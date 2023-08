7 Thực phẩm giúp bạn bổ sung collagen không nên bỏ qua

Làn da của phụ nữ sau sau độ tuổi 30 đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như thâm nám, vết chân chim, nếp nhăn. Lý do là bởi collagen trong cơ thể bắt đầu giảm dần. Vì vậy, việc bổ sung collagen bằng các thực phẩm tự nhiên cho cơ thể là vô cùng cần thiết.

7 Thực phẩm bổ sung collagen không nên bỏ qua

Nước hầm xương

Nước hầm xương là món ăn cung cấp nhiều chất điện giải, acid amin cùng một lượng protein tốt cho sức khỏe. Không chỉ vậy, nước hầm xương còn chứa rất nhiều collagen tốt cho làn da.

Bạn có thể ninh bất cứ loại xương ống nào mà mình muốn với một ít nước và giấm trong khoảng 12 - 24h để chiết xuất lượng collagen dồi dào. Bên cạnh đó, bạn có thể hầm một lượng nước xương lớn và làm đông rồi cất giữ ở trong tủ lạnh để sử dụng dần. Tuy nhiên, lượng calo trong nước hầm rất lớn, nên nếu sử dụng nhiều có thể gây ra tình trạng thừa cân.

Quả mọng

Các loại quả mọng, trái cây nhiệt đới có chứa hàm lượng vitamin C cực lớn. Nó có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa hoạt động của các gốc tự do, đồng thời kích thích tổng hợp collagen. Bên cạnh đó, vitamin C còn có tác dụng hỗ trợ làm trắng da từ sâu bên trong. Vì vậy, đây là một trong những thực phẩm giúp bổ sung collagen cực tốt mà bạn không nên bỏ qua. Một số loại trái cây chứa nhiều vitamin C như cam, quýt, việt quất, kiwi, quả mâm xôi,...

Các loại hải sản

Hầu hết các loại hải sản đều chứa thành phần vitamin D và acid béo Omega 3, nên khi bổ sung vào cơ thể sẽ giúp cơ thể chống lại sự xâm hại của tia cực tím. Đồng thời giúp bảo vệ collagen của da không bị phá vỡ và thất thoát nhanh. Nhờ vậy, làn da không bị nhăn nheo và chảy xệ, hỗ trợ nâng đỡ cấu trúc da.

Bên cạnh đó, việc ăn hải sản còn giúp làm giảm được các chất kích thích làm tăng trưởng các tế bào ung thư, tăng cường sức đề kháng của cơ thể tốt hơn.

Mầm lúa mạch

Mầm ngũ cốc có hàm lượng lớn vitamin B có tác dụng giữ cho da ẩm mịn, mềm mượt và căng đầy hơn mỗi ngày. Do vậy, nếu bạn chưa biết nên ăn gì để bổ sung collagen do da mặt thì nên sử dụng trứng và ngũ cốc nguyên hạt, mầm lúa mạch vào thực đơn của mình để bù đắp lượng Collagen bị mất đi.

Hyaluronic Acid

Acid Hyaluronic là thành phần chính tạo nên cấu trúc da, cung cấp dinh dưỡng cho các sợi collagen giúp da đàn hồi và duy trì làn da căng mọng, ngậm nước. Vì vậy, hoạt chất Acid Hyaluronic thường có mặt trong rất nhiều sản phẩm trị mụn, kem chống nắng cao cấp nhằm giúp làn da trở nên căng mịn và chống oxy hóa hiệu quả.

Chẳng hạn như sản phẩm kem chống nắng sâm 1700 đến từ nhà Cỏ Mềm với thành phần Hyaluronic acid giúp ngăn ngừa sự mất nước, giữ ẩm cho da. Đồng thời bảo vệ da trước tác hại xấu của các tia UVB, UVA và ô nhiễm môi trường,... đem lại làn da khỏe mạnh, hạn chế quá trình lão hóa sớm.

Thịt gà hoặc thịt bò

Trong thịt gà và thịt bò có chứa hàm lượng lớn các Amino Axit cần thiết giúp tăng sinh Collagen tự nhiên. Đặc biệt, vị trí sụn và phần cổ gà có chứa rất nhiều collagen, kết hợp cùng protein Carnosine, nó không chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp mà còn phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt collagen, đẩy lùi lão hóa da hiệu quả.

Bên cạnh đó, thịt gà và thịt bò còn là thực đơn vàng đối với người đang ăn kiêng do chứa hàm lượng chất béo không bão hòa ít hơn so với thịt heo.

Dầu cá

Trong dầu cá có chứa hàm lượng lớn omega 3 - loại axit béo có vai trò rất tốt cho sức khỏe. Nó giúp ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh tim mạch, giảm mỡ trong gan, cải thiện giấc ngủ tốt hơn.

Không chỉ vậy, việc bổ sung dầu cá còn hỗ trợ điều tiết bã nhờn, giảm mụn trứng cá, tăng cường giữ ẩm, đem lại cảm giác mềm mại và làm chậm quá trình lão hóa. Cùng với đó là việc loại bỏ một số tác nhân gây ảnh hưởng xấu đến làn da như mụn hoặc các nếp nhăn trên da.

Chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sắc đẹp. Và collagen chính là nhân tố để duy trì làn da tươi sáng, trẻ đẹp. Do vậy, hãy bổ sung collagen ngay hôm nay bằng những thực phẩm trên để có làn da khỏe đẹp như mong muốn nhé!