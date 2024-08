Tiểu sử Đăng Quân, chàng dancer "không xương" gây sốt tại Anh Trai Say Hi

Mặc dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong chương trình “Anh Trai Say Hi,” nhưng ấn tượng về giám khảo "không xương" Đăng Quân đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đăng Quân là ai?

- Tên đầy đủ: Nguyễn Đăng Quân

- Sinh năm: 2000

- Quê quán: Hà Nội, Việt Nam

- Nghề nghiệp: Biên đạo múa, vũ công

- Thành tích nổi bật:

Quán quân Vietnam's Got Talent (mùa 1)

Quán quân So You Think You Can Dance (mùa 5)

Quán quân Street Dance Vietnam (mùa 1)

- Phong cách biên đạo: Đăng Quân nổi tiếng với phong cách biên đạo đa dạng, kết hợp nhuần nhuyễn nhiều thể loại từ hiện đại, đương đại đến hip-hop và popping. Sự sáng tạo, độc đáo và mạnh mẽ trong từng động tác của anh đã tạo nên dấu ấn riêng biệt.

- Mục tiêu sự nghiệp: Đăng Quân hướng tới việc trở thành một trong những biên đạo múa hàng đầu cả trong nước và quốc tế, với mục tiêu đóng góp vào sự phát triển và nâng tầm nền nhảy múa Việt Nam.

Sinh năm 2000 tại Hà Nội, Đăng Quân xuất thân từ một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Anh bắt đầu bước chân vào nghệ thuật từ rất sớm, khi mới 12 tuổi, tham gia cuộc thi Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên (2012) và giành chiến thắng ấn tượng. Sau thành công đầu tiên này, Đăng Quân tiếp tục theo học văn hóa tại Hà Nội và dành thời gian rảnh rỗi để tham gia biểu diễn tại các sự kiện, cũng như theo học các khóa nhảy múa chuyên nghiệp để nâng cao kỹ năng.

Điều khiến Đăng Quân luôn giữ được động lực và đam mê với nhảy múa suốt nhiều năm chính là sự tin tưởng và tình Yêu vô điều kiện từ gia đình. Ngay từ khi còn nhỏ, Đăng Quân đã bộc lộ năng khiếu nhảy múa. Khi mới bảy tuổi, anh đã bắt đầu tham gia biểu diễn để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhận thấy sự đam mê và khả năng của con trai, mẹ Đăng Quân đã hết lòng ủng hộ và tạo mọi điều kiện để anh theo đuổi ước mơ của mình. Sự hỗ trợ và khích lệ này đã trở thành động lực to lớn, giúp anh vượt qua nhiều thử thách và đạt được thành công trong sự nghiệp.

Ba lần làm Quán quân cuộc thi lớn với ba thể loại vũ đạo khác nhau

Mặc dù không phải là một cái tên "hot" trên truyền thông, Đăng Quân vẫn là một nhân vật quen thuộc trong cộng đồng yêu nhảy múa. Sau hơn mười năm gắn bó với vũ đạo, Đăng Quân đã ba lần đăng quang tại các cuộc thi danh giá về nhảy múa và biểu diễn tại Việt Nam, mỗi lần đều thể hiện sự bứt phá trong một thể loại nhảy mới.

Bắt đầu từ cậu bé giành giải Quán quân nhảy dancEsport tại Vietnam’s Got Talent năm 2012, Đăng Quân đã chuyển mình thành một vũ công xuất sắc trong thể loại múa đương đại khi chiến thắng tại So You Think You Can Dance năm 2017. Anh tiếp tục khẳng định sự mạnh mẽ và độc đáo của mình khi giành chiến thắng tại Street Dance Việt Nam năm 2022.

Đăng Quân - từ quán quân Got Talent đến Street Dance Vietnam (Nguồn: Internet)

Điều làm nên sự khác biệt của Đăng Quân chính là tinh thần không ngừng chinh phục và dám rời bỏ ánh hào quang để đón nhận những thử thách mới.

Hiện tại, Đăng Quân vẫn miệt mài trau dồi kỹ năng và phát triển phong cách cá nhân bằng cách kết hợp một cách sáng tạo giữa hip-hop và múa đương đại. Anh không chỉ mở một trường dạy nhảy riêng mà còn trở thành một thầy giáo đầy nhiệt huyết, được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Trong năm nay, Đăng Quân đã được các nam nghệ sĩ mời làm biên đạo múa cho các chương trình nổi bật như “Anh Trai Say Hi” và “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.”

Đăng Quân được mời làm biên đạo múa cho nhiều chương trình nổi bật (Nguồn: Internet)

Đăng Quân bất ngờ chiếm spotlight tại “Anh Trai Say Hi”

Tập 8 của chương trình “Anh Trai Say Hi” đã làm hài lòng nhiều khán giả nhờ vào sự góp mặt của nhiều khách mời và nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm Bảo Anh, Orange, LyLy, và Lâm Bảo Ngọc. Đặc biệt, sự xuất hiện của biên đạo trẻ Đăng Quân đã tạo nên một điểm nhấn bất ngờ, khi anh thu hút sự chú ý và chiếm trọn spotlight bên cạnh các giám khảo dancer khác.

Xuất hiện trong “Anh Trai Say Hi” với vị trí là thành viên ban giám khảo (Nguồn: Internet)

Đăng Quân xuất hiện với vẻ ngoài điềm đạm và khiêm tốn, nhưng khi bước lên sàn diễn, anh lại tỏa sáng với sức hút mạnh mẽ. Trong tập 8, màn biểu diễn freestyle dancesport với The Star và múa đương đại với Sóng vỗ vỡ bờ của Đăng Quân đã chứng minh tài năng ấn tượng và niềm đam mê thuần khiết của anh dành cho vũ đạo.

Thầy giáo Đăng Quân nhận xét các phần thi như thế nào? (Nguồn: Internet)

Mỗi động tác của Đăng Quân đều được thực hiện một cách mượt mà, tạo nên một tiết mục mãn nhãn mặc dù không được biên đạo kỹ lưỡng. Với cơ thể mềm dẻo và uyển chuyển, anh đã khiến mọi người gọi vui là "người không xương".

Đăng Quân trong những bước nhảy uyển chuyển của anh ấy (Nguồn: Internet)

Sự tán dương từ các anh trai là không thể thiếu, khi họ liên tục hú hét, ném mũ và giày – những hành động thể hiện sự phấn khích và sự kính trọng trong văn hóa street dance – nhằm bày tỏ sự yêu mến và mời gọi Đăng Quân gia nhập đội của mình.

Trong vai trò thành viên Ban giám khảo của phần Dance Battle, Đăng Quân đã ghi điểm với những nhận xét ngắn gọn và trọng tâm, thể hiện sự tôn trọng đối với nỗ lực của các thí sinh. Anh không chỉ đưa ra những đánh giá chính xác mà còn làm điều đó bằng cách nhẹ nhàng và tinh tế, khiến nhiều khán giả phải thán phục. Được nhiều người khen ngợi vì sự chững chạc và chuyên môn tốt dù còn trẻ, Đăng Quân đã thực sự khiến khán giả cảm thấy “tâm phục, khẩu phục.”