Thời điểm kết thúc mưa to, nắng nóng quay lại trong tuần tới

Cơ quan khí tượng cho biết, miền Bắc sẽ giảm mưa từ ngày 26.8; thời tiết chủ đạo ban ngày là nắng ráo.

Dự báo miền Bắc tiếp tục có mưa trong đêm nay và ngày mai 25.8. Ảnh: Tô Thế

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định khí tượng trong giai đoạn cuối tuần này và tuần tới (từ ngày 24.8 đến ngày 30.8).

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 24.8 đến sáng ngày 25.8, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Ngày và đêm 25.8, Hà Nội có mưa rào dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 26 - 30.8, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ

Từ đêm 23.8 đến sáng ngày 25.8, khu vực Bắc Bộ dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Từ trưa ngày 25.8 đến đêm 25.8, Bắc Bộ có mưa rào dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 26 - 30.8, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ; riêng từ đêm 28 - 29.8 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước các sông chính khu vực Bắc bộ có dao động.

Khu vực Trung Bộ

Từ ngày 24 - 30.8, Trung Bộ ngày nắng nóng; riêng khu vực Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm 24.8 và 25.8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và không xảy ra nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước các sông khu vực Trung Bộ biến đổi chậm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 24 - 25.8, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 26 - 30.8, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước các sông khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên chậm theo triều trong 1 - 2 ngày đầu, sau biến đổi chậm.

Nhận định tình hình hải văn

Về tình hình hải văn, cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 24 - 26.8, trên hầu khắp các vùng biển độ cao sóng phổ biến nhỏ hơn 2m.

Từ ngày 27 - 30.8, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) độ cao sóng phổ biến dao động từ 1,5 - 3m, biển động; các khu vực khác sóng nhỏ hơn 2m.