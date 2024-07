Top 10 bài thơ hay ý nghĩa tri ân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Tuyển tập 10 bài thơ ý nghĩa, với những câu từ đẹp đẽ, ca ngợi và tri ân những người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Hãy cùng nhau lan tỏa những vần thơ ý nghĩa này để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

1. Biết ơn - Nguyễn Đức Phúc

Bao người đổ máu hy sinh chiến trường.

Họ hàng, tên tuổi, quê hương

Nào ai có biết, thịt xương đất vùi.Người vào viếng mộ ngậm ngùi

Thắp hương nào biết tên người gái, trai.

Gập người lạy trước tiền đài

Xin linh hồn nhận lấy lời ghi ơn.Muôn đời sau, lớp cháu con

Bình yên cuộc sống mãi còn biết ơn.

2. Dáng đứng Việt Nam - Nguyễn Hường

Một sống hai chết là đây

Mưa bom lửa đạn thân gầy quyết tâm

Trung kiên ngắm mắt âm thầm

Bám chặt cột mốc nổ ầm xâm lăng

Biết mình bốc lửa cây xăng

Hiên ngang tỳ súng khăng khăng giữ nhà

Tự hào dân tộc Việt ta

Anh hùng dáng đứng ông cha muôn đời

3. Các anh ơi - Đào Mạnh Thạnh

Các anh ơi ...những hồn thiêng sông núi

Đất nước mình đổi mới đẹp biết bao

Gương các anh niềm kiêu hãnh tự hào

Công ơn đó chẳng bao giờ phai nhạt

Mấy chục năm tổ quốc ta thống nhất

Vẫn nặng lòng với mất mát đau thương

Nỗi tiếc thương trên khắp nẻo quê hương

Còn đọng mãi chiến trường bao xương máu

Vì tổ quốc các anh vào chiến đấu

Thà hy sinh xương máu của chính mình

Cho quê hương cho tổ quốc hòa bình

Để đất nước bình minh tràn nắng ấm

Hôm nay đây tổ quốc ta đẹp lắm

Là công ơn máu thắm những anh hùng

Cả đất nước tưởng nhớ một ngày chung

Hương khói tỏa muôn trùng bao thương tiếc

Từ rừng sâu ,núi sông, hay biển biếc

Lại trào dâng thương tiếc những anh linh

Toàn dân tộc lại kính cẩn nghiêng mình

Nhang khói tỏa ...

.....kính dâng hồn liệt sĩ.......

4. Cha tôi và Điện Biên - Nguyễn Huấn

Thấp thoáng gương mặt cha tôi

Aò ào đi trong câu hát

Điện Biên diệu kỳ mở trang cổ tích

Người lính trẻ trung theo đồng đội tìm về

Cuộc chiến xưa băm nát ngực làng quê

Súng bom thù xé ngang trời Tây Bắc

Mẹ bảo rằng : đêm trùng trùng câu hát

Phía “ Vừng đông… hửng sáng” * người đi

Điện Biên ơi… hãy kể tôi nghe

Căn hầm nào đồng đội cùng cha thức

Giọt mưa dầm lạnh giữa lòng cơm vắt

Nòng súng đăm đăm phía quân thù

Chiến hào Him Lam

nhành ban nở ngày xưa

Tháng năm trôi vẫn còn thao thiết quá

Có phải không cha: cánh hoa Ban ấy

Trắng dập rờn phút lấp lánh Điện Biên

Giữa ngút trời mầu cờ đỏ thần tiên

Bản Mường vang khúc reo hò chiến thắng

Cha hãy về nhé

Thu nay cùng nắng

Hòa vào đoàn quân giữ nước kiêu hùng

Bài ca hóa lửa vừng đông

Bóng cha xanh mướt cánh đồng Điện Biên

5. Cạnh mẹ cha ta lại được vuông tròn - Nguyễn Đình Cường

Lúc lên đường con hứa với mẹ cha

Nước thống nhất con về xây tổ ấm

Vợ của con phải như là cô tấm

Ông bà vui khi có cháu bế bồng!Mẹ cha chờ nay tóc bạc, răng long

Con mãi miết chỗ trạm dừng, ngọn suối?

Nơi rừng sâu sốt rét thừa, thiếu muối?

