Top 10 Bộ phim đỉnh cao của Chae Soo Bin mà bạn không thể bỏ qua

Cơn sốt When The Phone Rings đã đưa tên tuổi của Chae Soo Bin lên tầm cao mới, khiến cô nhận được sự chú ý lớn từ khán giả và giới truyền thông.

Bộ Phim When The Phone Rings hiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ khán giả sau chỉ hai tập phát sóng đầu tiên. Cùng với một cốt truyện hấp dẫn, sự thể hiện ấn tượng của các diễn viên chính, đặc biệt là Chae Soo Bin trong vai nữ chính Hong Hee Joo, đã khiến người xem toàn cầu không thể rời mắt. Dù đã ở tuổi 30, Chae Soo Bin vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ, đồng thời nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất của mình.

Trước khi tham gia When The Phone Rings, Chae Soo Bin đã có nhiều vai diễn trong cả phim truyền hình và điện ảnh. Cùng Tuổi Trả Xã hội, hãy cùng điểm lại những vai diễn đáng chú ý của cô nhé!

Khi Điện Thoại Đổ Chuông (2024)

Tên gọi khác: When The Phone Rings

Đạo diễn: Park Sang Woo, Wi Deuk Gyu

Diễn viên: Yoo Yeon Seok, Chae Soo Bin, Heo Nam Jun, Jang Gyu Ri

Thể loại: Tình cảm, tâm lý, giật gân

Thời lượng: 12 tập

When The Phone Rings được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng ở Hàn Quốc

Phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng tại Hàn Quốc, kể về cuộc hôn nhân phức tạp giữa Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin). Ban đầu, Sa Eon dự định sẽ kết hôn với chị gái Hee Joo, nhưng vì chị gái từ chối, anh quyết định lấy cô em thay thế. Sa Eon là đại diện phát ngôn của văn phòng Tổng thống, còn Hee Joo làm phiên dịch viên cho người khiếm thính.

Vai diễn của Chae Soo Bin trong When The Phone Rings

Trong suốt ba năm hôn nhân, họ sống dưới một mái nhà nhưng không hề gần gũi. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Sa Eon nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc Hee Joo và thái độ lạnh lùng của anh khiến cô vô cùng tức giận, khơi mào cho một loạt sự kiện thay đổi mối quan hệ của họ.

Hải Tặc: Kho Báu Hoàng Gia Cuối Cùng (2022)

Tên gọi khác: Haejeog: Dokkaebi Gisbal / 해적: 도깨비 깃발

Đạo diễn: Kim Jeong Hoon

Diễn viên: Kang Ha Neul, Han Hyo Joo, Lee Kwang Soo, Kwon Sang Woo, Chae Soo Bin, Oh Se Hun

Thể loại: Cổ trang, hành động, hài

Thời lượng: 130 phút

Câu chuyện xoay quanh nhóm hải tặc do Moo Chi (Kang Ha Neul) lãnh đạo, tìm kiếm kho báu ngoài biển xa. Trên hành trình, họ gặp nữ thuyền trưởng Hae Rang (Han Hyo Joo) và gia nhập đội của cô. Bản đồ kho báu nằm trong chiếc ngà voi mà Moo Chi và Mak Yi (Lee Kwang Soo) lấy được, nhưng Hae Rang bắt họ quay lại tàu.

Phim "Kho báu hoàng gia cuối cùng" (2022)

Chae Soo Bin vào vai Hae Geum, một cô gái lừa đảo tham gia nhóm hải tặc. Trong suốt hành trình, nhóm gặp không ít rắc rối dở khóc dở cười. Mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ, Chae Soo Bin vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất mạnh mẽ, khiến khán giả không thể quên được.

Bộ Tứ Thời Thượng (2022)

Tên khác: The Fabulous/ 더 패뷸러스

Đạo diễn: Kim Jung Hyun

Diễn viên: Choi Min Ho, Chae Soo Bin, Park Hee Jung, Lee Sang Woo

Thể loại: tình cảm, tâm lý

Thời lượng: 8 tập

Bộ Tứ Thời Thượng kể về một nhóm bạn thân gồm Woo Min (Choi Min Ho), một nhiếp ảnh gia tự do; Ji Eun (Chae Soo Bin), một chuyên viên PR của thương hiệu Thời trang cao cấp; Seon Ho (Park Hee Jung), siêu mẫu nổi tiếng; và Joseph (Lee Sang Woo), nhà thiết kế thời trang. Cả bốn người đã gắn bó với nhau từ thời đại học và cùng nhau theo đuổi đam mê trong lĩnh vực thời trang.

