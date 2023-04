Sắp có MacBook Apple sản xuất tại Việt Nam

Quanta Computer - đối tác sản xuất máy tính MacBook của Apple đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy ở một tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Theo Reuters, nơi được Quanta Computer lựa chọn đặt nhà máy là tại một khu công nghiệp thuộc tỉnh Nam Định, cách Hà Nội 90km về phía Nam.

Quanta Computer được thành lập vào năm 1988 tại Đài Loan (Trung Quốc). Đây là một trong những nhà sản xuất máy tính bảng lớn nhất thế giới với doanh số trên dưới 10 tỷ USD mỗi năm, ngoài ra hãng cũng sản xuất cả máy tính, điện thoại di động...

Có một điều đáng chú ý khi Quanta Computer hiện đang là đối tác sản xuất dòng máy tính MacBook cho Apple.

Người dùng sắp tới sẽ có cơ hội sử dụng các mẫu máy MacBook Made in Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Nhà máy đặt tại Nam Định có diện tích khoảng 22,5 hecta. Đây sẽ là cơ sở thứ 9 của Quanta Computer trên toàn cầu.

Hiện công suất và thời gian xây dựng nhà máy này vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, tổng số vốn đầu tư vào cơ sở sản xuất này sẽ rơi vào khoảng 120 triệu USD.

Trước khi đặt chân đến Việt Nam, Quanta Computer đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất tại một số nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan,...

Theo phân tích của Bloomberg, Trung Quốc vẫn đang là một mảnh ghép quan trọng trong chuỗi cung ứng Apple. Khoảng 17,7% nhà cung ứng của Apple đặt cơ sở sản xuất tại Trung Quốc.

Trong chuỗi cung ứng của Apple, nước duy nhất chiếm tỷ trọng cao hơn Trung Quốc là Mỹ. Ấn Độ hiện đứng thứ 8 với 2 công ty (0,3%) và 278 nhà máy. Với Việt Nam, nước ta đứng thứ 14 với 2 công ty (0,3%) và 160 nhà máy.

Theo SCMP, Việt Nam được dự đoán sẽ chiếm thị phần lớn hơn trong hoạt động sản xuất sản phẩm của Apple. Bên cạnh Việt Nam, chuỗi cung ứng của Apple cũng dịch chuyển sang các nước khác, trong đó có Ấn Độ.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, không chỉ Apple mà các thương hiệu toàn cầu khác cũng đang dần giảm lệ thuộc vào Trung Quốc.

Nguyên nhân của xu hướng này là do sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó có việc chi phí nhân công tại Trung Quốc tăng cao, việc gián đoạn sản xuất do chính sách Zero Covid, bên cạnh đó là những khoản đánh thuế với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.