Thủ tướng Chính phủ gửi điện chia buồn tới gia đình nạn nhân trong vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1014/CĐ-TTg ngày 26/10/2023 về vụ cháy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội khiến 3 mẹ con tử vong.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện trường vụ cháy.

Công điện nêu, khoảng 17h40 ngày 26/10/2023, xảy ra vụ cháy nhà dân tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và 1 người bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Các Bộ: Công an, Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 và Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023, các Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023, số 825/CĐ-TTg ngày 15/ 9/2023 và số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn, tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao tại Công điện này.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 26/10, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 18h9' cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Vụ cháy khiến 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu, phát hiện 3 người tử vong; thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ. Theo thông tin người bị thương cung cấp, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Chị N.T.T. (SN 1992); cháu M.T.Đ. (SN 2012) và cháu M.B.A. (SN 2018) là con của chị T. Nạn nhân bị thương là anh M.V.Y. (SN 1988, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Minh Chí