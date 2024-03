Sự thống trị màn ảnh của Lee Do Hyun ngay cả khi nhập ngũ

Ngay cả khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, Lee Do Hyun vẫn phủ sóng với nhiều tác phẩm phim ảnh đáng chú ý.

Lee Do Hyun trong phim điện ảnh đầu tay “Exhuma”. Ảnh: Nhà sản xuất

Diễn viên trẻ tài năng

Theo Allkpop, có một diễn viên Hàn Quốc mà “thời gian gián đoạn sự nghiệp vì nghĩa vụ quân sự” có vẻ khó tin, đó là Lee Do Hyun. Bởi ngay cả khi đang ở trong quân đội, hình ảnh của anh vẫn tràn ngập màn ảnh trong các tác phẩm phim mới, thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Lee Do Hyun nhập ngũ từ ngày 14.8.2023, ở tuổi 28. Đặc biệt, giai đoạn này đang là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của nam diễn viên, khi những năm gần đây, anh liên tục có tác phẩm ghi dấu ấn như “18 Again” (Trở lại tuổi 18), “Sweet Home 1” (Thế giới ma quái), “Youth of May” (Tuổi trẻ của tháng năm).

Lee Do Hyun được đánh giá là diễn viên trẻ có năng lực diễn xuất và biết lựa chọn kịch bản hấp dẫn.

Lee Do Hyun và Go Min Si trong phim “Tuổi trẻ của tháng năm“. Ảnh: Nhà sản xuất

Cuối 2022 - đầu 2023, bộ phim “The Glory” (Vinh quang trong thù hận) mà anh đóng nam chính đã tạo cơn sốt toàn cầu. Vào tháng 8 năm ngoái, ngay khi bộ phim “The Good Bad Mother” (Người mẹ tồi của tôi) phát sóng trên đài JTBC kết thúc thành công, Lee Do Hyun chính thức nhập ngũ, trải qua khóa huấn luyện cơ bản, trước khi gia nhập vào Lực lượng không quân Hàn Quốc (ROKAF) trong vòng 21 tháng.

Buổi chia tay của nam diễn viên diễn ra lặng lẽ, riêng tư, chỉ có gia đình và một số người bạn thân thiết. Anh không muốn có người hâm mộ và báo chí truyền thông vây quanh.

Người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể nhìn thấy nam diễn viên điển trai trên màn ảnh trong vòng gần 2 năm.

Nhưng trái ngược với những lo lắng, Lee Do Hyun dường như đã có sự chuẩn bị cẩn thận để hình ảnh của mình tiếp tục hiện diện, ngay cả trong thời gian “gián đoạn vì nhập ngũ". Đây là điều không phải diễn viên nào cũng làm được.

“Người mẹ tồi của tôi” phát sóng thành công và được yêu thích ngay trước khi Lee Do Hyun nhập ngũ. Ảnh: Nhà sản xuất

Phủ sóng màn ảnh cả khi nhập ngũ

Anh đã làm việc chăm chỉ trước khi nhập ngũ, nhận nhiều dự án phim mới. Trong “Sweet Home 2” của Netflix, Lee Do Hyun bất ngờ xuất hiện ở đoạn kết, hứa hẹn một vai trò quan trọng trong phần phim thứ 3 dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm nay.

Đạo diễn Lee Eung Bok hé lộ: “Đó không phải là tất cả những gì anh ấy quay. Lee Do Hyun sẽ đóng một vai chính trong phần 3”.

Ở một bộ phim khác của nền tảng trực tuyến Tving “Death's game” (Trò chơi tử thần), Lee Do Hyun gây chú ý dù chỉ xuất hiện trong 1 tập phim. Anh đóng vai Jang Gun Woo, nhân vật mà linh hồn của Choi I Jae (Seo In Guk) nhập vào, đã khiến cô đắm chìm trong một mối tình lãng mạn, kịch tính.

Lee Do Hyun xuất hiện trong 1 tập phim “Death's game”. Ảnh: Nhà sản xuất

Không chỉ màn ảnh nhỏ, tháng 2 này, Lee Do Hyun sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng, với vai chính trong phim điện ảnh đầu tay “Exhuma” (Quật mộ trùng ma).

Dù phim chưa ra rạp nhưng những hình ảnh của Lee Do Hyun và nữ chính Kim Go Eun đã gây bão mạng xã hội. Hình tượng pháp sư để tóc dài, xăm mình, đầy bí ẩn, cuốn hút, giúp Lee Do Hyun có màn lột xác ấn tượng.

Đạo diễn Jang Jae Hyun chia sẻ: "Vẻ ngoài hiện đại và thần thái của Lee Do Hyun hoàn toàn phù hợp với nhân vật Bong Gil, mang lại sức mạnh tổng hợp tuyệt vời. Ngoài ra, Lee Do Hyun có khả năng đáng kinh ngạc khi hoàn thành những cảnh rất khó bằng kỹ năng diễn xuất của mình”.

Lee Do Hyun và Kim Go Eun gây sốt với tạo hình trong phim điện ảnh “Exhuma”, dự kiến ra rạp ngày 22.2. Ảnh: Nhà sản xuất

Lee Do Hyun từng nói rằng, bản thân “không sợ nhập ngũ". Và hiện tại anh đang chứng minh điều mình nói là sự thật. Nam diễn viên đã có kế hoạch tỉ mỉ cho sự “vắng mặt" gần 2 năm của mình.

Hiện “Exhuma” đang là dự án điện ảnh Hàn Quốc được quan tâm bậc nhất tháng 2. Khán giả kỳ vọng, phim điện ảnh đầu tay này sẽ giúp Lee Do Hyun nâng cao danh tiếng, tiếp tục phát triển với tư cách một diễn viên điện ảnh sau thành công trên truyền hình.

Theo Allkpop, một người trong ngành đề cập: "Người ta nói rằng không có diễn viên nào có thể thay thế Lee Do Hyun trong độ tuổi của anh ấy", "Với phạm vi hoạt động của anh ấy được mở rộng từ OTT lên màn ảnh trong thời gian gián đoạn trong quân ngũ, anh ấy là một diễn viên có thể thành công trên con đường sự nghiệp ngay cả sau khi xuất ngũ”.

Dương Dương