Thách thức của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, giải pháp pháp lý tối ưu và an toàn

Trong làn gió hội nhập và phát triển nền kinh tế của Việt Nam với thế giới, hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập và hoạt động mỗi năm. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho hàng triệu người lao động.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Việt Nam

Thực trạng SME Việt Nam

SME chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, phần lớn SME vẫn còn hạn chế về nguồn vốn, năng lực quản trị và đặc biệt là kiến thức pháp luật. Điều này khiến họ dễ gặp rủi ro trong quá trình thành lập, vận hành và phát triển doanh nghiệp.

Nhà nước Việt Nam cũng đang vô cùng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này được phát triển trong môi trường pháp lý lành mạnh và cởi mở để những doanh nghiệp này có thể hoạt động thuận lợi và dễ dàng.

Những thách thức mà SME gặp phải

Trên thực tế, các doanh nghiệp SME vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý. Ngay từ bước đầu khi muốn bắt đầu kinh doanh, các nhà khởi nghiệp đã phải trải qua thủ tục thành lập doanh nghiệp phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Trong quá trình hoạt động và báo cáo hoạt động của mình, những doanh nghiệp này lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận và hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh. Điều này có thể trở thành rủi ro pháp lý khiến doanh nghiệp lâm vào nhiều tình huống vi phạm pháp lý oái oăm, hậu quả là doanh nghiệp phải trả giá bằng cả tiền bạc và uy tín cho những sai phạm pháp lý không đáng có đó.

Ngoài ra, quá trình hoạt động của các doanh nghiệp SME không thể nào tránh khỏi các rủi ro về tranh chấp pháp lý, làm tổn hại rất lớn đến lợi ích và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực trạng việc chủ các doanh nghiệp SME đang thiếu hụt các kiến thức về pháp lý doanh nghiệp cũng trở thành khó khăn cho doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khi xảy ra tranh chấp.

Luật An Khang: Giải pháp pháp lý doanh nghiệp cho SME

Bởi vậy, song hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tìm hiểu pháp luật và nhu cầu tìm kiếm đơn vị hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp toàn diện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.



1. Luật An Khang là ai?

Nổi bật lên trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp đó là Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Luật An Khang, với biệt danh “Giải pháp pháp lý toàn diện cho SME”.

Với hơn 08 năm hoạt động trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, không chỉ có chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, Luật An Khang còn có đội ngũ kế toán viên chuyên môn cao, chuyên hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế và tài chính một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Luật An Khang có gì?

Luật An Khang cung cấp các giải pháp pháp lý toàn diện, từ thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp cho đến việc chăm sóc doanh nghiệp sau thành lập, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Luôn nhận được sự phản hồi tích cực từ hơn 3000 doanh nhân hợp tác trong gần 1 thập kỷ, Luật An Khang luôn đề cao cam kết “Chính xác - Đúng hạn - Minh bạch” để có thể mang đến cho khách hàng của mình những trải nghiệm pháp lý tốt nhất.

Luật An Khang là một giải pháp an toàn và hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Luật An Khang, SME không cần phải tự tìm hiểu và thực hiện các thủ tục pháp lý phức tạp, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức cũng như tránh được các rủi ro pháp lý khi được tư vấn và hỗ trợ để tuân thủ đúng quy định pháp luật, tránh các rủi ro không đáng có.

Giải pháp pháp lý toàn diện cho SME

Với những thuận tiện đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi thay vì đau đầu vì những vấn đề pháp lý, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững nhờ những kiến thức pháp luật vững chắc được Luật An Khang trang bị.

Có thể thấy, nền kinh tế Việt Nam vô cùng sôi động, hàng loạt cơ hội đến với những nhà khởi nghiệp trẻ, tuy nhiên mọi lỗ hổng trong kiến thức pháp lý đều có thể trở thành rào cản cản trở bước chân của các nhà khởi nghiệp bước chân vào làn sóng hội nhập kinh tế của quốc gia cũng như thế giới.

Bởi vậy, với sự ra đời và phát triển của Luật An Khang, các doanh nghiệp SME có thể tìm được cho mình chỗ dựa pháp lý vững chắc. Luật An Khang không chỉ là một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành cùng SME trên con đường khởi nghiệp và phát triển lâu dài.

Là một doanh nhân thông thái, bạn đừng chần chừ mà hãy liên hệ ngay với Luật An Khang để có thể có cho mình một đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín, tránh được tối đa rủi ro và tăng cơ hội cạnh tranh phát triển của doanh nghiệp.