Tổng hợp 99 status mùng 2 Tết ý nghĩa, hài hước cho ngày xuân thêm vui

Nếu bạn đang muốn tìm một câu status mùng 2 Tết vừa ý nghĩa, vừa hài hước để đăng lên mạng xã hội, thì đừng bỏ qua những gợi ý thú vị dưới đây!

Tết là dịp để mỗi người chia sẻ khoảnh khắc sum vầy, những câu chuyện thú vị về gia đình, bạn bè hoặc chính bản thân mình trong những ngày xuân. Vậy bạn đã có được những câu stt về Tết để “làm mới” trang cá nhân của mình chưa? Hãy cùng thảo những stt mùng 2 Tết dưới đây, biết đâu bạn sẽ tìm được một câu status hay và phù hợp nhất để lan tỏa niềm vui đầu năm mới.

Stt mùng 2 Tết bình an, hạnh phúc

Những stt mùng 2 Tết mang ý nghĩa bình an, thanh thản bên cạnh người thân, bạn bè trong những ngày đầu xuân. Không cần phải dùng đến những từ ngữ hoa mỹ, các status dưới đây sẽ giúp bạn thể hiện niềm vui của bạn vào ngày thứ 2 trong 3 ngày Tết.

1. Mùng 2 Tết, nhà mình ấm áp, lòng mình bình an.

2. Mùng 2 Tết - Ngày của sum vầy và những nụ cười.

3. Mùng 2 Tết mong cả nhà sum vầy, hạnh phúc, trọn đầy bên nhau.

4. Mùng 2 nhẹ nhàng, an yên và tràn đầy lộc lá.

5. Ăn no, ngủ kỹ để năm mới luôn như ý.

6. Chào ngày mùng 2 Tết: Vui như hoa mai nở, rực rỡ như pháo hoa.

7. Niềm vui của ngày mùng 2 Tết chính là được thưởng thức những chiếc bánh chưng thơm phức, nhâm nhi ly trà nóng và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ngày đầu năm.

8. Tết đến là để vui, mùng 2 là để nhớ “nhớ gia đình, nhớ người thân”.

9. Mùng 2 Tết: Dọn lòng thanh thản, đón hạnh phúc an nhiên.

10. Tết chưa hết, mùng 2 còn vui! Chúc mọi người năm mới sung túc và an khang.

11. Sáng mùng 2 Tết thức dậy nghe được tiếng chim hót, mùi bánh chưng vẫn còn thoảng trong gió… Hạnh phúc là đây, ngay tại nhà mình!

12. Được ở nhà cùng gia đình vào ngày mùng 2 Tết, được ngồi cùng ba mẹ nhâm nhi tách trà nóng, nghe kể chuyện xưa. Hương vị Tết thật ý nghĩa.

13. Về quê ăn Tết, mùng 2 cùng cả nhà đi chùa đầu năm. Lòng an nhiên, mong một năm mới bình an!

14. Ở quê, mùng 2 Tết là khắp xóm rộn tiếng cười. Tình làng nghĩa sớm đẹp làm sao.

15. Mùng 2 Tết ngồi bên bếp lửa, nghe bà kể chuyện Tết ngày xưa. Tuổi thơ bỗng ùa về trong ký ức.

16. Đi chơi mùng 2 Tết, dạo quanh phố phường, sắc hoa và đèn lồng rực rỡ, khiến ta càng thêm trân quý mọi khoảnh khắc trong đời.

17. Mùng 2 Tết, không gì bằng cảm giác đứng trước hiên nhà, nhìn bầu trời xuân trong xanh quê hương.

18. Nhà là nơi dù đơn sơ nhưng vẫn luôn đầy ắp yêu thương. Tết thật sự ý nghĩa khi có gia đình.

19. Mùng 2 Tết, lòng vui như pháo nổ, đi đâu cũng gặp người thân quen, ai cũng nở nụ cười đầu năm.

20. Đi đâu cũng không bằng về quê ăn Tết. Mùng 2 này, hạnh phúc là được ôm trọn hơi ấm gia đình.

Caption, status Tết 2025 hài hước, vui vẻ

Bên cạnh những status mang màu sắc nhẹ nhàng tươi vui, bạn cũng có thể đăng caption mùng 2 Tết hài hước, vui nhộn để giúp cho bức hình ngày đầu năm mới thêm phần hấp dẫn.

