố tờ khai thuế hàng năm của tổng thống sẽ được duy trì mà không bị phá vỡ", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thống Biden. Ảnh: Getty.

Hôm 16/4, Tổng thống Biden cũng có bài phát biểu về chính sách thuế tại Scranton (Pennsylvania). Trong bài phát biểu, ông Biden chia sẻ lý do tại sao người giàu nên đóng thuế nhiều hơn để giảm thâm hụt liên bang và hỗ trợ cho các chương trình dành cho người nghèo và tầng lớp trung lưu. Việc Tổng thống kêu gọi người giàu trả thuế suất cao hơn sẽ lấy được sự ủng hộ từ nhóm cử tri truyền thống của đảng Dân chủ bao gồm cử tri da màu, cử tri trẻ tuổi và các cử tri có trình độ đại học.

Ông Biden cũng đề cập đến mức thuế thu nhập tối thiểu của tỷ phú trong bài phát biểu tranh cử. Theo đó, Nhà Trắng có thể áp mức thuế tối thiểu 25% đối với các hộ gia đình có tài sản ròng đạt mốc 100 triệu USD, giáng đòn trực tiếp vào các tỷ phú như ông Trump, người luôn từ chối công khai thuế thu nhập cá nhân.

Tổng thống Biden tự hào tuyên bố trước truyền thông rằng ông hầu như không có tiền trong phần lớn sự nghiệp phục vụ nhân dân kéo dài hàng thập kỷ của mình.

“Trong 36 năm, tôi bị liệt vào danh sách người nghèo nhất Quốc hội,” Tổng thống Biden tuyên bố trước các nhà tài trợ ở California vào hồi tháng 2.

Sự giàu có khiến cựu Tổng thống Trump vướng vào các rắc rối

Không giống đối thủ Biden, ông Trump sinh ra trong một gia đình giàu có và luôn tận dụng lợi thế tài chính của mình trong các cuộc đua vào Nhà Trắng.

Bốn năm trước, ông Trump từng tuyên bố khi tranh cử: “Tôi thực sự giàu có”.

Cựu Tổng thống lập luận rằng cử tri không cần xem dữ liệu thuế của ông trong thời kỳ tại vị vì những bản kiểm kê tài chính trước khi phục vụ tại Nhà Trắng đã đủ để chứng minh sức mạnh tài chính của ông. Trái ngược với Tổng thống Biden, ông Trump khẳng định rằng việc giữ thuế ở mức thấp đối với người giàu sẽ thúc đẩy họ đầu tư nhiều hơn cho công đồng, trong khi việc tăng thuế sẽ đè bẹp nền kinh tế vẫn đang phục hồi sau cuộc lạm phát kỷ lục hồi năm 2022.

Bà Karoline Leavitt, thư ký báo chí trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết: “Ông Biden muốn “moi tiền” của người dân bằng cách đề xuất mức tăng thuế cao nhất trong lịch sử mà không để ý rằng họ đã chịu thiệt hại nặng nề vì cuộc khủng hoảng lạm phát trước đó của ông ấy”.

Tuy nhiên, chính sách giảm thuế của ông Trump đang ảnh hưởng xấu đến nước Mỹ, thay vì phục hồi nền kinh tế như ông kỳ vọng. Theo Ủy ban Ngân sách Liên bang, việc kéo dài các khoản giảm thuế theo đạo luật được cựu Tổng thống Trump thông qua năm 2017 có thể làm tăng thêm 3,8 nghìn tỷ USD vào khoản nợ quốc gia vào năm 2033.

Ông Trump phải hầu tòa vì cáo buộc gian lận tài chính. Ảnh: Getty.

Hiện tại, ông Trump đang phải hầu tòa vì cáo buộc gian lận kinh doanh hồi năm 2016. Sự thiếu minh bạch trong việc công khai tài chính không chỉ khiến cử tri quay lưng lại với cựu Tổng thống, mà còn khiến ông gặp nhiều bất lợi trong quá trình xét xử.

Năm 2018, ông Trump kiếm được hơn 24 triệu USD và chỉ đóng thuế khoảng khoảng 4%. Quốc hội cũng phát hiện Sở thuế đã trì hoãn các cuộc kiểm toán bắt buộc về mặt pháp lý đối với ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống, đồng thời đưa ra kết luận rằng quá trình kiểm toán "tốt nhất không nên xảy ra". Trong quá trình xét xử vụ án hình sự mới đây, sau khi xem xét hồ sơ tài chính của Tập đoàn Trump Organization, Thẩm phán Arthur Engoron cũng tuyên bố tìm thấy “những vụ gian lận tài chính với quy mô gây sốc”.

Ông Trump “mắc kẹt” ở tòa án, ông Biden tiến “thần tốc” trên đường đua Nhà Trắng

Phiên xét xử hôm 15/4 có thể là vũng lầy đối với ông Trump, nhưng lại là bệ phóng trên đường đua Nhà Trắng đối với Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Càng đến gần ngày diễn ra phiên xét xử hình sự của ông Trump, các kết quả khảo sát càng cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Biden đang tăng vọt.

Kết quả khảo sát do tờ Financial Times và Trường Kinh doanh Ross thuộc Đại học Michigan công bố hôm 15/4 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden tăng 4 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát tương tự tháng trước. Theo đó, 43% cử tri ủng hộ hiệu suất làm việc của ông trong vai trò tổng thống, mức cao nhất kể từ cuộc thăm dò từ cuối tháng 11 năm ngoái.

Khả năng ông Biden trở lại Nhà Trắng đang tăng lên. Theo khảo sát công bố cuối tháng trước của Reuters và Ipos, trong số gần 1.000 cử tri đăng ký, khoảng 41% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu bầu cử diễn ra ngay hôm nay. Tỷ lệ này là 37% đối với ông Trump.

Các rắc rối pháp lý của cựu Tổng thống đã khiến ông đánh mất lòng tin từ những người ủng hộ. Bà Cara Castronuova, ứng viên thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại New York, thừa nhận không có nhiều người ủng hộ đến phiên tòa hình sự của ông Trump.

"Có lẽ mọi người đã mệt mỏi với những phiên tòa của ông Trump. Họ cảm thấy đây là những hành động vô nghĩa", bà Castronuova nói.

Hiện ông Trump sẽ phải trình tòa 4 ngày/tuần để phục vụ cho việc xét xử vụ án trả tiền bịt miệng trước cuộc bầu cử năm 2016. Việc cựu Tổng thống “mắc kẹt” trong phiên tòa hình sự đã để ngỏ cuộc đua vào Nhà Trắng cho đối thủ Joe Biden trong vòng 6 tháng tới. Ông chủ Nhà Trắng, người đang dẫn trước cả về tiềm lực tài chính lẫn ảnh hưởng chính trị, sẽ đẩy mạnh tần suất tiếp xúc cử tri thông qua các sự kiện tranh cử liên bang, trong bối cảnh việc tấn công vào các điểm yếu của đối thủ Trump đã có thêm sự giúp sức từ phía luật pháp.

Diệp Thảo