Phú Quốc: Phát hiện chất bột lạ trong hành lý của 2 hành khách tại sân bay

Tối 2/5, lực lượng an ninh sân bay Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) đã phát hiện hai người đàn ông mang chất bột lạ trong hành lý vào sân bay nghi là chất nổ.

Ngày 3/5, ông Nguyễn Minh Đông - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết trên Lao động, vào tối 2/5, lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện hai người đàn ông mang chất lạ vào sân bay.

Đến sáng 3/5, cơ quan chức năng đã không tạm giữ 2 người đàn ông (nghi mang theo chất nổ) chuẩn bị lên máy bay tại Phú Quốc và đang tiến hành giám định cụ thể để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật, ông Đông thông tin.

TTXVN dẫn báo cáo của đại diện Hãng hàng không Bamboo Airways, vào khoảng 19h10 ngày 2/5, tại khu vực kiểm tra an ninh hàng không hành khách, hành lý xách tay quốc nội, nhân viên an ninh soi chiếu trong lúc thực hiện nhiệm vụ phát hiện một túi bột trong hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Xuân Định (sinh năm 1974, trú phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); một túi bột và một túi đá cục trong hành lý xách tay của hành khách NONG BOSHOU (sinh năm 1973, quốc tịch Trung Quốc).

Kết quả kiểm tra ba túi nói trên cho thấy, hai túi bột được máy soi cảnh báo màu đỏ với dòng chữ "Explosives Detected" (chất nổ được phát hiện). Lực lượng an ninh Cảng hàng không đã mời hai hành khách ra làm việc.

Lực lượng chức năng tiếp tục giám định cụ thể chất bột để xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Lao động)

Tại đây, hai đối tượng này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hai túi bột.

Sau đó, lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã mời đại diện gồm: Hãng hàng không Bamboo Airways, Cảng vụ hàng không miền Nam tại Phú Quốc, Công an xã Dương Tơ, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phú Quốc đến phối hợp xử lý; đồng thời, tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao cho Công an xã Dương Tơ giải quyết theo thẩm quyền.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, một trong hai người đàn ông này khai nhận, túi bột nói trên là tinh quặng được xay ra để bán cho khách hàng.

Đối tượng đã mua từ một cửa hàng kim hoàn ở TP.HCM, rồi mang đi Phú Quốc cách đó 4 ngày và khi chuẩn bị khởi hành từ Phú Quốc đi Hà Nội thì bị phát hiện.

Hiện, Cơ quan chức năng đang tiến giám định để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Hương (T/h)