1. Gương kia ngự ở trên tường, mùng 2 ai sẽ ra đường cùng ta?

2. Mùng 1 thích ai, mùng 2 phải tán.

3. Mùng 2 hy vọng: Trong thẻ có tiền. Trong đầu có chữ. Ban ngày bận rộn. Đêm về ngủ ngon.

4. Mùng 2 xin bớt muộn phiền, chúc ngàn xì dách, bạc tiền bầu cua.

5. Tết là để tăng cân, còn mùng 2 là để quên cái cân ở nhà!

6. Mùng 2 Tết ai lì xì tớ… thì mai mốt tớ lì xì lại… Nhanh tay nhanh chân nhé!

7. Mùng 2 Tết hoa vẫn nở, Tết vẫn vui, và lòng người là cũng an yên, vui vẻ!

8. Mùng 2 chưa hết Tết nhưng túi đã hết tiền.

9. Ngày mùng 2 Tết, ăn Tết hay Tết ăn mình đây?

10. Mùng 2 Tết rồi, ai còn độc thân thì ra đây tụ tập. Đừng để năm mới cô đơn nhé!

11. Mùng 1 hết mình, mùng 2 hết tiền, đợi mùng 3 phát tài lại nha.

12. Mùng 2 Tết ngồi ăn bánh chưng nhưng vẫn ước có “bánh bèo” bên cạnh.

13. Mùng 2 Tết: Tôi tuy không rực rỡ như hoa đào, hoa mai nhưng tôi vẫn ngầu lòi như chậu quất.

14. Ngày đầu năm mới đã thấy duyên: Duyên ăn, duyên ngủ, duyên làm biếng!

15. Sáng mùng 2, ngắm cái ví mỏng dính mà tự hỏi: “Năm mới rồi, sao vẫn nghèo?”

16. Tết này, ai cũng đẹp, ai cũng tươi, trừ cái ví của tui!

17. Ngày mùng 2 Tết, chúc ai đọc được dòng này: Ăn mãi không béo, nhận lì xì mỏi tay.

18. Tết này vẫn giống Tết xưa, vẫn viêm màng túi vẫn chưa có bồ. Thu qua để lại lá vàng. Tết qua để lại cho nàng vài… cân.

19. Mùng 2 Tết, mọi người đã được đoàn viên cùng với người thân, nhưng tiền lì xì của tui thì vẫn chưa thấy về.

21. Năm hết tết đến, mọi người đều quay trở về đoàn viên mà người thân. Tiền của tui vẫn chưa thấy quay trở lại?

23. Xin chúc tất cả anh em Facebook: “Dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, … năm mới an lành”

24. Hãy quên đi những nỗi đau, điều buồn đau đằng sau. Chúng ta hãy đón năm mới này với nụ cười lớn, Chúc các bạn năm mới hạnh phúc !

Stt mùng 2 Tết 2 câu ngắn gọn

Những câu cap mùng 2 Tết ngắn gọn nhưng vẫn thể hiện được tình cảm, tâm tư của người đăng tải. Cùng lưu lại những gợi ý stt mùng 2 Tết dưới đây để tất cả chúng ta đều sẽ có được những điều may mắn, tốt đẹp trong năm mới.

1. Năm Ất Tỵ này, cậu có muốn chấp nhận mã gen của tớ không?

2. Tết này vẫn giống Tết xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

3. Ăn bánh chưng rồi lại... lưng chừng thích em.

4. Dự báo thời tiết Tết 2025 nói rằng, có em ở cạnh anh.

5. Gió đưa cành trúc la đà, nếu ai thấy ảnh chắc là sẽ like.

1. Mùng 2 xuân đến thật gần

Cánh đào thắm đỏ, lòng dân rộn ràng.

2. Mùng 2 Tết chúc nhau điều lành

Một năm may mắn, phúc luôn quanh mình.

3. Tết vui chẳng chủ muộn phiền

Mùng 2 hạnh phúc, bình yên mọi nhà.

4. Mùng 2 Tết gió xuân mát lành

Tâm an ý đẹp, lòng thành đơm hoa.

5. Mùng 2 ngồi ngắm trời xanh

Mong năm mới đến an lành là vui.

6. Tết này chẳng thiếu nụ cười

Mùng 2 thêm lộc, cuộc đời thêm vui.

7. Mùng 2 trọn vẹn niềm tin

Chúc cho năm mới an bình, thảnh thơi.

8. Thu qua để lại lá vàng

Tết qua để lại cho nàng vài… cân.

9. Xuân qua nhanh đến ngỡ ngàng

Tết đi để lại muôn vàn luyến thương.

10. Hết Tết thì hãy còn xuân

Bạn bè tụ họp chúc mừng tân niên.

Caption, status Tết 2025 ý nghĩa

1. Năm mới Ất Tỵ 2025 đã đến, con chúc ba mẹ một năm có sức khỏe dồi dào, vui vẻ, hạnh phúc và luôn bên chúng con đón nhiều cái tết hơn nữa.

2. Cuối năm là những dự định còn dang dở và chưa thể thực hiện được, những ước mơ, những công việc, những kế hoạch chưa thể thực hiện được. Và đã lại chuẩn bị để bước vào một năm mới với nhiều điều mới còn chờ đợi mình ở phía trước.

