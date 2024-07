Top 10 loại cây cảnh đẹp nhưng cực độc không nên để trong nhà

Nhiều loại cây không chỉ giúp thanh lọc không khí, mà còn mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt; một số cây cảnh đẹp nhưng độc và gây nguy hiểm cho con người.

1. Cây trúc đào

Cây trúc đào, với tên khoa học là Nerium oleander, thuộc họ Apocynaceae. Cây nổi bật với những bông hoa màu sắc tươi tắn và lá xanh mướt, thường được trồng để trang trí không gian.

Tại sao cây lại có độc:

Nhựa của cây trúc đào có màu kem, sau đó chuyển sang vàng và cuối cùng là xanh. Việc tiếp xúc hoặc nuốt phải nhựa cây có thể gây ra các triệu chứng như nôn mửa, mệt lả, đau đầu, và chóng mặt. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, và hôn mê, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tránh trồng trúc đào gần nguồn nước như giếng ăn hay bể nước vì lá và hoa rụng có thể làm nước bị nhiễm độc.

Nhựa của cây trúc đào ảnh hưởng đến sức khỏe con người

2. Cây vạn niên thanh

Cây vạn niên thanh, với tên khoa học là Dieffenbachia Amoena, được Yêu thích vì hình dáng đẹp và dễ trồng. Cây có khả năng sống lâu dài, thường được trồng làm cây cảnh trong nhà.

Toàn bộ các bộ phận của cây đều chứa độc tố, bao gồm andromedotoxin và arbutin glucoside. Những chất này có thể gây tê lưỡi, đỏ lưỡi, và bỏng rát nếu nhai phải. Đối với những trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể gây cứng họng và khó nói.

Nếu dính nhựa cây, hãy làm dịu bằng cách rửa bằng nước ấm hoặc sử dụng nhiệt để giảm bớt tác dụng của độc tố.

Toàn bộ các bộ phận của cây vạn niên thanh đều chứa độc tố

3. Cây hoa loa kèn

Cây hoa loa kèn với tên khoa học là Brugmansia suaveolens nổi bật với những bông hoa lớn và đẹp mắt, có màu trắng, đỏ, và vàng. Tất cả các bộ phận của cây đều chứa độc tố. Ăn phải cây có thể gây buồn nôn, nôn mửa, đau đầu, và chóng mặt. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong.

Tránh tiếp xúc với tất cả các bộ phận của cây để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc.

4. Cây xương rồng bát tiên

Cây xương rồng bát tiên, còn gọi là cây hoa bát tiên, có tên khoa học là Euphorbia milii. Cây có nguồn gốc từ Madagascar và được biết đến với nhiều giống loài và màu sắc khác nhau. Cây chứa nhựa mủ độc, có thể gây bỏng rát khi tiếp xúc với da. Các gai nhọn trên cây có thể gây trầy xước nếu không cẩn thận.

Cảnh báo khi chăm cây:

Người chăm sóc cây nên đeo găng tay và rửa sạch tay nếu tiếp xúc với nhựa cây. Tránh trồng cây này trong nhà có trẻ nhỏ.

Nhựa cây xương rồng bát tiên chứa mủ độc, có thể gây bỏng rát khi tiếp xúc với da

5. Cây kim tiền

Cây kim tiền với lá hình tròn và mọng nước thường được yêu thích vì vẻ ngoài đẹp mắt và dễ chăm sóc. Tất cả các bộ phận của cây đều chứa độc tố, đặc biệt là lá. Ăn phải cây kim tiền có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, và đau bụng. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong.

Cảnh Báo:

Nếu nghi ngờ có trường hợp nuốt phải cây, nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

6. Hoa tiên ông

Hoa tiên ông, hay còn gọi là hoa dạ lan hương, với tên khoa học là Hyacinth orientalis, nổi bật với những bông hoa nở vào ban đêm và nhiều màu sắc đẹp mắt. Củ của cây chứa nhiều độc tố alkaloid, có thể gây đầy bụng, buồn nôn, và tiêu chảy nếu nuốt phải.

Cần cẩn trọng khi tiếp xúc với củ và tránh để trẻ em và thú cưng tiếp xúc với cây.

7. Cây trầu bà

Cây trầu bà thuộc họ Araceae và thường được trồng để thanh lọc không khí trong nhà với khả năng sống tốt trong cả môi trường đất và nước.

Tại sao cây lại độc:

Cây chứa calcium oxalate, gây bỏng rát niêm mạc lưỡi, cổ họng và ruột nếu ăn phải. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến hôn mê hoặc sốc phản vệ. Cần lưu ý nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi để tránh nguy cơ ngộ độc.

8. Chuỗi ngọc bi

Cây chuỗi ngọc bi, còn gọi là sen đá chuỗi ngọc, là loài thực vật mọng nước thường được trồng để trang trí cửa sổ với vẻ ngoài xanh tươi. Cây chứa glycosides độc hại, gây mệt mỏi, tiêu chảy, và có thể ảnh hưởng đến hô hấp nếu ăn phải.

Tránh để cây trong tầm với của trẻ em và vật nuôi để phòng tránh ngộ độc.

Chuỗi ngọc bi sẽ ảnh hưởng đến hô hấp nếu ăn phải

9. Cây trạng nguyên

Cây trạng nguyên, với những bông hoa màu đỏ và vàng rực rỡ, thường được yêu thích trong trang trí nội thất. Nhựa của cây chứa euphorbon, gây bỏng rát da, mắt, miệng, và có thể dẫn đến tử vong nếu nuốt phải. Tránh tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây và giữ cây xa trẻ nhỏ và thú cưng.

10. Cây hồng môn

Cây hồng môn thuộc họ Araceae và nổi tiếng với khả năng lọc không khí, giúp loại bỏ các chất độc như formaldehyde và xylene. Cây chứa calcium oxalate và asparagine, gây bỏng rát họng, dạ dày, và ruột nếu ăn phải. Lá và hoa bị nát có thể gây ban và mụn nước trên da. Cần thận trọng khi trồng cây trong nhà nếu có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận của cây.

Cây hồng môn có khả năng lọc không khí nhưng lá và hoa chứa độc

Việc chọn cây cảnh cho không gian sống không chỉ cần chú ý đến vẻ đẹp mà còn phải xem xét đến độ an toàn. Những cây cảnh đẹp nhưng độc có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng nếu tiếp xúc hoặc nuốt phải. Để bảo vệ sức khỏe của gia đình và thú cưng, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa những loại cây này vào không gian sống của bạn.

Nếu bạn yêu thích trồng cây nhưng lo ngại về sự an toàn, hãy tìm hiểu và lựa chọn những loài cây không chỉ đẹp mà còn an toàn cho sức khỏe. Chọn cây cảnh an toàn không chỉ giúp Làm đẹp cho không gian mà còn đảm bảo sức khỏe cho tất cả thành viên trong gia đình.

