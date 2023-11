Thế hệ nào cũng tìm vua nhạc pop, nhưng chỉ thấy hoàng tử

Để trở thành vua nhạc pop kế vị Michael Jackson, những cái tên như Justin Timberlake, Justin Bieber, Jungkook hay bất cứ "hoàng tử pop" tương lai nào đều không nên trở thành bản sao của Jackson, mà phải là chính mình.

"Jungkook Jackson", "người con trai thất lạc của Michael Jackson" là một vài trong số những lời ngợi khen mà người hâm mộ của Jungkook (26 tuổi), thành viên trẻ nhất nhóm nhạc BTS, thốt lên sau khi xem MV Standing Next To You của anh.

Trong một phân cảnh, Jungkook mặc chiếc áo vest đen được thêu cầu kỳ gợi nhắc tới chiếc áo khoác quân đội nổi tiếng của Michael Jackson, và điệu nhảy của anh thì rõ ràng lấy cảm hứng từ những động tác huyền thoại của ông hoàng nhạc pop như "crotch grab", "moonwalk", "robot"...

Thế hệ nào cũng tìm Michael Jackson

Sau khi MV của Jungkook ra mắt, trên YouTube có ngay clip do người hâm mộ ghép giữa Standing Next To You và MV Smooth Criminal của Michael Jackson.

Khi đặt cạnh nhau, tất nhiên ta sẽ thấy sự chênh lệch không nhỏ về đẳng cấp.

Nếu như MV của Jungkook thuần túy mang đến sự trẻ trung, giải trí và dễ chịu, với chất giọng cao vút và thanh thoát của nam ca sĩ, thì MV của Michael Jackson dù đã ra đời 35 năm vẫn toát lên vẻ quái đản và ám ảnh khôn lường, với giọng hát của MJ vừa phấn khích, vừa đe dọa, vừa sợ hãi.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sự kết hợp giữa hai MV và hai bài hát khá nuột nà .

정국 (Jung Kook) 'Standing Next to You' Official MV

Kể từ khi Michael Jackson bước ra khỏi nhóm nhạc gia đình The Jackson 5 và một mình làm mưa làm gió thập niên 1980, thế hệ nào cũng mong ngóng đi tìm một Michael Jackson cho riêng mình.

Đầu thập niên 2000, Justin Timberlake từ nhóm nhạc nam đình đám N'Sync bước ra, và ngay trong đĩa đơn solo đầu tay Like I Love You, anh đã được cho là chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cách hát của Michael Jackson. Chính anh cũng hát Rock Your Body, một ca khúc vốn được viết cho Michael Jackson nhưng bị ông từ chối.

Đến thập niên 2010, danh hiệu "tiểu Michael Jackson" được chuyển sang cho Justin Bieber.

Anh viết Pray lấy cảm hứng từ Man in The Mirror, làm album Believe từ cảm hứng của Billie Jean, thậm chí sản xuất một phiên bản song ca cùng Michael Jackson trong ca khúc Slave to the Rhythm.

Còn đến thập niên 2020, Jungkook giờ đây là niềm hy vọng lớn khi xét về độ nổi tiếng, đa tài, khả năng tạo ra các xu hướng như các tiền bối kể trên. Điểm chung của Jungkook, Timberlake, Bieber với Jackson là họ bắt đầu ca hát và nổi tiếng khi còn là thiếu niên, thậm chí còn là trẻ con.

Jungkook là niềm tự hào mới của châu Á khi được so sánh với các hoàng tử pop của Âu Mỹ - Ảnh: Big Hit

Jungkook và Timberlake có thêm một điểm tương đồng với Jackson: cả ba đều là em út trong ban nhạc nổi tiếng (lần lượt là BTS, N'Sync và The Jackson 5).

Trên mạng xã hội, một khán giả dẫn tên cả ba cùng với Harry Styles (One Direction), Robbie Williams (Take That)... để kết luận: "Em út của các boyband nổi tiếng đều làm nên lịch sử".