Bộ tứ thời thượng (2022)

Tuy nhiên, khi bước vào thế giới đầy cạnh tranh của ngành công nghiệp này, họ dần cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu nghi ngờ vào khả năng của chính mình. Bộ phim được khen ngợi vì cách xây dựng hình ảnh các nhân vật, mỗi người đều mang một Phong cách riêng biệt, tạo điểm nhấn đặc sắc trong câu chuyện.

Cảnh Sát Tân Binh (2022)

Tên gọi khác: Rookie Cops

Đạo diễn: Kim Byung Soo

Diễn viên: Kang Daniel, Chae Soo Bin, Min Do Hee, Park Yoo Na, Kim Woo Seok, Lee Shin Young, Cheon Young Min, Park Sung Joon

Thể loại: Lãng mạn, tình cảm, thanh xuân

Thời lượng: 16 tập

Phim xoay quanh Go Eun Kang (Chae Soo Bin), một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, khao khát trở thành cảnh sát và thi đậu vào học viện cảnh sát danh giá để được gần gũi với người mình thầm thương trộm nhớ. Tại đây, cô gặp Wi Seung Hyun (Kang Daniel), một chàng trai cũng ấp ủ giấc mơ trở thành cảnh sát thực thụ, mang lại sự công bằng cho xã hội.

Cảnh sát tân binh (2022)

Ban đầu, cả hai không có ấn tượng tốt về nhau vì sự khác biệt trong quan điểm, nhưng qua những tình huống học tập, họ dần hiểu ra và phát triển một mối quan hệ tình cảm đầy lãng mạn. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên sâu sắc, phản ánh những cảm xúc của tuổi trẻ, đầy đam mê và thử thách.

Chua Và Ngọt (2021)

Tên gọi khác: Sweet And Sour / 새콤달콤

Đạo diễn: Lee Gye Byeok

Diễn viên: Jang Ki Yong, Chae Soo Bin, Krystal Jung

Thể loại: Tình cảm, tâm lý

Thời lượng: 101 phút

Chua Và Ngọt là câu chuyện tình tay ba đầy đau khổ giữa Da Eun (Chae Soo Bin), Jang Hyuk (Jang Ki Yong) và Bo Young (Krystal). Da Eun và Jang Hyuk gặp nhau lần đầu khi cô làm y tá chăm sóc cho anh trong bệnh viện. Mối quan hệ của họ phát triển khi Jang Hyuk quyết tâm giảm cân để cải thiện sức khỏe, nhưng sau khi chuyển đến Seoul, cả hai bắt đầu yêu xa.

Bộ phim tình cảm "Chua và Ngọt" (2021)

Trong thời gian này, Jang Hyuk dần có tình cảm với Bo Young, đồng nghiệp mới. Sự thay đổi trong tình cảm của Jang Hyuk khiến Da Eun cảm thấy đau đớn, và mối quan hệ tay ba này trở nên phức tạp, với mỗi người đều đối mặt với nỗi buồn riêng.

Em Là Một Nửa Đời Anh (2020)

Tên gọi khác: A Piece of Your Mind / 반의 반

Đạo diễn: Lee Sang Yeob

Diễn viên: Jung Hae In, Chae Soo Bin, Lee Ha Na, Kim Sung Kyu

Thể loại: Tình cảm, tâm lý

Thời lượng: 12 tập

Em Là Một Nửa Đời Anh kể về câu chuyện tình cảm giữa Ha Won (Jung Hae In), Han Seo Woo (Chae Soo Bin) và Kim Ji Soo (Park Ju Hyun). Ha Won là người đã dành 10 năm yêu đơn phương Kim Ji Soo, dù biết tình cảm của cô không dành cho anh. Sau khi Ji Soo qua đời trong một tai nạn, Ha Won suy sụp. Trong lúc này, Han Seo Woo, một người bạn của Ha Won, xuất hiện và giúp anh vượt qua nỗi đau.

Em là một nửa đời anh (2020)

Dần dần, Ha Won nhận ra tình cảm chân thành của Seo Woo dành cho mình và cảm thấy mình cũng đã yêu cô lúc nào không hay. Phim là hành trình về những mối quan hệ đầy cảm xúc, tình yêu, và sự chờ đợi.

