Sao Việt 12/9: Hồng Đăng ngâm mình dưới nước hỗ trợ đồng bào vùng lũ; Midu lên tiếng khi bị soi mặc sai trang phục tại đám cưới Anh Đức

Tin sao Việt hot nhất ngày 12/9/2024: Hình ảnh Hồng Đăng dầm mình trong nước lũ đi hỗ trợ người dân vùng thiên tai được cư dân mạng khen ngợi. Phía Midu đã có phản hồi sau khi bị nhận xét mặc trang phục không phù hợp tại đám cưới Anh Đức.

"Đầu lòng hai ả tố nga, chị là Thuý Diễm em là Trúc Diễm. Nói vui vậy thôi chứ không hiểu sao bao nhiêu năm hoạt động trong Showbiz mà hai đứa cứ bị nhầm tên hoài, nay đăng đính chính nha, đừng nhầm nữa nha nha nha!", Trúc Diễm chung khung hình bên đàn em cùng tên.

Tin sao Việt hot nhất ngày 12/9/2024: Trương Quỳnh Anh chúc phúc vợ chồng Anh Đức: "Mong 2 bạn hạnh phúc thật nhiều nha!"

Tối ngày 10/9 vừa qua, nam diễn viên Anh Đức và vợ Anh Phạm tổ chức tiệc cưới tại một nhà hàng sang trọng tại TP.HCM. Ngày vui của cặp đôi quy tụ nhiều người bạn nổi tiếng của showbiz Việt như vợ chồng Trấn Thành - Hariwon, Trường Giang - Nhã Phương, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Anh Tú, Song Luân,...

Theo đó, Thời trang của các sao Việt dự đám cưới vợ chồng Anh Đức cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nếu đa phần các nghệ sĩ lựa chọn ăn mặc với các tông màu đơn sắc như đen, be,... thì người đẹp Midu lại diện một chiếc đầm nhung màu đỏ khá nổi bật. Đây cũng là lý do nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên “chơi trội” mặc sai dresscode để trở nên nổi bật hơn trong bữa tiệc.

Đứng trước những ý kiến trái chiều, stylist của Midu đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực rằng cô đã mặc đúng quy định. Anh cho biết trên thiệp cưới của Anh Đức có quy định rõ bốn màu sắc mặc khi dự tiệc là đen, đỏ, nâu và be. Tuy nhiên, do đa phần các khách mời chọn diện tông đen và be nên trông Midu có phần hơi nổi bật.

Bên cạnh đó, vốn quen thuộc với những bộ trang phục có màu sắc nhã nhặn nên lần thay đổi mới mẻ này của Midu làm khán giả có phần bất ngờ. Phối cùng chiếc đầm nhung màu đỏ đun, Midu cũng tranh thủ “flex” chiếc đồng hồ màu đỏ cùng tông có giá trị hơn 1 tỷ đồng.

"Bình an là điều cần lắm trong cuộc đời này!", diễn viên Thanh Thúy mong mỏi.

Trấn Thành chia sẻ loạt khoảnh khắc ghi dấu kỷ niệm đặc biệt bên bạn thân Anh Đức: "Có những cột mốc phải tính bằng thập kỷ!"

"Đẹp bất chấp!", Lều Phương Anh đi hỗ trợ người dân vùng lũ.

Tiến Luật lên hình cùng nhóm nghệ sĩ tại đám cưới Ah Đức: "Quá trời đẹp rồi!"

"Sau chuyến bay dài mặt vẫn còn tươi!", đây là giao diện của Quang Lê sau chuyến bay dài.

Diễn viên Hồng Đăng đầm mình trong nước hỗ trợ người dân vùng lũ, anh chia sẻ về những vật phẩm mà người dân cần nhất lúc này.

"Quay xong lại được em trai tại Phim trường hái tặng một bịch xoài quá đã luôn!", Lâm Chấn Huy khoe quà được người quen tặng.

