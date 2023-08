Son Ye Jin lại dáng sau gần một năm sinh con

Theo Nate, Son Ye Jin làm người mẫu cho một thương hiệu thời trang chơi golf. Diễn viên thời gian này tích cực quay trở lại địa hạt quảng cáo, dự sự kiện, chụp hình tạp chí... sau khoảng gần một năm sinh con.

Sắc vóc 'gái một con' của ngôi sao nhận nhiều lời khen của khán giả.

Diễn viên với phong cách thể thao.

Diễn viên lấy lại vóc dáng khỏe khoắn. Đại diện nhãn hàng cho biết hình ảnh thanh lịch và tinh tế của Son Ye Jin rất phù hợp với thương hiệu nên cô đã được chọn làm người mẫu.

Son Ye Jin được biết đến là người đam mê chơi golf. Cô và ông xã có chung sở thích này và thường đi chơi cùng nhau. Gần đây, cô xác nhận hẹn hò với chồng ở sân golf.

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh, truyền hình: 'Cổ điển', 'Hương mùa hè', 'Khoảnh khắc để nhớ', 'Cô đơn trong tình yêu', 'My Wife Got Married', 'The Last Princess', 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi', 'Hạ cánh nơi anh' (đóng chính với Hyun Bin)... Gần đây, cô đóng phim 'Tuổi 39'.

Son Ye Jin và tài tử Hyun Bin làm đám cưới hôm 31/3/2022 tại Seoul. Hôn lễ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình, họ hàng, người quen và các ngôi sao hàng đầu như Jang Dong Gun - Go So Young, Uhm Ji Won, Lee Min Jung... Sau đám cưới vài tháng, Son Ye Jin tiết lộ mang thai con đầu lòng. Gần đây, cặp nghệ sĩ dính tin đồn ly hôn nhưng phủ nhận. Con trai cô chào đời hôm 27/11/2022.

Nguyễn Hương