Sợ bạn buồn sao không dám chia tay?Mẹ nằm mơ giữa giấc ngủ ban ngày

Con vẫn trẻ tuổi đôi mươi phơi phới

Rồi như thể cha vẫn ngồi chờ đợi

Bữa cơm trưa sau những buổi cày, bừaViệc của trời chỉ có nắng và mưa

Người già cả đủ thứ lo mà tội

Mắt mẹ cha đã mờ nhìn không nổi

Khi con về đâu thấy rõ mặt con!Ngồi chờ mong thân ngày một héo mòn

Cứ sớm tối xoa sờn mờ di ảnh

Nhưng niềm tin đã hết dần lấp lánh

Theo mẹ cha đi về chỗ con nằmCõi niết bàn ở nơi đó xa xăm

Con về cạnh bên đài sen - Mẹ đón!

Vẫn cưng con như những ngày đỏ hỏn

Cạnh mẹ cha ta lại được vuông tròn!

6. Mẹ hãy vui lên - Hồ Viết Bình

Con trai của mẹ chỉ còn một chân

Trải qua khốc liệt chiến tranh

Một phần thân thể đã thành than troMặc dù chân duỗi chân co

Xe con chở mẹ ro ro trên đường

Để mẹ thăm phố thăm phường

Nhớ buổi mẹ tiễn lên đường mẹ ơiNhìn con nước mắt mẹ rơi

Nhìn mẹ con thấy rối bời tâm can

Những đêm leo dốc vượt ngàn

Nhớ đôi mắt mẹ ngập tràn yêu thươngNhớ đêm trúng đạn bị thương

Bác sĩ bảo cắt đoạn trường chân con

Nghe xong lòng dạ héo hon

Lấy đâu chân để chăm nom mẹ giàNhưng rồi con cũng vượt qua

Để về bên mẹ tuổi già cô đơn

Bây giờ mẹ cố gắng lên

Cùng con đi khắp mọi miền quê hương.

7. Mãi chảy dòng son

Hãy mỗi người, được có đến hôm nay

Trồng một nén nhang vĩnh viễn vào lòng

Hương thơm thấu đầy làn da thớ thịt

Để thêm ngày ta sống thêm sáng trong.

Người ngã xuống có để gì ở lại

Máu thịt hòa trong sông biển thêm đầy

Xương tan cất lên tầng cao phố rộng

Trong rạng cười đời vui khắp đó đây.

Mỗi sáng cử lời "chiêu hồn tử sỹ"

Chút thôi, nhưng không gượng không hờ

Từng thớ đất khắp núi sông hùng vĩ

Sẽ hòa đồng thánh thót một vần thơ.

Liệu sẽ vẫn mủi lòng, hoen khóe mắt?

Đài tượng thấp cao đâu đổ, đâu còn

Thì máu tri ân muôn đời chỉ thật

Trong mỗi người chảy suốt một dòng son.

Nén nhang hồng không chỉ để biết ơn

Hướng mình mãi tiếp nối người đi trước

Bao la đất và mênh mông nước

Tỏa ngạt ngào mỗi bước mỗi một thơm.

8. Thắp nến tri ân nghĩa trang liệt sĩ

Ngày lễ tri ân đã đến rồi

Đền ơn đáp nghĩa dậy muôn nơi

Nghĩa trang liệt sĩ trong toàn quốc

Lấp lánh nến sao rực sáng ngời

Hỡi những người con yêu quý ơi

Vì dân vì nước máu xương rơi

Bác Hồ đã đặt ngày 27

Tháng 7 hàng năm thật tuyệt vời.

9. Tháng bảy rồi lại nhớ các anh

Tháng bảy rồi lại nhớ đến các anh.

Tuổi thanh xuân hiến dâng cho Tổ Quốc.

Bởi chiến tranh làm con tim sôi sục.

Lúc ra đi không có hẹn ngày về.

Tháng bảy rồi đất nước lại gọi tên.

Đất Quảng Trị máu loang dòng Thạch Hãn.

Khu Thành cổ hoang tàn trong bom đạn.

Khoé mi cay tiếng nấc nghẹn trong lòng.

Tháng bảy rồi dâng tặng những nén hương.

Để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thác linh thiêng hãy an lòng yên nghỉ.

Gió rì rầm...

Trên đồi tím hoa sim...!!!

10. Nhớ ngày Liệt sĩ - Thương binh

Liệt sỹ thương binh thật diệu kỳ

Tai trai trí lớn quyết ra đi

Hiến dâng xương máu gìn non nước

Giành lại non sông giữ quốc huy

Đảng nhớ ghi công trang lịch sử

Dân thương khắc chữ bức hoành phi

Tự do gắng sức xây đời mới

Độc lập giữ gìn vững bước đi...