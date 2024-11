Quy định mới cho trẻ dưới 10 tuổi, cha mẹ nên biết khi tham gia giao thông

Quy định mới này được ban hành nhằm tăng cường an toàn cho trẻ em dưới 10 tuổi khi tham gia giao thông bằng ô tô, vì vậy các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi này cần đặc biệt lưu ý và tuân thủ.

Từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định mới liên quan đến việc đưa trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô.

Cụ thể, Khoản 3 Điều 10 của Luật số 36/2024/QH15 nêu rõ: "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em". Quy định này sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Vì sao trẻ không được ngồi ghế trước?

Cho trẻ ngồi ghế trước trên ô tô vốn là thói quen phổ biến của nhiều gia đình. Nhiều người thậm chí coi đây là vị trí ưu tiên cho trẻ nhỏ hoặc phụ huynh bế con. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng ghế trước là vị trí nguy hiểm nhất trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm, bởi khu vực này chịu lực tác động mạnh và tiếp xúc trực tiếp với các chướng ngại vật.

Cha mẹ cần cập nhật quy định này và áp dụng ngay để an toàn cho con (Ảnh: Internet)

Hệ thống an toàn của ghế trước như túi khí và dây an toàn được thiết kế dành riêng cho người lớn, không phù hợp với trẻ em. Khi xảy ra tai nạn, trẻ nhỏ ngồi ở vị trí này dễ gặp chấn thương nghiêm trọng hơn người lớn. Ngoài ra, trẻ em chưa có khả năng xử lý tình huống khẩn cấp, lại thường tò mò, nghịch ngợm, dễ làm tài xế phân tâm, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Vì vậy, để bảo vệ trẻ nhỏ và đảm bảo an toàn cho cả xe, việc không cho trẻ ngồi ghế trước là điều vô cùng cần thiết.

Mẹ ôm con không an toàn, bắt buộc thiết bị an toàn cho trẻ

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng ôm con trên tay khi đi xe ô tô sẽ an toàn hơn, hoặc để ông bà bế cháu ngồi phía trước là đủ bảo vệ trẻ. Nhưng thực tế, các chuyên gia cảnh báo rằng đây là suy nghĩ sai lầm.

Khi xe chạy với tốc độ 30 km/h và xảy ra va chạm, lực quán tính tác động tương đương với 150kg (tương đương 3 bao xi măng). Người lớn, dù có sức khỏe tốt, cũng không thể giữ trẻ an toàn trong tình huống này. Nếu tốc độ tăng lên 60 km/h, lực quán tính sẽ lên tới 300kg (6 bao xi măng). Điều này có nghĩa là ngay cả việc bảo vệ chính mình cũng trở thành thách thức, chưa nói đến việc bảo vệ trẻ nhỏ.

Tránh không cho trẻ ngồi ghế trước, có thiết bị an toàn phù hợp khi đi ô tô (Ảnh: Internet)

Vì vậy, chỉ có thiết bị an toàn chuyên dụng cho trẻ em và dây an toàn dành cho người lớn mới đảm bảo được an toàn khi tham gia giao thông.

Mức xử phạt cho hành vi không tuân thủ quy định

Nhằm tăng cường an toàn giao thông, Bộ Công an đã đề xuất mức xử phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với tài xế hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ, ngoại trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Đây là nội dung trong dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thể hiện sự nghiêm túc trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông.

Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con?

Để tránh những rủi ro đáng tiếc và tuân thủ quy định Pháp luật, cha mẹ có con nhỏ nên chuẩn bị ngay từ bây giờ:

Đảm bảo trẻ ngồi đúng vị trí an toàn trên xe (ghế sau, không ngồi ghế trước).

Trang bị thiết bị an toàn phù hợp như ghế ngồi chuyên dụng cho trẻ em.

Hướng dẫn và giúp trẻ quen với việc sử dụng thiết bị an toàn mỗi khi đi ô tô.

Bảo vệ trẻ nhỏ không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu của cha mẹ dành cho con. Hãy hành động ngay hôm nay!