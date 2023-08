Thị trường Rằm tháng 7 sôi động, đa dạng

Thị trường phục vụ cúng Rằm tháng 7 âm lịch năm nay khá sôi động và đa dạng từ thực phẩm tươi sống, qua sơ chế và chế biến sẵn đến những mâm cúng được chuẩn bị, trang trí sẵn từ món chay đến mặn.

Ngày mai là đến Rằm tháng 7 - lễ Vu Lan báo hiếu, cũng là ngày xá tội vong nhân theo tín ngưỡng dân gian. Dịp này, tại các siêu thị đến các chợ truyền thống khá nhộn nhịp, nhất là hàng hương hoa, trái cây, hàng mã, đặc biệt là những mâm cúng đồ ăn chay đang dần là xu hướng của nhiều gia đình.

Tại các chợ truyền thống, giá các mặt hàng thực phẩm, hoa tươi có xu hướng tăng nhẹ. Giá các loại rau, củ, quả, hoa tươi; các loại thịt, cá, giò chả… tăng 5-10% so với ngày thường.

Đối với các mặt hàng trái cây phục vụ cho việc cúng Rằm tháng 7 như chôm chôm có giá 18.000-20.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc giá 70.000-90.000 đồng/kg (cao gấp 2-3 lần so với tháng 4), măng cụt có giá 30.000-50.000 đồng/kg, bưởi từ 45.000 đồng/kg…

Mặt hàng hoa tươi như hoa hồng và cúc lưới cùng có giá 5.000-8.000 đồng/bông, cúc mai 35.000-40.000 đồng/bó, ly 5-7 tai 30.000-35.000 đồng/cành tùy loại, ly kép hồng 60.000 đồng/cành, hoa huệ 50.000-60.000 đồng/chục.

Giá thực phẩm tươi sống ổn định, không tăng nhiều.

Đối với mặt hàng tươi sống như thịt heo, giá sườn non tăng từ 145.000 lên 165.000 đồng/kg, ba rọi, nạc vai từ 130.000 đồng/kg lên 150.000 đồng/kg, nạc thăn lên 130.000 đồng/kg.

Các mặt hàng thịt bò ở mức 280.000 đồng/kg đến 350.000 đồng/kg. Giá các loại thủy hải sản như tôm từ 300.000 - 450.000 đồng/kg, cá trắm đen từ 75.000 - 120.000 đồng/kg, cá diêu hồng từ 80.000 đồng/kg. Các loại hải sản như tôm, mực, bạch tuộc tăng từ 5-10%, dao động từ 300.000-600.000 đồng/kg.

Thị trường đồ chay là sôi động nhất, khi giá gà chay dao động 70.000-100.000 đồng/con, giò nạc, giò nấm 120.000-190.000 đồng/kg, bánh bao chay 3.000-5.000 đồng/cái, các món chay đóng gói, nấm các loại có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/kg…

Các loại chả lụa, chả bò có giá từ 50.000- 90.000 đồng/500 gram; nem chay 35.000 đồng/cây; chả giò 50.000-70.000 đồng/hộp… Một số thực phẩm chay đóng hộp, chỉ cần hâm nóng có thể sử dụng như bò kho chay, cá mòi chay, gà xào sả ớt chay… giá từ 20.000-50.000 đồng/hộp. Các sản phẩm chế biến sẵn như sườn non chiên giòn, sườn non ram me, bì chay, các loại dưa chua chay… giá trên dưới 60.000 đồng/hộp.

Các loại thực phẩm chay ăn liền đa dạng về chủng loại và hương vị như bún, phở, cháo, miến, hủ tiếu giá từ 6.000-9.000 đồng/gói; bánh phồng tôm, khô bò, cá cơm, chà bông, bánh bao… giá trên dưới 30.000 đồng/gói.

Các loại gia vị chay như sa tế, nước mắm, dầu hào chay, bột nêm rau củ… trên dưới 20.000 đồng/sản phẩm

Tại các siêu thị nhiều mặt hàng chay được khuyến mãi, giảm giá 15 - 20%. Tại Satrafoods nhiều thực phẩm mùa chay cũng được giảm giá tốt lên đến 34%. Co.op mart cũng giảm giá thực phẩm chay và còn có buffet chay áp dụng các ngày 29/8, 30/8, 31/8 với 30 món ăn phong phú chuẩn vị chay thanh đạm, thuần khiết với giá vé chỉ từ 49.000 đ/người tại 128 siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc.

Thực phẩm chế biến sẵn hút người tiêu dùng như bánh chưng có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/cái; xôi gấc, xôi 30.000 - 50.000 đồng/đĩa; tôm sú chiên trứng muối 40.000 đồng/con; chim bồ câu quay 140.000 đồng/con; canh bóng thả 130.000 đồng/bát; chim bồ câu hầm 250.000 đồng/bát, nộm rau củ bò khô 50.000 đồng/đĩa; nem thịt, nem hải sản rán 10.000 đồng/chiếc…

Mâm cỗ nấu sẵn có mức giá dao động ở mức giá từ 1,4 -2 triệu đồng/mâm bao gồm xôi, gà luộc, nem, nộm, xào, giò chả... Đối với mâm cỗ chay dao động từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng bao gồm món chay, trái cây và hoa...

Hà My