Phương Mỹ Chi phô chân dài. "Nhà biên kịch tài lanh chỉ muốn được cùng anh xây đắp một tình yêu chân thành", cô viết cap thả thính.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại mùa sau!", MC Cát Tường chia tay con gái sau chuyến thăm ái nữ tại Australia.

Quốc Thiên cập nhật ảnh bìa, cầu mong điều bình an tới người dân vùng lũ: "Mong cho mưa thuận gió hoà. Lũ mau rút nước nhà nhà bình an!"

"So với trước đây, em thích mình của hiện tại. Tuy có già hơn vài tuổi, nhưng nhìn thấu được Hồng Trần!", Kỳ Hân nói về sự thay đổi của bản thân.

"Mừng hạnh phúc bạn tôi! Từ nay sẽ không ai phải gả bạn nữa, đã có người chờ bạn về nhà mỗi ngày và người ấy thật tuyệt!", Ốc Thanh Vân cùng ông xã dự đám cưới Anh Đức.

Phương Trinh Jolie chăm chỉ tập yoga khi mang thai lần 3: "Vài động tác cho mẹ bầu khoẻ, tăng sức bền và mở khớp háng để dễ sinh nở nha!"

"Cuộc đời mặn hơn cả muối nhưng mình sẽ cố gắng nỗ lực để nó trở thành những hương vị ngọt ngào! Cám ơn tất cả các thành viên đoàn phim Hai Muối!", Quyền Linh chia sẻ cảm xúc sau khi giành giải tại Cánh diều vàng 2024.

Hoa hậu Mai Phương trong loạt ảnh đầy thần thái, khoe đôi chân dài quyến rũ.

Hoa hậu Thùy Tiên diện toàn đồ hiệu, dạo quanh New York.

"Ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn!", Cao Thái Hà trút bầu Tâm sự.

Pha Lê nói về điểm giống nhau của 2 mẹ con. "Nhìn cái chân là biết 2 mẹ con!"

"Với tinh thần “Tương thân tương ái”, mọi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ, dù về tài chính, hiện vật hay tinh thần, đều là những nghĩa cử cao đẹp và vô cùng quý giá đối với đồng bào. Cảm ơn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức nên một chiến dịch ý nghĩa. Cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã đến và chung tay đóng góp để khắc phục hậu quả mưa bão cho nhân dân!", Trường Giang - Nhã Phương tham gia hoạt động ý nghĩa hướng về người dân miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

"Chúc bạn trăm năm hạnh phúc nha bạn!", Chi Dân chúc phúc Anh Đức.

Khả Như tham gia hoạt động thiện nguyện ủng hộ đồng bào bão lũ miền Bắc cùng các nghệ sĩ phía Nam.

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Nam Định", Hoa hậu Kỳ Duyên hô tên tại Miss Universe Vietnam 2024.

"Mình bắt đầu ngấm và thấy sợ. Mình đã cảm nhận điều này. Nghề nghiệp và cuộc sống luôn là vậy. Thật tội nghiệp!", Tự Long cảm thán về nghề.

Cindy Lư chúc mừng sinh nhật ông nội - NS Bảo Quốc: "Happy Birthday Ông Nội, người đàn ông tuyệt vời trong mắt con. Chúc ông iu của con có thật nhiều Sức khoẻ, sinh nhật thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên Bà Nội và cả gia đình mình, tụi con yêu thương Ông Bà Nội nhiều lắm!"

"Mấy chị em ngày nào cũng 6:00 am. Có em là không thể nào dậy nổi nhưng em đã rất cố gắng 6:30. Phải nể ghê 2 chị bạn tui sao có thể 5:30 dậy rồi, còn tập gym trước rồi qua pickleballs nhỉ!", cựu mẫu Ngọc Quyên vực dậy tinh thần thể dục Thể thao của bản thân.

Hoa hậu Diễm Hương đăng ảnh ông xã, nói về duyên số của cả hai.