Nhưng có một điều chỉ Jungkook chia sẻ với Jackson: họ đều là người da màu tham vọng chinh phục nước Mỹ - thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới, nơi người da trắng vẫn chiếm thế chủ đạo. Điều đó cho phép âm nhạc của họ trở nên phong phú và đa dạng.

Hãy nhìn cả Timberlake lẫn Bieber. Sự nghiệp của hai ngôi sao từng rực sáng trong thập niên đỉnh cao của mỗi người nhưng lại sớm trở nên nhạt nhòa, sau cùng chỉ dừng lại là những "hoàng tử pop" chứ không thể tiếp nhận vương trượng "ông hoàng" của Michael Jackson. Liệu Jungkook có thể không?

Con đường kế vị vua nhạc pop

Ca khúc Standing Next To You nằm trong album solo đầu tay của Jungkook mang tên Golden ra mắt vào đầu tháng 11. Về số liệu, Jungkook xứng đáng với ngôi vua, khi album bán gần 2,5 triệu bản trong vòng chưa tới một tuần.

Về nội dung, 11 ca khúc trong Golden lần lượt chứng minh biên độ giọng hát của Jungkook, anh có thể êm ái và thấm thía trong những bản ballad như Hate you hay Shot Glass of Tears cũng có thể tăng tốc và funky (sôi nổi, ngẫu hứng) trong các ca khúc thiên hướng R&B như 3D hay Seven.

Dẫu vậy bầu không khí chung trong Golden là sự hoạt bát của tuổi trẻ, ngay cả những giai điệu "quá buồn để nhảy" (Too Sad To Dance) cũng mang màu sắc tươi sáng, không có nhiều lớp nghĩa bên dưới để đào bới.

Chưa cần xa xôi, chỉ cần so với chính những album của BTS thì Golden còn "nhẹ đô", ít thể nghiệm và ít tham vọng hơn nhiều.

Màn thể hiện của Jungkook mượt mà và trơn tru, nhưng không vượt ra ngoài tưởng tượng của khán giả về những gì anh có thể làm được. Anh không sáng tác, không sản xuất, không có một dấu triện thẩm mỹ nào của riêng anh.

Ngôi vua của Michael Jackson trong nhạc pop khó với tới vì đẳng cấp nghệ thuật vượt trội - Ảnh: AP

Còn Michael Jackson? Trong những album solo thời kỳ đầu như Forever, Michael hay Got to Be There với thể loại soul cổ điển, ông có xuất sắc không? Có. Nhưng phải tới Off The Wall xoắn vặn chất liệu soul thành thứ âm nhạc hớp hồn một cách kỳ dị, biến Michael Jackson từ một danh từ thành một tính từ, thì ông mới chính thức lên ngôi vua.

Quincy Jones, nhà sản xuất Off The Wall, kể lại rằng khi mới chỉ là sao trẻ triển vọng, Michael Jackson đã gây ấn tượng nhờ thuộc mọi bài hát và biết mọi bước nhảy của người khác.

Nhưng ông không phải là một bản sao của ai cả. Một lần, Jones nghe thấy Jackson phát âm sai tên triết gia "Socrates", Jones liền nhắc cho Jackson và anh tròn mắt nhìn.

"Chính sự ngạc nhiên trong mắt anh ấy đã khóa chặt tôi. Tôi biết hai chúng tôi có thể bước vào những lãnh địa hoàn toàn chưa được khai phá, một nơi khiến một nhạc sĩ jazz như tôi sởn da gà" - Jones nhớ lại.

Sự khác biệt giữa hoàng tử và vua

Sự mượt mà, an toàn chỉ cần thiết khi làm hoàng tử, không cần thiết nếu muốn làm vua. Khả năng bắt chước không phải là điểm khởi đầu cho "vương quyền" của Michael Jackson, mà là khả năng biết ngạc nhiên, muốn làm những điều khác người và khiến kẻ đối diện sởn da gà. Không một nhà vua nào chơi nhạc an toàn cả.

Để kế vị Michael Jackson, có lẽ điều Jungkook hay bất cứ "hoàng tử pop" tương lai nào cần làm là không trở thành Jackson, mà bứt phá trở thành chính mình. Con đường đó còn dài.

Hiền Trang