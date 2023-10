Tag định vị Xiaomi Mili giá 219.000đ sở hữu tính năng gần như Apple AirTag, dùng chung mạng lưới Find My

Thêm 1 lựa chọn tag định vị đồ đạc ngon-bổ-rẻ từ Xiaomi dành riêng cho người dùng Apple mà không lo “cháy ví”.

Đồ Xiaomi vừa rẻ vừa đa dạng ai cũng biết, lý do chính là vì hãng có nhiều thương hiệu con, thương hiệu liên kết để mở rộng số lượng sản phẩm. Ví dụ như chiếc Mi Tag Mili của Youpin dưới đây đang được nhiều người dùng iPhone quan tâm vì tương thích hoàn hảo với mạng lưới Find My của Apple mà mức giá chỉ bằng khoảng ⅓ so với hàng chính chủ AirTag.

Chiếc Mi Tag Mili của Xiaomi bản bán kèm bao da và móc treo chìa khóa, giá chỉ khoảng hơn 200.000đ.

Lý do mà Mi Tag Mili dùng được với Find My là vì từ 2021, Apple đã cho phép các nhà sản xuất bên thứ 3 bán các phụ kiện tương thích với mạng lưới này. Tất nhiên, chúng đều không tích hợp chip Ultra-wideband (UWB) nên sẽ không có tính năng định vị chỉ hướng hay ho như AirTag. Bù lại, tất cả các tính năng khác đều hoạt động y hệt.

Thiết bị tương thích hoàn hảo với Find My, có thể gán tên rồi gọi Siri lên tìm hộ bằng giọng nói rất tiện.

Gần như mọi tính năng có trong Apple AirTag đều dùng được với Mi Tag Mili.

Chỉ trừ tính năng tìm kiếm định hướng này vì Mi Tag Mili không có chip UWB.

Cụ thể là chiếc Tag Mili này có thể bắt sóng Bluetooth của những chiếc iPhone đến gần nó rồi "mượn" luôn định vị GPS. Cùng lúc, nó sẽ gửi thông tin lên mạng lưới Find My để bạn biết được chiếc Tag và món đồ của mình đang ở đâu. Độ chính xác cũng như việc thay đổi vị trí như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng iPhone ở quanh chiếc Tag. Nếu nó chẳng may bị vứt bỏ ở nơi đồng không mông quạnh, không có iPhone nào ở gần thì mặc nhiên, việc tìm kiếm cũng sẽ khó hơn nhiều, thậm chí không thể tìm được nữa.

Khả năng tìm kiếm Mi Tag Mili hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng iPhone ở gần nó.

So với AirTag, Tag Mili của Xiaomi có kích thước to hơn đáng kể, vỏ bằng nhựa không sang chảnh bằng nhưng được cái có hỗ trợ chống nước IP65, tức là chịu được nước văng lên hoặc khi đi dưới trời mưa nhưng không được nhúng hẳn xuống nước.

Mi Tag Mili có thời lượng pin hứa hẹn ít nhất 1 năm, chống văng nước IP65 và loa âm lượng khá lớn.

Mi Tag Mili sử dụng pin cúc áo CR2302 hứa hẹn cho thời lượng pin ít nhất 1 năm. Loa của nó cũng được đánh giá là có âm lượng lớn hơn AirTag nhưng thực tế sẽ chỉ nghe rõ nếu ở trong phòng cỡ vừa và yên tĩnh, không có tiếng ồn lớn xung quanh.