Thêm nhiều trường đại học chuyển sang học online sau bão Yagi

Trường Đại học Y tế công cộng thay đổi lịch học ngày 9/9 với sinh viên năm 2, 3 và 4. Cụ thể, các lớp học lý thuyết chuyển từ trực tiếp sang học online, các lớp Giáo dục thể chất đổi lịch sang ngày khác, các lớp thực hành, thực tập tại trường, bệnh viện vẫn diễn ra bình thường.

Với sinh viên năm 1, các lớp học trực tiếp lùi sang ngày 14/9, các lớp học online vẫn diễn ra bình thường. Nhà trường lưu ý các lớp học từ ngày 10/9 sẽ diễn ra bình thường.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp lùi lịch chào tân sinh viên sang cuối tuần này, chuyển tuần sinh hoạt công dân từ trực tiếp sang trực tuyến.

Nhằm phòng tránh và đảm bảo an toàn trước siêu bão số 3, Phòng Đào tạo trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải thông báo tới các giảng viên, sinh viên trong toàn trường về việc thay đổi hình thức giảng dạy, học tập từ ngày 7/9 đến hết ngày 9/9.

Cụ thể, các lớp học trực tiếp tại trường chuyển sang học online theo thời khoá biểu. Đồng thời, hoãn tất cả các buổi thi và được chuyển sang thời gian phù hợp.

Do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3), trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập từ ngày 9 - 14/9 với sinh viên.

Theo đó, với khóa 69 (tân sinh viên), tất cả các lớp học đều triển khai bình thường theo kế hoạch năm học bắt đầu từ ngày 9/9 (trừ các lớp học ở nhà D5 đã có thông báo riêng nghỉ ngày 9/9, và tiếp tục nghỉ học vào ngày 10/9 và 11/9).

Các lớp Giáo dục thể chất nghỉ từ ngày 9/9 đến hết ngày 14/9 và học bình thường từ ngày 16/9.

Các lớp học tiếng Anh của các chương trình chuẩn, CNTT Việt - Nhật, PFIEV và CNTT Việt - Pháp sẽ bắt đầu học từ ngày 16/9.

Với các khoá 68 trở về trước, các lớp học lý thuyết, bài tập sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến (online) trên MS Teams từ ngày 9/9 đến hết ngày 14/9.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) cũng thông báo các lớp học sẽ chuyển học online từ 9/9 theo thời khóa biểu. Các trường hoãn tất cả các buổi thi và sẽ chuyển sang thời gian phù hợp.

Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) điều chỉnh lịch học 2 ngày 9 -10/9 cụ thể như sau: Lịch lý thuyết chuyển học online; lịch thực hành (bao gồm cả lịch học tại bệnh viện, không bao gồm lịch trực) chuyển học bù vào 14-15/9; lịch thi (nếu có) tạm hoãn.

Trường Đại học Thương mại điều chỉnh lịch học tập tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho tân sinh viên K60. Theo đó, các khoa có lịch học tập 2 ngày 7-8/9 chuyển sang ngày 29/9 và 6/10. Lịch học trực tiếp ngày 11/9 chuyển sang học trực tuyến ngày 9/9. Lịch học trực tiếp sáng 11/9 chuyển sang học trực tuyến chiều 11/9.

Do các thiệt hại sau cơn bão Yagi, trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) ra thông báo chuyển lịch học chính trị đầu năm của tân sinh viên sang ngày 10/9, các lịch khác vẫn được giữ nguyên.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo dừng hoạt động giảng dạy, học tập, huấn luyện, thi, kiểm tra, hội nghị, hội thảo trong hai ngày 9 - 10/9.

Theo Khánh Sơn/VTC News

Link bài gốc Lấy link! https://vtcnews.vn/them-nhieu-truong-dai-hoc-chuyen-sang-hoc-online-sau-bao-yagi-ar894731.html Theo VTC News Copy link

