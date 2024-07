Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất nửa đầu năm 2024 tại Việt Nam: Hyundai vượt mặt Toyota, KIA, Mazda giảm sút

Toyota, KIA và Mazda đã rớt hạng trong danh sách TOP 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 do doanh số bán xe giảm mạnh. Trong khi đó, Mitsubishi và Honda lại trỗi dậy khi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng.

Thị trường ô tô Việt Nam vẫn chưa hồi phục như kỳ vọng vào nửa đầu năm 2024, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của nhiều thương hiệu lớn. Tổng cộng 6 hãng xe ghi nhận sự suy giảm về doanh số so với cùng kỳ năm 2023, bao gồm Hyundai, Toyota, KIA, Mazda, Thaco Truck và Suzuki.

Thị trường ô tô Việt Nam và ảnh hưởng đến doanh số của các thương hiệu

Mặc dù có những cải thiện đáng kể trong vài tháng gần đây, Toyota vẫn mất ngôi đầu bảng vào tay Hyundai với 22.338 chiếc bán ra, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2023. Hyundai vươn lên vị trí số 1 không phải vì cạnh tranh giá thành mà do giảm thiểu hậu hĩnh trong doanh số bán xe. Trong khi đó, Hyundai chỉ bán được 24.381 chiếc, giảm 13,1% so với cùng kỳ. KIA và Mazda cũng đồng loạt rớt hạng cùng Toyota, với mức giảm lần lượt là 18,8% và 10%.

Mitsubishi và Honda, với mức tăng trưởng lần lượt là 14,1% và 10,5%, đã vượt qua KIA và Mazda để chiếm lấy các vị trí quan trọng trên bảng xếp hạng. Mitsubishi, với mẫu Xpander và Xforce, đã bán được 14.662 xe, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Honda cũng đã leo lên vị trí thứ 7 với 10.481 xe bán ra, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Isuzu, với mức tăng 3,4% và 4.136 chiếc xe bán ra, đã đưa hãng vào TOP 10. Tuy nhiên, Isuzu đang phải đối mặt với thách thức từ việc nhập khẩu xe du lịch gặp khó khăn do gián đoạn nguồn cung, tương tự như Suzuki.

Ford, mặc dù không thay đổi về thứ hạng, nhưng với các mẫu xe Ranger, Everest và Territory, vẫn duy trì vững chắc vị trí thứ 3 với 17.651 xe bán ra, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Danh sách 10 hãng xe bán chạy nhất tại Việt Nam

Hyundai: 24.381 xe bán ra, giảm 13,1%, mẫu xe bán chạy nhất: Hyundai Accent (4.988 xe)

24.381 xe bán ra, giảm 13,1%, mẫu xe bán chạy nhất: Hyundai Accent (4.988 xe) Toyota: 22.338 xe bán ra, giảm 16,2%, mẫu xe bán chạy nhất: Toyota Vios (4.215 xe)

22.338 xe bán ra, giảm 16,2%, mẫu xe bán chạy nhất: Toyota Vios (4.215 xe) Ford : 17.651 xe bán ra, tăng 1,3%, mẫu xe bán chạy nhất: Ford Ranger (7.743 xe)

: 17.651 xe bán ra, tăng 1,3%, mẫu xe bán chạy nhất: Ford Ranger (7.743 xe) Mitsubishi: 14.662 xe bán ra, tăng 14,1%, mẫu xe bán chạy nhất: Mitsubishi Xpander (7.773 xe)

14.662 xe bán ra, tăng 14,1%, mẫu xe bán chạy nhất: Mitsubishi Xpander (7.773 xe) KIA: 14.007 xe bán ra, giảm 18,8%, mẫu xe bán chạy nhất: Kia Sonet (3.419 xe)

14.007 xe bán ra, giảm 18,8%, mẫu xe bán chạy nhất: Kia Sonet (3.419 xe) Mazda: 12.679 xe bán ra, giảm 10,0%, mẫu xe bán chạy nhất: Mazda CX-5 (5.270 xe)

12.679 xe bán ra, giảm 10,0%, mẫu xe bán chạy nhất: Mazda CX-5 (5.270 xe) Honda: 10.481 xe bán ra, tăng 10,5%, mẫu xe bán chạy nhất: Honda City (3.316 xe)

10.481 xe bán ra, tăng 10,5%, mẫu xe bán chạy nhất: Honda City (3.316 xe) Thaco Truck: 7.248 xe bán ra, giảm 4,9%, mẫu xe bán chạy nhất: Thaco Light Truck (3.375 xe)

7.248 xe bán ra, giảm 4,9%, mẫu xe bán chạy nhất: Thaco Light Truck (3.375 xe) Suzuki: 6.359 xe bán ra, giảm 18,2%, mẫu xe bán chạy nhất: Suzuki XL7 (1.780 xe)

6.359 xe bán ra, giảm 18,2%, mẫu xe bán chạy nhất: Suzuki XL7 (1.780 xe) Isuzu: 4.136 xe bán ra, tăng 3,4%, mẫu xe bán chạy nhất: Isuzu Truck (2.881 xe)

Theo thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, thị trường ô tô Việt Nam đã đạt tổng doanh số 159.265 xe trong 6 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm kết quả kinh doanh của VinFast và một số thương hiệu lớn như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo, do thiếu số liệu chính thức.

Báo cáo cho biết, các đơn vị thành viên của VAMA đã bán ra tổng cộng 134.884 xe, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe du lịch giảm 3%, xe thương mại tăng 2%, và xe chuyên dụng giảm 4%. Doanh số bán xe CKD trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 67.849 xe, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo thông tin từ TC Motor, các mẫu xe Hyundai đã đạt doanh số 24.381 xe, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.