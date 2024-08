Thấy số lạ gọi đến và có 4 dấu hiệu sau, nghe xong lập tức cúp máy ngay kẻo bị mất tiền oan!

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường. Nếu nhận được những cuộc gọi từ số lạ mà có nội dung này, bạn nên cúp may ngay kẻo gặp phải lừa đảo.

Một trong số những cách phổ biến nhất mà tội phạm lừa đảo sử dụng để tiếp cận nạn nhân, thậm chí còn khiến nạn nhân tự tìm đến là tự xưng danh Công an, nhân viên các tổ chức, đoàn thể.

Để tạo niềm tin và đe dọa người dân, các đối tượng mặc quần áo Công an, ngồi trong phòng được thiết kế y như phòng làm việc của cơ quan công an với bảng tên, phù hiệu, bằng khen… và lời nói của các đối tượng cũng rất đanh thép, chuyên nghiệp y như công an thật.