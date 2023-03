Rút tiền tại cây ATM phát hiện gần 100 triệu đồng rơi vãi trong cabin

Ngày 2/3, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 2000, trú tại tổ 19 phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) đến rút tiền tại cây ATM Ngân hàng Quân đội (đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) thì phát hiện trong cabin để máy ATM có rất nhiều tiền mệnh giá 500.000 đồng rơi vãi. Không rõ số tiền này của ai, anh Sơn đã gom lại rồi mang đến Công an phường Bắc Sơn trình báo, giao nộp.

Ông Phạm Văn T. nhận lại số tiền đánh rơi

Qua kiểm đếm với sự chứng kiến của anh Sơn, Công an phường Bắc Sơn xác định tổng số tiền là 99,5 triệu đồng. Công an phường Bắc Sơn đã niêm phong số tiền tiếp nhận từ anh Sơn, báo cáo vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An để xác minh, làm rõ nguồn gốc cũng như tìm chủ sở hữu của số tiền bị đánh rơi. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định được chủ nhân của số tiền trên là ông Phạm Văn T. (SN 1958, ở khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, Kiến An).

Nguyên nhân vụ việc là khi ông T. nộp số tiền hơn 1,5 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân tại cây ATM Ngân hàng TMCP Quân đội trên đường Lê Duẩn nhưng do sơ suất, ông T. mới nộp thành công hơn 1,4 tỷ đồng; số tiền còn lại là 99,5 triệu chưa giao dịch thành công thì ông T. đã ra về. Sau đó, anh Sơn là người kế tiếp sử dụng máy ATM nên phát hiện ra số tiền ông Trí đánh rơi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, ngày 22/3, đại diện Công an phường Bắc Sơn đã tổ chức trao trả toàn bộ số tiền 99,5 triệu đồng cho ông Phạm Văn T.

Theo VOV