Nơi Vì Sao Rơi (2018)

Tên gọi khác: Where Stars Land / 여우각시별

Đạo diễn: Shin Woo Cheol

Diễn viên: Lee Je Hoon, Chae Soo Bin, Lee Dong Gun, Kim Ji Soo

Thể loại: Tình cảm, tâm lý

Thời lượng: 32 tập

Where Stars Land kể câu chuyện về Lee Soo Yeon (Lee Je Hoon) và Han Yeo Reum (Chae Soo Bin), hai nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng tại sân bay. Lee Soo Yeon là một nhân viên xuất sắc, lạnh lùng và tài giỏi, trong khi Han Yeo Reum lại là cô nàng hậu đậu, nhưng vô cùng nhiệt huyết với công việc.

Nơi vì sao rơi (năm 2018)

Mặc dù là những con người trái ngược nhau, cả hai lại không thể tránh khỏi sự thu hút lạ lùng. Soo Yeon, với vẻ ngoài lạnh lùng, mang trong mình một nỗi buồn sâu kín mà không ai có thể xoa dịu, cho đến khi Yeo Reum với sự chân thành và ngây thơ đã giúp anh tìm thấy sự an ủi và mở lòng.

Tôi Không Là Robot (2017)

Tên gọi khác: I'm Not a Robot / 로봇이 아니야

Đạo diễn: Jung Dae Yoon

Diễn viên: Yoo Seung Ho, Chae Soo Bin, Um Ki Joon

Thể loại: Lãng mạn, khoa học viễn tưởng

Thời lượng: 32 tập

Kim Min Kyu (Yoo Seung Ho) là một chàng trai giàu có và tài giỏi nhưng lại mắc phải chứng dị ứng con người, không thể tiếp xúc với ai qua da. Để giúp anh, nhóm nghiên cứu đã tạo ra Aji-3, một cô gái robot, dựa trên hình ảnh của Jo Ji Ah (Chae Soo Bin), bạn gái cũ của giáo sư nghiên cứu. Tuy nhiên, khi Aji-3 gặp sự cố, Ji Ah đã phải thay thế làm người đóng giả. Lạ lùng thay, Min Kyu lại không bị dị ứng với Ji Ah.

Bộ phim khoa học viễn tưởng "Tôi không là robot"

Sau một thời gian, anh bắt đầu yêu cô, nhưng khi sự thật được tiết lộ, Min Kyu giận dữ. Cuối cùng, nhờ tình yêu chân thành của Ji Ah, cả hai đã làm hòa và tìm được hạnh phúc.

Thiên Hạ Đệ Nhất Giao Hàng (2017)

Tên gọi khác: Strongest Deliveryman / 최강 배달꾼

Đạo diễn: Jeon Woo Sung

Diễn viên: Go Kyung Pyo, Chae Soo Bin, Kim Seon Ho, Ko Won Hee

Thể loại: Tình cảm, lãng mạn

Thời lượng: 16 tập

Strongest Deliveryman theo chân Choi Kang Soo (Go Kyung Pyo), Lee Dan Ah (Chae Soo Bin), Oh Jin Woo (Kim Seon Ho), và Lee Ji Yoon (Go Won Hee), những người có xuất thân khác nhau, nhưng gặp gỡ và trở thành bạn thân khi làm công việc giao hàng. Kang Soo, một chàng trai lạ lùng và có tâm hồn nghệ sĩ, luôn tìm cách không bị bó buộc trong công việc.

Còn Dan Ah, sau một sự hiểu lầm, nhận ra rằng mình và Kang Soo có nhiều điểm chung và bắt đầu đồng cảm với anh. Mối quan hệ của họ phát triển từ những ngày tháng làm việc chung, xây dựng một tình cảm ngọt ngào và chân thành.

Thiện hạ đệ nhất giao hàng năm 2017

Chae Soo Bin đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất qua nhiều vai phụ trong các bộ phim như Mây Họa Ánh Trăng, Giai Thoại Hong Gil Dong, và Giai Điệu Tuổi Trẻ. Cô nhanh chóng gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp và trong sáng, tuy nhiên kỹ năng diễn xuất lúc đầu còn hạn chế.

Các vai chính sau này của cô, đặc biệt là trong When The Phone Rings, đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ và chứng tỏ sự trưởng thành trong nghề. Nếu bạn yêu thích nữ chính của When The Phone Rings, đừng bỏ lỡ những bộ phim đã làm nên tên tuổi của Chae Soo Bin!