3. Ngày cuối năm, ủ đầy trong lòng bàn tay mùa đông thật ấm, hít căng lồng ngực mùi vị tinh khôi của sáng sớm chòng chành nắng đợi gió bên song. Lắng nghe giọt cafe rơi tí tách chạm xuống đáy cốc, vỡ tan, như giây phút viên gạch nối giữa năm cũ và năm mới không còn giới hạn.

4. Cung kính mời nhau chén rượu nồng. Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong. Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ. Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bế tắc thảy hanh thông. Như anh, như chị, bằng bè bạn. Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.

5. Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho trọn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.

Stt, caption mùng 2 Tết thả thính

Những ai đang có đối tượng mình thầm thích thì vào ngày mùng 2 Tết có thể “triển” ngay những câu stt mùng 2 Tết thả thính dưới đây để thể hiện tình cảm của mình nhé!

1. Mùng 2 thời tiết trở trời

Trái tim lỡ nhịp, cả đời thương anh.

2. Tết này ăn miếng kẹo ngô

Tiện cho em “anh có bồ chưa?”

3. Ước thêm vạn điều may trong năm mới

Ước có người cầm tay trong năm mới.

4. Mùng 2 bánh mứt ngập nhà

Có điều ngọt nhất vẫn là yêu anh.

5. Mùng 2 năm mới đi chùa

Năm nay nhất định bỏ bùa yêu anh.

6. Mùng 2 tớ mặc chiếc đầm đỏ

Chỉ chờ cậu sớm ngỏ lời yêu.

7. Mùng 2 có bánh, có trà

Có thêm anh nữa mới là Tết vui.

8. Mùng 2 anh có hoa đào

Còn em chưa có anh nào rước đi.

9. Không có ai cơ, thì tui đi bích

Cơ không ai? Thích tui đi bà.

10. Mùng 2 Tết hỏi nhỏ một câu: “Em thích anh lâu thế, anh đã thích em chưa?”.

Stt chúc Tết mùng 2 ý nghĩa cho người thân

Những stt chúc Tết vào ngày mùng 2 không chỉ giúp mang đến niềm vui cho mọi người mà còn có thể giúp gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình lại với nhau sau một năm có quá nhiều bận rộn.

1. Tết đến xuân sang, con xin kính chúc ông bà luôn mạnh khỏe để có thật nhiều khoảng thời gian quây quần bên con cháu.

2. Chúc ông bà năm nay khỏe hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn năm trước và mọi thứ năm sau cũng đều sẽ hơn năm nay.

3. Chúc ông bà mãi khỏe để năm sau cháu và mọi người đều có thể tiếp tục chúc Tết ông bà.

4. Đầu xuân năm mới, con chúc ba mẹ luôn vui vẻ, mạnh khỏe để mãi là chỗ dựa vững chắc cho con trên con đường phía trước.

5. Năm mới, con chúc ba mẹ nhiều sức khỏe, đạt được nhiều thành công trong công việc và luôn bình an.

6. Chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, nhà mình luôn đầy ắp tiếng cười và ở bên chúng con thật luôn để tụi con có cơ hội được báo hiếu mẹ cha.

7. Chúc anh/chị lúc nào cũng an yên, gia đình hạnh phúc, tiền bạc trong nhà luôn đầy ắp và con cái luôn ngoan ngoãn, học giỏi.

8. Kính chúc anh chị em bạn bè luôn tươi vui cả năm, lúc nào cũng cười hớ hớ và chúc cho chúng ta lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận yêu thương nhau.

9. Chúc bạn bè, người quen năm mới sẽ thật cuốn, cuốn được niềm vui, cuốn được tiền tài, cuốn được bạn tốt và cuốn được người yêu thương.

10. Chúc đồng bào có một cái Tết ấm no, sung túc. Ăn uống cho no bụng căng phồng và năm mới ví tiền của mọi người cũng sẽ căng tràn như vậy!

11. Chúc bạn bè gần xa năm mới có được nhiều niềm vui, cả năm may mắn!

12. Chúc anh chị em bạn bè năm mới đi nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn, ăn được nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn và cái gì cũng tốt hơn năm cũ.

13. Năm mới chúc tất cả những ai đọc được status này hy vọng sẽ có sức khỏe tốt, sự nghiệp thăng hoa!

14. Mùng 2 Tết, chúc chúng ta sẽ cùng phát tài phát lộc, tiền vô xồng xộc, tiền ra nhỏ giọt, sức khỏe dồi dào, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới và vạn sự thăng hoa.

15. Mong rằng năm mới sẽ mang đến thật nhiều niềm vui, mọi hy vọng, mong ước của chúng ta đều sẽ trở thành hiện thực.

Trên đây là những gợi ý về stt mùng 2 Tết chứa đựng nhiều ý nghĩa. Hãy cùng lưu lại và trao nhau những “lời hay ý đẹp” ngày đầu xuân để có một năm mới ngập tràn niềm vui, tiếng cười.