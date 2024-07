Tháng 8 có những ngày lễ gì? Khám phá các sự kiện đặc biệt trong tháng 8

Tháng 8 sắp đến gần. Cùng khám phá các ngày lễ quan trọng và sự kiện nổi bật trong tháng 8, giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về những mốc thời gian đặc biệt này.

Tháng 8 có những ngày lễ gì ở Việt Nam?

Tại Việt Nam, tháng 8 hàng năm ghi dấu một số sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa. Dưới đây là một số ngày đặc biệt trong tháng này mà chúng ta nên cùng nhớ đến.

1. Ngày tưởng niệm nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam (10/8)

Ngày 10 tháng 8 hàng năm là dịp để tưởng niệm và tri ân những nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chất độc màu da cam/dioxin, do quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Đây là một ký ức đau thương và để lại những hậu quả lâu dài, kéo dài đến tận ngày nay.

Vào ngày 10 tháng 8 năm 1961, quân đội Mỹ thực hiện phi vụ rải chất diệt cỏ đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh hóa học tàn khốc. Chất độc màu da cam/dioxin không chỉ gây ra những biến chứng di truyền và dị tật bẩm sinh mà còn dẫn đến nhiều bệnh ung thư và các căn bệnh nghiêm trọng khác, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân Việt Nam.

Ngày 10 tháng 8 không chỉ là một lời nhắc nhở về những tội ác chiến tranh mà còn là dịp để chúng ta thể hiện lòng nhân ái, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ những người đang phải sống chung với các di chứng của chất độc màu da cam. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng cùng nhau đoàn kết và phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

2. Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8)

Ngày 19 tháng 8 là một mốc thời gian quan trọng và đầy ý nghĩa trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngày này đánh dấu sự thành công của Cách mạng tháng Tám vào năm 1945, một sự kiện không chỉ mở ra một trang sử mới cho đất nước mà còn chấm dứt thời kỳ đô hộ của thực dân Pháp và phong kiến, đồng thời dẫn đến việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cách mạng tháng Tám là thành quả của sự kiên cường và bất khuất của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này không chỉ khẳng định được vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các dân tộc đang đấu tranh chống lại sự áp bức và xâm lược. Cách mạng Tháng Tám đã mở đường cho nền độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam, đồng thời để lại một di sản vĩ đại trong cuộc chiến giành lại quyền tự chủ cho các quốc gia bị đô hộ trên toàn thế giới.

Ngày 19/8 - Cách mạng tháng Tám thành công (Nguồn: Internet)

3. Ngày 19/08/: Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam

Ngày 19 tháng 8 không chỉ ghi dấu sự thành công của Cách mạng Tháng Tám mà còn được chọn là ngày Truyền thống Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam. Đây là một ngày có ý nghĩa chính trị và tư tưởng sâu sắc, đánh dấu sự ra đời và phát triển vững mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt và quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cùng với thắng lợi của Cách mạng thángTám, cũng là thời điểm thành lập lực lượng Công an nhân dân, một biểu tượng của sức mạnh và sự kiên cường trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và gìn giữ trật tự an toàn Xã hội. Lực lượng CAND đã trải qua một quá trình phát triển không ngừng, từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, luôn giữ vai trò then chốt trong việc duy trì sự ổn định xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia.

Ngày truyền thống CAND là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và tri ân những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì trật tự an toàn xã hội, và góp phần xây dựng một xã hội công bằng, bình yên. Đây là ngày để tưởng nhớ những hy sinh và cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đồng thời khẳng định sự tiếp tục phát triển và trưởng thành của lực lượng này trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Tháng 8 có những ngày lễ gì ở thế giới?

1. Ngày Quốc tế Thanh thiếu niên 12/8 (International youth day)

Ngày 12 tháng 8 hàng năm được biết đến là ngày Quốc tế Thanh thiếu niên (International Youth Day, viết tắt là IYD), được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận vào năm 1999. Ngày lễ này mang một ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề mà thanh thiếu niên đang phải đối mặt trên toàn thế giới.

IYD được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý đến những thách thức nghiêm trọng mà giới trẻ phải đối mặt, như tình trạng hơn một nửa số trẻ em trên thế giới trong độ tuổi từ 6 đến 13 thiếu hụt kỹ năng cơ bản về đọc hiểu và toán học, cùng với những khó khăn khác trong cuộc sống tuổi thơ. Đây cũng là dịp để cộng đồng quốc tế tập trung vào việc cải thiện chất lượng Giáo dục, phát triển kỹ năng và tạo ra các cơ hội cho thanh thiếu niên.

Mục tiêu chính của ngày Quốc tế Thanh thiếu niên là công nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập, phát triển cộng đồng, hòa nhập nhóm và tham gia tình nguyện trong các dự án xã hội. Ngày này khuyến khích các quốc gia và tổ chức xã hội tăng cường nỗ lực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho giới trẻ trong việc phát triển kỹ năng và đóng góp tích cực vào xã hội.

2. Ngày Quốc tế những người thuận tay trái (13/08)

Ngày 13 tháng 8 hàng năm là ngày Quốc tế những người thuận tay trái (Left-Handers day), được tổ chức để tôn vinh những người thuận tay trái và nhận diện những thách thức mà họ gặp phải. Chỉ khoảng 10% dân số thế giới là người thuận tay trái.

Ngày này cũng kỷ niệm những nhân vật nổi bật thuận tay trái như Hoàng đế Napoleon, danh họa Leonardo da Vinci, nhà khoa học Isaac Newton, tổng thống Mỹ Barack Obama và tỷ phú Bill Gates. Đây là dịp để nâng cao nhận thức về nhu cầu đặc biệt của người thuận tay trái và thúc đẩy việc thiết kế các công cụ phù hợp hơn với họ.

Ngày 13/8 Quốc tế những người thuận tay trái (Nguồn: Internet)

3. Ngày Nhân đạo Thế giới (19/08)

Ngày 19 tháng 8 hàng năm được kỷ niệm là ngày Nhân đạo Thế giới (World Humanitarian Day), để tưởng nhớ vụ đánh bom trụ sở Liên Hợp Quốc tại Baghdad vào năm 2003. Vụ tấn công đẫm máu này đã cướp đi nhiều sinh mạng, bao gồm Cao ủy về Quyền con người của Liên hợp quốc, ông Sergio Vieira de Mello. Ngày này tôn vinh sự hy sinh của các nhân viên cứu trợ và nhấn mạnh cam kết của cộng đồng quốc tế đối với công việc nhân đạo.

4. Ngày Quốc tế các nạn nhân mất tích cưỡng bức (30/08)

Ngày 30 tháng 8 hàng năm là ngày Quốc tế các nạn nhân mất tích cưỡng bức. Đây là dịp để thế giới cùng nhau lên tiếng đòi công lý cho những người bị tước đoạt quyền tự do và bị che giấu thân phận. Ngày này tưởng nhớ những số phận bi thương và kêu gọi chấm dứt hoàn toàn hành vi mất tích cưỡng bức, nhằm bảo vệ quyền con người và xây dựng một xã hội công bằng, nhân đạo.

Ngày 30/8 Quốc tế các nạn nhân mất tích cưỡng bức (Nguồn: Internet)

Một số sự kiện nổi bật khác trong tháng 8

Tháng 8 không chỉ là khoảng thời gian tràn ngập sắc thái của mùa thu mà còn là thời điểm của nhiều sự kiện và ngày lễ quan trọng, cả trong nước và quốc tế. Dưới đây là một số mốc thời gian nổi bật trong tháng 8 mà bạn không nên bỏ qua:

01/08/1930: Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Đây là ngày kỷ niệm công lao và đóng góp của ngành tuyên giáo trong việc truyền đạt và phổ biến các chính sách, lý tưởng của Đảng.

Trên đây là những ngày lễ và sự kiện đặc biệt trong tháng 8 mà Tuoitrexahoi tổng hợp gửi đến bạn. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn có một tháng 8 ý nghĩa và đầy cảm hứng với nhiều kế hoạch và hoạt động mới.